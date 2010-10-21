

[Индекс номера 29 (02.03.2017)]



Актуально

Правила полета

У норильчан возникает немало вопросов по поводу летних авиаперевозок. Представители авиакомпании «НордСтар» ответили на самые часто задаваемые вопросы.

Сколько по времени будут ожидать пассажиры в транзитном аэропорту, в котором производится промежуточная посадка? – Расписание авиакомпании «НордСтар» на период реконструкции аэропорта Норильск запланировано таким образом, чтобы пассажиры в максимально короткое время могли осуществить перелет до конечного пункта назначения с учетом трансфера через аэропорт Сургут при перелете на маршруте Норильск — Москва. Время нахождения в аэропорту Сургут для обеспечения перевалки багажа составит от 1 часа 35 минут до 2 часов 55 минут.

Почему так дорого стоит услуга «сопровождение детей» — она составляет 80% от стоимости билета? – Услуга перевозки несопровождаемых детей оказывается авиакомпанией совместно с обслуживающими компаниями аэропортов и привлечением дополнительного персонала как со стороны авиакомпании (представительство плюс дополнительные бортпроводники), так и аэропортов. Это приводит к дополнительным вынужденным расходам авиакомпании при перевозке данной категории пассажиров. Кроме того, авиакомпания при перевозке несопровождаемого ребенка несет максимальную юридическую ответственность за его безопасность и сопровождение от момента приема до момента передачи в аэропорту назначения, в том числе в аэропортах транзита. Стоимость услуги сопровождения ребенка в период реконструкции не превышает стоимость данной услуги вне реконструкции.

Каким образом будут осуществляться провоз животных и его оплата? На период реконструкции аэропорта Норильск, с учетом использования регионального парка воздушных судов и имеющихся ограничений по их предельной коммерческой загрузке с учетом дальности полета и нормативных требований по размещению клеток с животными в багажных отсеках самолета разрешена перевозка животных (до 8 кг с клеткой) исключительно в салоне воздушного судна в следующем количестве: – на маршрутах Красноярск — Норильск — Красноярск, Красноярск — Новый Уренгой — Красноярск на воздушных судах типа АТР и Ан–24 — не более четырех животных на одном рейсе; – на маршрутах Норильск — Москва — Норильск (через аэропорт Сургут) — не более семи животных на одном рейсе. Габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 см. Оплата за перевозку животного производится в аэропорту вылета из расчета за полный вес животного с клеткой. Провоз животных (свыше восьми килограммов с клеткой) в багажнике не будет осуществляться в указанный период. Услуга провоза животного в салоне воздушного судна должна быть обязательно подтверждена авиакомпанией.

Почему запретили на период реконструкции ВПП провоз багажа сверх установленного лимита? – На период реконструкции с учетом ограничений по длине полосы 1510 метров осуществлять полеты смогут только региональные типы воздушных судов. Ограничение провоза сверхнормативного багажа связано с техническими характеристиками воздушных судов АТР и Ан-24 и ограничением предельной коммерческой загрузки на данных типах с учетом продолжительности полета. Предельной коммерческой загрузки достаточно только для обеспечения перевозки пассажиров с бесплатной нормой провоза багажа в размере 20 кг.

— Будет ли закрываться аэропорт в 2018 году? – На 2018 год запланирован третий этап реконструкции аэропорта Норильск, при котором в летний период 2018 года будут введены ограничения по длине полосы 1740 метров. Базовый перевозчик Норильского промышленного района — авиакомпания «НордСтар» совместно с другими авиакомпаниями прорабатывает вопрос по минимизации влияния третьего этапа реконструкции на перевозку пассажиров.

По информации пресс–службы ЗФ «Норникеля» Фото Владимира МАКУШКИНА – Расписание авиакомпании «НордСтар» на период реконструкции аэропорта Норильск запланировано таким образом, чтобы пассажиры в максимально короткое время могли осуществить перелет до конечного пункта назначения с учетом трансфера через аэропорт Сургут при перелете на маршруте Норильск — Москва. Время нахождения в аэропорту Сургут для обеспечения перевалки багажа составит от 1 часа 35 минут до 2 часов 55 минут.– Услуга перевозки несопровождаемых детей оказывается авиакомпанией совместно с обслуживающими компаниями аэропортов и привлечением дополнительного персонала как со стороны авиакомпании (представительство плюс дополнительные бортпроводники), так и аэропортов. Это приводит к дополнительным вынужденным расходам авиакомпании при перевозке данной категории пассажиров. Кроме того, авиакомпания при перевозке несопровождаемого ребенка несет максимальную юридическую ответственность за его безопасность и сопровождение от момента приема до момента передачи в аэропорту назначения, в том числе в аэропортах транзита. Стоимость услуги сопровождения ребенка в период реконструкции не превышает стоимость данной услуги вне реконструкции.На период реконструкции аэропорта Норильск, с учетом использования регионального парка воздушных судов и имеющихся ограничений по их предельной коммерческой загрузке с учетом дальности полета и нормативных требований по размещению клеток с животными в багажных отсеках самолета разрешена перевозка животных (до 8 кг с клеткой) исключительно в салоне воздушного судна в следующем количестве:– на маршрутах Красноярск — Норильск — Красноярск, Красноярск — Новый Уренгой — Красноярск на воздушных судах типа АТР и Ан–24 — не более четырех животных на одном рейсе;– на маршрутах Норильск — Москва — Норильск (через аэропорт Сургут) — не более семи животных на одном рейсе.Габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 см.Оплата за перевозку животного производится в аэропорту вылета из расчета за полный вес животного с клеткой.Провоз животных (свыше восьми килограммов с клеткой) в багажнике не будет осуществляться в указанный период.Услуга провоза животного в салоне воздушного судна должна быть обязательно подтверждена авиакомпанией.– На период реконструкции с учетом ограничений по длине полосы 1510 метров осуществлять полеты смогут только региональные типы воздушных судов. Ограничение провоза сверхнормативного багажа связано с техническими характеристиками воздушных судов АТР и Ан-24 и ограничением предельной коммерческой загрузки на данных типах с учетом продолжительности полета. Предельной коммерческой загрузки достаточно только для обеспечения перевозки пассажиров с бесплатной нормой провоза багажа в размере 20 кг.– На 2018 год запланирован третий этап реконструкции аэропорта Норильск, при котором в летний период 2018 года будут введены ограничения по длине полосы 1740 метров. Базовый перевозчик Норильского промышленного района — авиакомпания «НордСтар» совместно с другими авиакомпаниями прорабатывает вопрос по минимизации влияния третьего этапа реконструкции на перевозку пассажиров.

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