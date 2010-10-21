Фото новости:

Масленица 2017


[Индекс номера 29 (02.03.2017)]

 Суд да дело 
Не ведал что творил

«Заполярка» в рубрике «Суд да дело» продолжает рассказывать реальные истории из судебной практики Норильска. Случается, что человек, совершивший преступление, ведет себя таким образом, что возникают сомнения в его психической полноценности. О том, как проводится следствие в таком случае, и какое наказание ожидает преступника, если он признан невменяемым, рассказал ИВАН ИВАНОВ.
Костя, по словам его родителей, родился совершенно здоровым. Рос и развивался в соответствии с возрастом. Одиннадцать классов окончил с двумя тройками, остальные оценки были хорошими и отличными. Без проблем Константин Гусев поступил в престижный университет в Санкт– Петербурге. Проучившись в вузе два года, изъявил желание служить в Вооруженных силах РФ.
В армии парень получил черепно–мозговую травму и был комиссован. Когда родители привезли сына домой, то он не разговаривал, ни на что не реагировал. По направлению из военкомата Костю поместили в психиатрическую больницу.
С диагнозом «Параноидальная шизофрения» в семье смирились. Сын жил с родителями, нигде не работал и два–три раза в год проходил лечение в стационаре ПНД. И все было хорошо, пока Константин не ушел из дома.
Как выяснилось позже, Гусев поселился в гостинке у своего «сопалатника», с которым познакомился в психиатрической больнице. Пока товарищ в очередной раз лечился, Константин наслаждался жизнью.
Как–то в магазине общительный Гусев познакомился с мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного запоя. Тот, приобретя очередную бутылку горячительного, пригласил парня в гости. Четыре дня Гусев составлял компанию новому приятелю, бегал в магазин за выпивкой и готовил нехитрую закуску. А потом исчез.
Из допроса потерпевшего:
«Выйдя из запоя, я стал наводить порядок в своей квартире и обратил внимание, что из большой комнаты пропали телевизор, две игровые приставки, диски и монитор. С заявлением о хищении я обратился в отдел полиции и заявил гражданский иск на сумму 35 500 рублей».
Когда Гусеву надоело бегать за водкой и выслушивать пьяные жалобы нового товарища, он собрался домой. Оглядевшись по сторонам, решил прихватить с собой ценные вещи, надеясь, что хозяин квартиры пропажи не заметит, а если и обнаружит, то не вспомнит, с кем выпивал. Уже на улице до Кости дошло, что заявиться к родителям с вещами нельзя, так как те обязательно поинтересуются, откуда они у него, и поймут, что он их украл. Костя попытался сдать технику в ломбард, но не смог.
На улице воришка встретил знакомого, который согласился ему помочь продать ее по хорошей цене. Несколько часов они на такси ездили по городу, предлагая продавцам маленьких магазинчиков и таксистам купить телевизор, но безуспешно. В итоге Гусеву все это надоело, и он предложил товарищу реализовать краденое без него, а сам отправился домой, позвонив перед этим маме на сотовый.
Из протокола допроса таксиста:
«Мне все равно, кого возить и куда, лишь бы платили. Эти клиенты сказали мне, что продают телевизор и приставки, и даже предложили приобрести их. Причем они утверждали, что вещи — одного из них, якобы ему срочно понадобились деньги, поэтому он их и продает. Я решил с ними не связываться и сказал, что мне ничего не нужно. О том, что вещи были похищены, и один из пассажиров находится в розыске, я узнал позже от сотрудников полиции».
Из протокола допроса оперуполномоченного:
«Работая по этому уголовному делу, я провел ряд оперативно–разыскных мероприятий. От негласного источника узнал, что кражу совершил парень по имени Константин. Потом выяснил его фамилию и место проживания. Придя к подозреваемому домой, я пообщался с его матерью. О том, что ее сын состоит на учете у психиатра, гражданка Гусева мне не сообщила. Она отказалась отвечать на мои вопросы, сказав только, что ждет Костю в скором времени домой. Я решил дождаться его возле подъезда».
Примерно через час ожидания подозреваемый сам подошел к сотруднику полиции, который был в штатском, и попросил сигарету. Оперативник дал Константину прикурить. А затем представился и сообщил, что он подозревается в совершении кражи. Парень отнесся к услышанному спокойно.
Сотрудник полиции сопроводил Гусева в отделение, где тот сознался в краже и написал явку с повинной. Зарегистрировав признание, оперуполномоченный отвел Константина к следователю для дачи показаний и проведения следственных действий. Общаясь с Гусевым, полицейский не понял, что он страдает шизофренией. А сам парень о своем диагнозе никому не сказал.
Из материалов дела:
«В связи с сомнениями в психической полноценности в отношении Константина Гусева была проведена судебно–психиатрическая экспертиза. Согласно заключению экспертов, Гусев обнаруживает хроническое психическое заболевание. Выявленные расстройства лишают Гусева возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Гусев представляет социальную опасность для себя и окружающих, нуждается в лечении и наблюдении в стационарных условиях, подлежит направлению на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа».
Следователь направил дело в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Украденные вещи были возвращены потерпевшему.
По этическим соображениям все имена и фамилии изменены.

