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Масленица 2017


[Индекс номера 29 (02.03.2017)]

 Актуально 
Билет по требованию

1 марта началась выдача заявок–требований на приобретение авиабилетов для выпускников школ и их родителей. Первыми заветные гарантии выезда получили кайерканцы.
Оксана Алдаева
Базы данных будущих абитуриентов начали формировать с сентября, чтобы все выпускники без проблем смогли уехать в удобные для них даты. Уже в начале года списки были полностью откорректированы и утверждены. А самое главное — заключены договоры с компанией–перевозчиком и агентством ООО «Норильск–ТАВС».
— С октября мы проделали масштабную работу, и в результате забронированы билеты для 3129 человек. Все люди распределены по рейсам, исходя из их пожеланий, – рассказывает Оксана Алдаева, советник главы города Норильска.
1 марта заявки–требования получали в Кайеркане, а также родители учащихся гимназии № 4 – в помещении ЗАГСа. Родители выпускников всех школ Кайеркана собрались в 11–й гимназии. 2 марта заявки выдаются в Талнахе, завершится выдача документов в Норильске — 3 и 4 марта.
Всего заявки–требования получат 3129 человек, из которых 1362 — выпускники 9–х и 11–х классов, 1286 — сопровождающие лица, 406 — члены семей, 75 — выпускники краевых государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений.
По заявкам–требованиям билеты выкупаются только в кассах ТАВС, через интернет такая продажа не предусмотрена.
— Хотелось бы обратиться к родителям: не стоит сейчас создавать ажиотаж в кассах. Тем более что 1 марта стартовала вторая волна продаж. Билеты вам уже гарантированы, и выкупить их можно через несколько дней, а не бежать в кассы прямо сегодня. Главное условие — приобрести билеты нужно не позднее чем за 15 дней до вылета. Так что у родителей достаточно времени на то, чтобы решить этот вопрос, — говорит Оксана Алдаева.
Еще на стадии формирования баз данных выпускников Оксана Алдаева провела ряд встреч с родителями. В итоге к моменту выдачи заявок–требований родители подошли подготовленными и спокойными.
Халжат Салимсолтановна
Родители, собравшиеся в гимназии № 11 для получения заявок–требований на вылет, довольны — все волнения, связанные с необходимостью приобретать билеты, прошли мимо них.
Халжат Салимсолтановна, мама выпускницы 11–го класса гимназии № 11 Патимат Алиевой:
— Мы очень благодарны, что была оказана всесторонняя помощь с выездом на материк. Мы летим 3 июля в Москву, дочь поступает в университет, хочет стать химиком широкого профиля. Наша заявка–требование — гарантированная бронь, так что стоять в очереди и нервничать нам не пришлось. Мы очень сильно переживали, но сейчас все хорошо. Мы рады.


Ольга Гробенко
Ольга Гробенко, мама выпускницы 11–го класса гимназии № 11 Екатерины:
— Мы планируем поехать поступать в Санкт–Петербург, а если не получится, то поедем в Новосибирск. Хотели бы улететь 3 июля, но, если билет окажется на ближайшие числа, это не страшно. Для нас главное, что мы летим с младшей 11–летней дочерью, то есть вопрос с выездом всей семьи уже решен.
Инна Овчаренко
Заместитель директора по воспитательной работе 11–й гимназии, классный руководитель выпускного класса Инна Овчаренко говорит, что с родителями своего класса начала работать еще прошлым летом:
— Списки выезжающих собирались через нас, мы их комплектовали, затем отправляли в управление образования. Из моего класса уезжают практически все ребята, из 25 моих учеников в Норильске остаются лишь трое. Всего наша гимназия в этом году выпускает 46 ребят, основная часть из которых поедет поступать на материк.
Те родители, кто по каким–то причинам не успел получить заявки–требования на приобретение билетов, смогут это сделать после 13 марта в Центральном районе в помещении ЗАГСа. Режим работы: с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Телефон горячей линии 43–71–57.

Марина АНДРИЮК
Фото Владимира МАКУШКИНА

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