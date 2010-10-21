

[Индекс номера 29 (02.03.2017)]



Крупным планом

Миссия зпПЛЮС

Рекламное издание «зпПЛЮС» — «дочка» городской газеты «Заполярная правда» — в этом году отмечает свое 19–летие.

Редактор обязательно проверяет сигнальный номер очередного выпуска «зпПЛЮС» Выходящая тиражом 60 тысяч экземпляров, газета имеет статус информационно–рекламного издания. Стоит отметить, что формируют ее опытные менеджеры, знающие все тонкости рекламного дела, а профессиональные журналисты готовят эксклюзивные рекламные статьи, редакторы и корректоры скрупулезно вычитывают газету «от корки до корки», и на выходе это буквально образчик русского языка. Напомним, «зпПЛЮС» занимает основную часть сегмента рекламы в норильской прессе и позволяет местным рекламодателям эффективно использовать рекламные возможности газеты.

Комплексные решения Рекламодателям «зпПЛЮС» предлагает комплексные решения по привлечению новых клиентов, причем сделать это можно тремя способами: в виде тематического модуля; строчного объявления; рекламно–информационной статьи. Ну а для своих читателей «зпПЛЮС» проводит беспрецедентное количество акций. В данный момент в газете их проходит сразу несколько: «Дарим скидку!», приуроченная к празднику 8 Марта. Скидка — 17%, действует на строчные объявления для впервые обратившихся рекламодателей. Акция проводится с 27 февраля по 6 марта. !БЕСПЛАТНО! Размести объявление в газете «зпПЛЮС». Условия акции: разместите два любых объявления и получите третье бесплатно.

Цены на услуги «зпПЛЮС» вполне доступны для любого семейного бюджета. В акциях, которые проводит «Заполярная правда», спонсорами выступают рекламодатели «зпПЛЮС», таким образом, обо всех значимых, добрых или просто интересных делах рекламной газеты обязательно сообщает городская. При этом акцент в «зпПЛЮС» все же делается на традиционные рекламные блоки и сообщения. «зпПЛЮС» — это не только акции, но и большие городские проекты, в которых спонсорами выступают фирмы — представители малого и среднего бизнеса, живо реагирующие на городские события и стремящиеся сделать свой бизнес социально ориентированным. Известно, что рекламные газеты в большинстве своем читают «горячие» покупатели, то есть те, кто уже определенно настроен купить или продать что–либо. Так что отсыл к той или иной акции, упоминание в ней фирм и имен неравнодушных спонсоров и меценатов дают несомненный экономический эффект. Не выходя из дома Еще один несомненный плюс — это наличие у «зпПЛЮС» официального сайта (www.plus.gazetazp.ru), что позволяет ускорить получение информации. Для удобства рекламодателей на сайте открыта такая услуга, как оформление и оплата строчного объявления не выходя из квартиры. «зпПЛЮС» проводит конкурсы и для детей Быть в курсе Многие люди открывают газету вообще только для того, чтобы прочитать рекламные объявления магазинов, кинотеатров, спортивных заведений, а также частные. Человек хочет быть в курсе ситуации на рынке — что, где, почем, кто, на каких условиях продает и покупает, предлагает какие–либо услуги. Читатели постоянно сравнивают предложения рынка со своими покупательскими возможностями. А «зпПЛЮС» помогает человеку проанализировать ту или иную информацию о продаже, покупке и т. д. Отличные подарки для акций «зпПЛЮС» предоставляют спонсоры – рекламодатели газеты «зпПЛЮС» предоставляет большой выбор рекламных возможностей, и для нас очень важно знать, кто читает газету: широкий круг людей или узкий, дома или на работе. Если ее читают люди различных возрастов, профессий, социального положения, то это популярная газета — в ней рекламируются товары и услуги, которые нужны практически любому члену общества: продукты, одежда, бытовая техника и т. д. Если газету читает определенная группа людей, то это специализированное издание, в котором рекламируются товары и услуги для определенной группы людей. Если газета деловая, там будет финансовая, компьютерная, транспортная реклама (в «Строительной газете» — реклама строительных материалов и технологий, в «Учительской газете» — реклама учебных пособий и т. д.). «зпПЛЮС» удивительным образом сочетает в себе все: и первое, и второе, и третье, что делает ее универсальным изданием. При подаче объявления или рекламы будут учтены все пожелания заказчика

Всегда под рукой Известно, что газетную рекламу отличает от телевизионной и радио большая степень доверия аудитории. Связано это, видимо, с силой печатного слова: «Что написано пером, то не вырубить топором». В отличие от мимолетного слова по радио или в телеэфире печатное слово сохраняется, и возможность апеллировать к нему в любое время укрепляет доверие читателей. Кроме того, газеты интересны читателям не только с точки зрения содержания объявлений, но и в плане удобства их чтения. Их можно просматривать любое количество раз и времени. В целом «зпПЛЮС» — обладатель целого набора эффективных методов рекламы с учетом специфики вашего бизнеса, бюджета и возможностей. Это издание отличают новизна и современность публикуемых материалов, а также многолетнее сотрудничество с рекламодателями и безупречные финансовые отношения со своими клиентами.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива «Заполярной правды» Выходящая тиражом 60 тысяч экземпляров, газета имеет статус информационно–рекламного издания. Стоит отметить, что формируют ее опытные менеджеры, знающие все тонкости рекламного дела, а профессиональные журналисты готовят эксклюзивные рекламные статьи, редакторы и корректоры скрупулезно вычитывают газету «от корки до корки», и на выходе это буквально образчик русского языка.Напомним, «зпПЛЮС» занимает основную часть сегмента рекламы в норильской прессе и позволяет местным рекламодателям эффективно использовать рекламные возможности газеты.

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