

[Индекс номера 29 (02.03.2017)]



Спортклуб

Возрождение «Заполярника»

В эту субботу, 4 марта, во Дворце спорта «Арктика» состоится благотворительный матч между сборной Норильска и легендами отечественного хоккея. Собранные от реализации пригласительных билетов средства пойдут на поддержку детского хоккея в Норильске и Дудинке. В преддверии знаменательного события «Заполярная правда» вспомнила историю возникновения норильского хоккея и узнала, в каком состоянии сегодня находится детско–юношеский хоккей в городе.

Стадион «Динамо» в Старом городе. 1945 год От мяча – к шайбе Судя по архивным документам, хоккей в Норильске появился в конце 1943 года, когда на одном из озер в Старом городе оборудовали каток для игры в русский хоккей (хоккей с мячом). В этом же году из 30 норильчан сформировалась первая секция, которая уже в 1945 году вместе с конькобежцами насчитывала более 160 человек. В 1950–х годах основным местом для игр становится открытая хоккейная площадка стадиона «Труд» в том же Старом городе. Тогда лед чистили вручную, ворота были самодельными, а шайбу по–прежнему чаще всего заменял маленький мяч. Кстати, в развитии хоккея, как и футбола, в Норильске большую роль сыграл знаменитый советский спортсмен Андрей Старостин, в начале 1940–х сосланный в Норильлаг. Официальный год появления хоккея с шайбой в Норильске — 1957–й. Первыми переквалифицировались энергетики, они же победили в дебютном чемпионате города и составили основу сборной Норильска, которая уже в 1961 году стала триумфатором зоны Сибири и Дальнего Востока по классу «Б». Также с начала 1960–х годов новым «домом» для хоккеистов становится стадион «Заполярник», а чуть позже игры и тренировки проводятся и на крытом катке поселка Геологов в Талнахе. В это же время взрослая и юношеская команды молодого клуба «Заполярник» начинают выезжать на краевые соревнования. Хоккей прочно закрепляется и в проводимой комбинатом спартакиаде.

Золотой период С вводом в 1970 году ледовой арены Дворца спорта «Арктика» и появлением искусственного льда в развитии норильского хоккея произошел еще один, пожалуй, самый важный виток. В 1971 году в детско–юношеской спортивной школе открывают отделение хоккея, которое возглавляют приглашенные в город выпускники физкультурных вузов Михаил Меркулов и Владимир Волокотин. Хоккей становится одним из самых популярных и любимых видов спорта норильской детворы, но попасть на тренировки удается далеко не всем. Ежегодно примерно из 300 школьников, пришедших на просмотр, тренерами в секцию отбираются не больше 40. Для остальных по всему НПР открыты детские комнаты по месту проживания, на базе которых формируются десятки команд, во дворах массово появляются хоккейные коробки. Воспитанники ДЮСШ достойно выступают во всесоюзных финалах «Золотой шайбы», становятся победителями и призерами Красноярского края и РСФСР, составляют до 60% игроков краевой команды. Некоторые из них, повзрослев, продолжают выступать за материковские клубы на самом высоком уровне, играют в молодежной и студенческой сборных страны. В классе «Б» чемпионата СССР уверенно смотрится взрослая команда «Заполярника». Норильские хоккеисты впервые скрестили клюшки на катке «Арктики». 1970 год С распадом СССР спорт в стране приходит в упадок, но, как ни парадоксально, норильские хоккеисты не теряют своих позиций. В начале 1990–х правительством России принимается закон о льготном налогообложении, согласно которому Норильский комбинат, как и остальные крупные предприятия, финансирует местные спортивные федерации и ДЮСШ. Сделав ставку на хоккей, в «Заполярник» с материка приглашают тренера и игроков высокого уровня, и клуб борется за выход в сильнейшую лигу России, но в драматичном финале уступает путевку нижнекамскому «Нефтехимику». Закон о поддержке местного спорта действует недолго, «Заполярник» начинает испытывать серьезные финансовые трудности и к 1997 году фактически перестает существовать как профессиональный клуб. Тем не менее норильский детско–юношеский хоккей остается одним из сильнейших в крае. Для школьников все же находят средства на выезды, которых, впрочем, становится на порядок меньше. В секцию принимают не с семи–восьми лет, как было раньше, а с пяти, при этом ее численность достигает 500 человек. Из года в год проводится чемпионат Норильска среди взрослых команд, состав которых исправно пополняют выпускники ДЮСШ.

Лед тронулся Сегодня в Норильске регулярно проходят: первенство ДЮСШ, чемпионат города с обязательным участием «Молодежки» (команды старшей возрастной группы секции хоккея ДЮСШ), городские соревнования на призы клуба «Золотая шайба», турнир памяти Юрия Русанова и другие состязания, посвященные памятным событиям и датам. Основными региональными смотрами для норильчан являются первенство Красноярского края по четырем возрастным группам, спортивный форум «Звезды Красноярья» и спартакиада городов Севера в Воркуте в разных возрастных категориях. Летом юные хоккеисты тренируются в спортивно–оздоровительных лагерях на материке. В Норильске тренировки и соревнования проводятся в четырех спортивных сооружениях: в «Арктике» и Ледовом дворце в Кайеркане, где искусственный лед, а также на катках с естественным льдом — «Льдинке» и талнахской «Умке». Под присмотром десяти тренеров–преподавателей — более полутысячи юных хоккеистов начиная от дошколят. – С каждым годом желающих заниматься хоккеем становится больше, — рассказывает Борис РАГУЛИН, завуч ДЮСШ по зимним видам спорта. — «Арктика» уже не может вместить всех тренирующихся на льду, в числе которых не только хоккеисты, но и фигуристы. На мой взгляд, эту проблему можно было бы решить, открыв в общеобразовательных школах спортивные классы и введя для них поочередно вторые смены, чтобы использовать в спортсооружениях «мертвое» время с бОльшей пользой. Борис Александрович также отмечает, что хоккей — недешевый вид спорта. Для приобретения более–менее подходящей игровой формы и инвентаря родителям необходимо раскошелиться как минимум на 25–30 тысяч рублей, а для вратаря — еще дороже. Но не это сегодня больше всего беспокоит родителей и тренеров. Главная их головная боль — отсутствие достаточной выездной практики из–за удаленности нашего города. И эта проблема существует во всех видах норильского спорта. Часто родителям самим приходится оплачивать проезд, а тренерам — ради своих воспитанников ходить по спонсорам, которые в период кризиса неохотно расстаются с деньгами. Именно поэтому, уверен Борис Рагулин, предстоящий благотворительный матч — не только отличный способ пропаганды спорта и хоккея, в частности, но и неоценимая помощь для развития детско–юношеского хоккея. По его словам, вырученные от продажи билетов средства, сумму которых еще удвоит организатор мероприятия — «Норникель», пойдут как на обновление спортивного инвентаря, так и на оплату предстоящих поездок. В частности, хоккеисты 2004 года рождения, ставшие в этом году серебряными призерами спартакиады северных городов России, получили приглашение на всероссийский финал «Золотой шайбы», который в апреле пройдет в Сочи. За неимением средств до недавнего времени даже надежды не было на участие в этом турнире, а теперь она появилась. Авиабилеты, скорее всего, будут приобретены за счет благотворительных средств. – Я прекрасно помню, когда сам начинал заниматься хоккеем, как сильно мне хотелось увидеть на льду «Арктики» легендарных хоккеистов, поговорить с кем–нибудь из них, а тем более потренироваться вместе с ними, — вспоминает Борис Рагулин. — Совсем скоро у наших ребят появится такая возможность: для них будет организован мастер–класс со звездами, после чего они отправятся на матч. Безусловно, хоккей всегда будет популярен в России, но для того чтобы у него и в Норильске было достойное будущее, сегодня нужно как следует работать в этом направлении, считают тренеры ДЮСШ, среди которых профессиональные в прошлом игроки. Ну, а возродить в Норильске профессиональную хоккейную команду (благо кадровый резерв для этого имеется) — мечта тысяч норильчан, которые до сих пор помнят легендарный «Заполярник».

Михаил ТУАЕВ

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