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Все ближе конец учебного года. Старшеклассники усиленно готовятся к экзаменам. А учеников младших классов ждут первые испытания.
Предметный разговорНорильские выпускники определились с предметами по выбору для сдачи ЕГЭ.В 2017 году экзамены будут сдавать 1468 выпускников, в том числе 184 выпускника прошлых лет. Приоритеты по «необязательным» дисциплинам не изменились: общество-знание выбрали 682 человека (53%), 25% отдали предпочтение физике, затем следуют история и биология — здесь примерно равное количество экзаменующихся, замыкает пятерку «лидеров» информатика.Ирина КОГЕР, заместитель начальника отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования:— Остальные предметы — география, литература, иностранные языки — пользуются наименьшим спросом. К примеру, в этом году английский язык сдают только 103 человека, в прошлом году таких было 120. Специалисты отмечают стабильность выбора норильских выпускников: перечисленные дисциплины «пользуются популярностью» у них из года в год. Что, впрочем, неудивительно, считают в управлении образования: это гуманитарный набор предметов, обычно требуемый во всех не технических вузах. Список претерпевает незначительные изменения, если речь идет о творческих специальностях: к примеру, в театральном вузе потребуют баллов по литературе вместо математики.Как показывает практика, среди норильских ребят, ставших абитуриентами вузов, оказывается больше гуманитариев, но в то же время есть немало желающих стать инженерами, строителями, программистами, специалистами горного дела и т.д. Гуманитарии же по–прежнему, как и пять–семь лет назад, отдают предпочтение юриспруденции, психологии, экономическим специальностям.Ирина Когер:– В Норильске достаточно высок процент выпускников, поступающих в высшие учебные заведения. В среднем это 75%, и из года в год эта цифра существенно не меняется. Еще порядка 20–22% выпускников уходят в средние специальные учебные заведения, в армию, некоторые девушки выходят замуж, едва окончив школу, и на несколько лет выпадают из учебы, занимаясь домом и детьми. Процент тех, кто никуда не смог поступить, крайне мал — не более 2–3% в году. Но они могут повторить попытку в последующие годы.При выборе необязательных предметов ребята ориентируются в первую очередь на направленность своего образовательного учреждения либо класса. К примеру, 11–классники школы № 1 с углубленным изучением физики и математики часто выбирают информатику, гимназий — гуманитарные предметы, чаще прочих — иностранные языки. Причем сдают не только английский и немецкий (его в этом году выбрал только один выпускник), но и французский и даже испанский (в прошлом году его сдавал один выпускник). А выпускники медицинских классов предпочтение отдают химии и биологии, юридических — обществознанию. Это говорит об их желании продолжать путь в выбранной в старших классах профессии.Результативность сдачи экзаменов по выбору достаточно высока, и часто выше краевых показателей. Особенно успешно сдаются дисциплины, которые выпускники реже всего выбирают, например, литература или география. Что, впрочем, легко объяснимо: баллы по ним требуются в конкретные вузы, и в случае провала предъявить документы в иной вуз аналогичного профиля бывает затруднительно. Обычно порог удовлетворительной оценки преодолевают все участники ЕГЭ, но бывают и выдающиеся результаты, как, например, год назад, когда норильчанин сдал экзамен по литературе на 100 баллов.Чуть хуже ребятам даются иностранный язык и история. Хотя окончательный балл зависит от конкретного контрольно–измерительного материала (КИМа), присланного для экзамена.Ирина Когер:– На сайте www.ege.edu.ru размещаются примерные КИМы, на которые при подготовке ориентируются и педагоги, и дети. Но на сам ЕГЭ могут прислать совершенно другой КИМ. Так вышло с физикой два года назад, когда неожиданно пришли задания по оптике, хотя несколько лет подряд эта тема была словно забыта. Как результат — некоторое снижение успешности экзамена, правда, лишь на пару процентов.
|Результаты сдачи предметов по выбору в прошлом учебном году: химия — 85,9% преодолели порог удовлетворительной оценки; литература — 97,8%; английский язык (с устной частью) — 98,1%; обществознание — 73,7%; история — 84,2%; физика — 96,2%; биология — 86,9%; информатика — 89,6%; география — 100%.Первые экзамены по выбору стартуют в Норильске 29 мая (география и информатика). Их результаты станут известны 13–14 июня.
Первое испытаниеВчера, 1 марта, четвероклассники Красноярского края писали краевые диагностические работы. Для норильских учеников КДР перенесли из–за актировки и проведут в ближайшие дни. Еще одно такое испытание запланировано на 16 марта.Специалисты управления образования говорят, что, по сути, КДР — это проверка читательской грамотности. Кроме того, дети будут выполнять групповые проекты: в каждом классе школьников разобьют на группы не более шести человек и раздадут задания, которые они должны выполнить за 90 минут. КДР включает в себя конструкторский и социальный проекты. В прошлом году, например, дети в конструкторских группах создавали макет школьной библиотеки будущего, социальное задание было связано с темой Великой Отечественной войны. По правилам в каждой школе на испытаниях присутствуют специально обученные наблюдатели, в числе которых есть логопеды, методисты и другие специалисты управления образования. Все результаты КДР пойдут в краевой центр оценки качества образования.ВПР — всероссийские проверочные работы. Их отличает единство подходов в оценке качества образования, задания ВПР призваны оценить то, насколько учащийся усвоил материал, а не то, насколько он натренировался решать тесты. В этом году четвертые классы выполняют ВПР в штатном режиме, в 5–11–х классах ВПР запланированы в режиме апробации, то есть по выбору (выборка определяется Министерством образования РФ). Четвероклашки выполнят работы по русскому языку (18, 20 апреля), математике (25 апреля) и окружающему миру (27 апреля). К слову, форма проверочных работ по русскому языку — диктант и грамматическое задание.– Что касается промежуточной итоговой аттестации, она проходит своим чередом в каждом учебном заведении по всем предметам учебного плана и к экзаменам не имеет никакого отношения, — спешит успокоить всех взволнованных родителей Ирина ПОХАБОВА, начальник отдела организации и мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования. — Что она будет включать в себя, определяет сама школа. Аттестация может проходить в форме зачета, творческого выступления, выставки, теста, семинара и т. д. Главное — чтобы педагог верно оценил способности и индивидуальность каждого ребенка.
Татьяна ЗАЧУПЕЙКО, Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото Владимира МАКУШКИНА