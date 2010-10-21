

[Индекс номера 29 (02.03.2017)]



Суд да дело

Не ведал что творил

«Заполярка» в рубрике «Суд да дело» продолжает рассказывать реальные истории из судебной практики Норильска. Случается, что человек, совершивший преступление, ведет себя таким образом, что возникают сомнения в его психической полноценности. О том, как проводится следствие в таком случае, и какое наказание ожидает преступника, если он признан невменяемым, рассказал ИВАН ИВАНОВ.

Костя, по словам его родителей, родился совершенно здоровым. Рос и развивался в соответствии с возрастом. Одиннадцать классов окончил с двумя тройками, остальные оценки были хорошими и отличными. Без проблем Константин Гусев поступил в престижный университет в Санкт– Петербурге. Проучившись в вузе два года, изъявил желание служить в Вооруженных силах РФ. В армии парень получил черепно–мозговую травму и был комиссован. Когда родители привезли сына домой, то он не разговаривал, ни на что не реагировал. По направлению из военкомата Костю поместили в психиатрическую больницу. С диагнозом «Параноидальная шизофрения» в семье смирились. Сын жил с родителями, нигде не работал и два–три раза в год проходил лечение в стационаре ПНД. И все было хорошо, пока Константин не ушел из дома. Как выяснилось позже, Гусев поселился в гостинке у своего «сопалатника», с которым познакомился в психиатрической больнице. Пока товарищ в очередной раз лечился, Константин наслаждался жизнью. Как–то в магазине общительный Гусев познакомился с мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного запоя. Тот, приобретя очередную бутылку горячительного, пригласил парня в гости. Четыре дня Гусев составлял компанию новому приятелю, бегал в магазин за выпивкой и готовил нехитрую закуску. А потом исчез. Из допроса потерпевшего: «Выйдя из запоя, я стал наводить порядок в своей квартире и обратил внимание, что из большой комнаты пропали телевизор, две игровые приставки, диски и монитор. С заявлением о хищении я обратился в отдел полиции и заявил гражданский иск на сумму 35 500 рублей». Когда Гусеву надоело бегать за водкой и выслушивать пьяные жалобы нового товарища, он собрался домой. Оглядевшись по сторонам, решил прихватить с собой ценные вещи, надеясь, что хозяин квартиры пропажи не заметит, а если и обнаружит, то не вспомнит, с кем выпивал. Уже на улице до Кости дошло, что заявиться к родителям с вещами нельзя, так как те обязательно поинтересуются, откуда они у него, и поймут, что он их украл. Костя попытался сдать технику в ломбард, но не смог. На улице воришка встретил знакомого, который согласился ему помочь продать ее по хорошей цене. Несколько часов они на такси ездили по городу, предлагая продавцам маленьких магазинчиков и таксистам купить телевизор, но безуспешно. В итоге Гусеву все это надоело, и он предложил товарищу реализовать краденое без него, а сам отправился домой, позвонив перед этим маме на сотовый. Из протокола допроса таксиста: «Мне все равно, кого возить и куда, лишь бы платили. Эти клиенты сказали мне, что продают телевизор и приставки, и даже предложили приобрести их. Причем они утверждали, что вещи — одного из них, якобы ему срочно понадобились деньги, поэтому он их и продает. Я решил с ними не связываться и сказал, что мне ничего не нужно. О том, что вещи были похищены, и один из пассажиров находится в розыске, я узнал позже от сотрудников полиции». Из протокола допроса оперуполномоченного: «Работая по этому уголовному делу, я провел ряд оперативно–разыскных мероприятий. От негласного источника узнал, что кражу совершил парень по имени Константин. Потом выяснил его фамилию и место проживания. Придя к подозреваемому домой, я пообщался с его матерью. О том, что ее сын состоит на учете у психиатра, гражданка Гусева мне не сообщила. Она отказалась отвечать на мои вопросы, сказав только, что ждет Костю в скором времени домой. Я решил дождаться его возле подъезда». Примерно через час ожидания подозреваемый сам подошел к сотруднику полиции, который был в штатском, и попросил сигарету. Оперативник дал Константину прикурить. А затем представился и сообщил, что он подозревается в совершении кражи. Парень отнесся к услышанному спокойно. Сотрудник полиции сопроводил Гусева в отделение, где тот сознался в краже и написал явку с повинной. Зарегистрировав признание, оперуполномоченный отвел Константина к следователю для дачи показаний и проведения следственных действий. Общаясь с Гусевым, полицейский не понял, что он страдает шизофренией. А сам парень о своем диагнозе никому не сказал. Из материалов дела: «В связи с сомнениями в психической полноценности в отношении Константина Гусева была проведена судебно–психиатрическая экспертиза. Согласно заключению экспертов, Гусев обнаруживает хроническое психическое заболевание. Выявленные расстройства лишают Гусева возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Гусев представляет социальную опасность для себя и окружающих, нуждается в лечении и наблюдении в стационарных условиях, подлежит направлению на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа». Следователь направил дело в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Украденные вещи были возвращены потерпевшему. По этическим соображениям все имена и фамилии изменены.

Надежда САВЕЛЬЕВА Костя, по словам его родителей, родился совершенно здоровым. Рос и развивался в соответствии с возрастом. Одиннадцать классов окончил с двумя тройками, остальные оценки были хорошими и отличными. Без проблем Константин Гусев поступил в престижный университет в Санкт– Петербурге. Проучившись в вузе два года, изъявил желание служить в Вооруженных силах РФ.В армии парень получил черепно–мозговую травму и был комиссован. Когда родители привезли сына домой, то он не разговаривал, ни на что не реагировал. По направлению из военкомата Костю поместили в психиатрическую больницу.С диагнозом «Параноидальная шизофрения» в семье смирились. Сын жил с родителями, нигде не работал и два–три раза в год проходил лечение в стационаре ПНД. И все было хорошо, пока Константин не ушел из дома.Как выяснилось позже, Гусев поселился в гостинке у своего «сопалатника», с которым познакомился в психиатрической больнице. Пока товарищ в очередной раз лечился, Константин наслаждался жизнью.Как–то в магазине общительный Гусев познакомился с мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного запоя. Тот, приобретя очередную бутылку горячительного, пригласил парня в гости. Четыре дня Гусев составлял компанию новому приятелю, бегал в магазин за выпивкой и готовил нехитрую закуску. А потом исчез.Когда Гусеву надоело бегать за водкой и выслушивать пьяные жалобы нового товарища, он собрался домой. Оглядевшись по сторонам, решил прихватить с собой ценные вещи, надеясь, что хозяин квартиры пропажи не заметит, а если и обнаружит, то не вспомнит, с кем выпивал. Уже на улице до Кости дошло, что заявиться к родителям с вещами нельзя, так как те обязательно поинтересуются, откуда они у него, и поймут, что он их украл. Костя попытался сдать технику в ломбард, но не смог.На улице воришка встретил знакомого, который согласился ему помочь продать ее по хорошей цене. Несколько часов они на такси ездили по городу, предлагая продавцам маленьких магазинчиков и таксистам купить телевизор, но безуспешно. В итоге Гусеву все это надоело, и он предложил товарищу реализовать краденое без него, а сам отправился домой, позвонив перед этим маме на сотовый.Примерно через час ожидания подозреваемый сам подошел к сотруднику полиции, который был в штатском, и попросил сигарету. Оперативник дал Константину прикурить. А затем представился и сообщил, что он подозревается в совершении кражи. Парень отнесся к услышанному спокойно.Сотрудник полиции сопроводил Гусева в отделение, где тот сознался в краже и написал явку с повинной. Зарегистрировав признание, оперуполномоченный отвел Константина к следователю для дачи показаний и проведения следственных действий. Общаясь с Гусевым, полицейский не понял, что он страдает шизофренией. А сам парень о своем диагнозе никому не сказал.

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