Надежда САВЕЛЬЕВА

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Актуально 
1 марта началась выдача заявок–требований на приобретение авиабилетов для выпускников школ и их родителей. Первыми заветные гарантии выезда получили кайерканцы.

Актуально 
У норильчан возникает немало вопросов по поводу летних авиаперевозок. Представители авиакомпании «НордСтар» ответили на самые часто задаваемые вопросы.

Крупным планом 
Рекламное издание «зпПЛЮС» — «дочка» городской газеты «Заполярная правда» — в этом году отмечает свое 19–летие.

Школьный двор 
Все ближе конец учебного года. Старшеклассники усиленно готовятся к экзаменам. А учеников младших классов ждут первые испытания.

Спортклуб 
В эту субботу, 4 марта, во Дворце спорта «Арктика» состоится благотворительный матч между сборной Норильска и легендами отечественного хоккея. Собранные от реализации пригласительных билетов средства пойдут на поддержку детского хоккея в Норильске и Дудинке. В преддверии знаменательного события «Заполярная правда» вспомнила историю возникновения норильского хоккея и узнала, в каком состоянии сегодня находится детско–юношеский хоккей в городе.

Суд да дело 
«Заполярка» в рубрике «Суд да дело» продолжает рассказывать реальные истории из судебной практики Норильска. Случается, что человек, совершивший преступление, ведет себя таким образом, что возникают сомнения в его психической полноценности. О том, как проводится следствие в таком случае, и какое наказание ожидает преступника, если он признан невменяемым, рассказал ИВАН ИВАНОВ.

Вопрос недели 
Накануне благотворительного матча со звездами хоккея мы решили обсудить с горожанами проблемы нашего спорта и спросили у них:

Новости:
 2 марта 2017 
17:14 В Норильске пройдёт Второй региональный хип-хоп фестиваль.
16:47 Сразу два проекта по благоустройству территории будут воплощаться в Норильске: социальный проект "Советы многоквартирных домов за чистый город" и партийный проект "Единой России".
16:29 В ходе рабочей поездки в Норильск Владимир Потанин посетил Талнахскую обогатительную фабрику и дал высокую оценку ее реконструкции.
16:00 Гарантии на вылет. В Норильске выпускникам школ выдают заявки-требования для приобретения авиабилетов на летний период.
15:20 Заявки на участие в ХХ региональном Фестивале-конкурсе исполнителей эстрадной песни "Поколение-2017" можно подать до 20 марта.
14:49 В Норильске полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты.
14:37 Еще можно успеть. Норильские школьники могут поехать в «Артек» на конкурсной основе.
14:34 В Норильске злостных неплательщиков по услугам ЖКХ будут «глушить». Управляющая компания «Город» решила ограничивать должникам водоотведение.
13:12 Предпраздничная суета. Милых дам спешат поздравить с Международным женским днем десятки творческих коллективов Большого Норильска.
12:51 Больше всех болеют металлурги. К такому заключению пришли врачи, которые проверили здоровье работающих в тяжелых условиях.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх