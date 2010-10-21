

[Индекс номера 29 (02.03.2017)]



Вопрос недели

Как поддержать норильский спорт?

Накануне благотворительного матча со звездами хоккея мы решили обсудить с горожанами проблемы нашего спорта и спросили у них:

Венера, тренер по прыжкам на батуте: – Озвучу давнюю проблему, наверное, почти всех норильских видов спорта — недостаток финансирования. За год мы выезжаем всего несколько раз, и чаще всего за спонсорские или собственные (родительские) средства или же деньги ДЮСШ. Максимум, куда могут съездить наши дети, — на соревнования в города края и Сибирского федерального округа. Да, некоторые наши спортсмены могут попасть и на другие, более крупные и дальние турниры, но лишь при условии, если они в составе сборной страны. Плюс в этом году наш вид спорта не вошел в число базовых, потому что ни один воспитанник не стал участником сборной страны. А это значит, мы исключены из числа получателей субсидии на текущий год. Хороший выход — гранты, но тренерам заниматься этим некогда, им надо детей тренировать. Другое дело, если за грантовую деятельность более активно возьмутся методисты спортшкол, тогда, наверное, будет более оптимистичный результат.

Надежда Арлюкова, работник медного завода: – Я выросла в семье, где увлекались спортом и туризмом. Сама плавала, сестра стала кандидатом в мастера спорта по акробатике у знаменитого норильского тренера Людмилы Константиновны Стариковой, а дочь занималась плаванием у ее сестры — Ларисы Константиновны Кольцовой. Младшие сыновья не отстают. Поддерживаем их в этом как можем. Хотелось бы, чтобы и город обратил внимание на то, что даже мелочи важны в развитии спорта. Восьмилетний сын ездит на тренировки в бассейн, автобусы в тот край ходят явно плохо, отправляем туда и обратно на такси. Наверное, не у всех родителей есть такая возможность. Так что детский спорт можно поддерживать даже продуманными транспортными маршрутами.

Лидия Леу, начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска: — Норильские спортсмены, молодые и ветераны, — на высоком уровне. Они с отличными результатами представляют наш город на краевых и международных состязаниях, мы гордимся их спортивными достижениями. Но, как и в любой другой отрасли, у спортсменов есть свои проблемы, в первую очередь с выездом — из–за удаленности Норильска. Было бы хорошо, если бы нашлись меценаты и создали какой–нибудь фонд по поддержке молодых перспективных спортсменов.

Анна Зайцева, специалист отдела кадров НТЭК: — Спортом увлекаюсь с детства — занималась фигурным катанием, настольным теннисом, плаванием. Со временем увлеклась музыкой и из спорта ушла, о чем здорово жалею. Сейчас наверстываю — недавно сдала нормативы на золотой значок ГТО. И семья у меня спортивная. Наш 12–летний сын серьезно занимается плаванием, многое для хорошей формы дают ребятам поездки в спортивный лагерь. Хотелось бы, чтобы у детей было больше возможностей выезжать на соревнования и в спортивные лагеря. Это очень мотивирует в дальнейших занятиях спортом. Я работник комбината, могу сказать, что для развития массового спорта комбинат многое делает. Вот совсем скоро, в апреле, будет проводиться традиционная «Лыжня «Норильского никеля». Горожанам надо только активность проявлять и всегда своим участием поддерживать хорошие спортивные начинания.

Сергей Никуличев, президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ: – Городские власти нам оказали серьезную помощь — выделили помещение, за что огромное спасибо. А сейчас нас волнует другая проблема. Впервые за 27 лет развития тхэквондо в нашем городе у нас появился потенциальный участник Олимпиады–2020 — Полина Никуличева. Теперь ей требуется посещать каждое рейтинговое соревнование, чтобы набрать необходимые баллы. В течение года надо выиграть или стать призером на 10–12 турнирах класса G, которые проходят в разных регионах страны и за рубежом. И мы вынуждены идти на это, потому что, пропустив хотя бы один год, на Олимпиаду не попадем — баллов не хватит. Чаще всего выезжаем за свои деньги либо спонсорские. Полина три последних года входит в сборную страны, но при этом она не получает региональной поддержки, как другие «сборники» от своих регионов, что позволяет им сосредотачиваться только на спорте, а не на поиске средств. Она только в прошлом году получила однократную выплату в 15 тысяч за бронзу на первенстве страны. А другие получают их ежемесячно. Но и эти деньги играют малую роль, поскольку, чтобы выехать нам вдвоем на соревнования, требуется по 150–200 тысяч. Да, мы стараемся привлекать спонсоров, но, чтобы добиться олимпийского результата, точечная помощь не поможет. Нужна комплексная поддержка. Выход я вижу в создании видовой спортшколы, спонсируемой регионом, причем конкретного вида спорта. Такие прецеденты в стране есть, и они показывают результат. Плюс важна поддержка тренеров этих ребят — соответствующей зарплатой, которая бы зависела от результатов их труда.

Ирина Ханина, тренер–преподаватель ДЮСШ: – Любой вид спорта нужно поддерживать как морально, так и финансово. В спортзале, который находится на Ленинском проспекте, 11, проводятся тренировки по трем видам: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте. Зала нам, конечно, не хватает, для прыжков на батуте недостаточно высоты, да и акробатическая дорожка коротковата. Хотелось бы зал побольше, мы мечтаем об этом уже несколько лет. Очень много талантливых детей, которые достойно могут представлять наш регион, но, к сожалению, финансирование не позволяет в полной мере реализовать наши амбиции. Порой родителям приходится самим оплачивать дорогу детям, а такая возможность есть не у всех.

Виктор Гусев, бывший директор ДЮСШ–6: – Я, хоть и живу на материке, наслышан, что в Норильск приезжают звезды хоккея. И это отличный ход в поддержке городского спорта! И то, что МФК «Норильский никель» сейчас базируется в городе — хороший пример для юных спортсменов. Помню, лет пятнадцать назад, еще при губернаторе Александре Лебеде, принимали краевой закон, по которому промышленные предприятия были обязаны выделять определенный процент от своих доходов на спортивную деятельность. Но об этом законе довольно быстро забыли. Хорошо помню, как в прошлые годы мне частенько приходилось обращаться за помощью к местным предпринимателям. И всегда находились меценаты, которые не отказывали в поддержке наших детских и юношеских сборных по мини–футболу. Наверное, так и сегодня в Норильске дела обстоят. Деятели норильского спорта знают много ходов и выходов, чтобы на хорошем уровне его поддерживать. Но хочешь не хочешь, а без вложения больших денег решать серьезные проблемы в нашем спорте не получится.

Александр Зайцев, главный энергетик рудника «Маяк»: – Вопрос очень серьезный. В первую очередь необходимо закладывать в бюджет финансирование на развитие детско–юношеского спорта в соответствии с его потребностями, чтобы средств хватало не только на частичный вывоз спортсменов на разного уровня соревнования. А то ведь многие родители сами финансируют эти поездки. Да и взрослые спортсмены тоже часто ездят за свой счет — сужу по нашей Федерации дартса. Хорошо, что в прошлом году управление по спорту и туризму выделило деньги для поездки на чемпионат Красноярского края пяти участников — взрослых и юниоров, которые выиграли практически все награды. А могли взять и больше призов, но не удалось найти деньги для отправки нескольких спортсменов. В этом году мы и юниоров уже не сможем повезти. Как тогда привлекать детей? Конечно же, необходима спонсорская поддержка спортивных школ и федераций. В общем, как ни крути, а помочь спорту можно только деньгами, особенно на Крайнем Севере! – Озвучу давнюю проблему, наверное, почти всех норильских видов спорта — недостаток финансирования. За год мы выезжаем всего несколько раз, и чаще всего за спонсорские или собственные (родительские) средства или же деньги ДЮСШ. Максимум, куда могут съездить наши дети, — на соревнования в города края и Сибирского федерального округа. Да, некоторые наши спортсмены могут попасть и на другие, более крупные и дальние турниры, но лишь при условии, если они в составе сборной страны. Плюс в этом году наш вид спорта не вошел в число базовых, потому что ни один воспитанник не стал участником сборной страны. А это значит, мы исключены из числа получателей субсидии на текущий год. Хороший выход — гранты, но тренерам заниматься этим некогда, им надо детей тренировать. Другое дело, если за грантовую деятельность более активно возьмутся методисты спортшкол, тогда, наверное, будет более оптимистичный результат.– Я выросла в семье, где увлекались спортом и туризмом. Сама плавала, сестра стала кандидатом в мастера спорта по акробатике у знаменитого норильского тренера Людмилы Константиновны Стариковой, а дочь занималась плаванием у ее сестры — Ларисы Константиновны Кольцовой. Младшие сыновья не отстают. Поддерживаем их в этом как можем. Хотелось бы, чтобы и город обратил внимание на то, что даже мелочи важны в развитии спорта. Восьмилетний сын ездит на тренировки в бассейн, автобусы в тот край ходят явно плохо, отправляем туда и обратно на такси. Наверное, не у всех родителей есть такая возможность. Так что детский спорт можно поддерживать даже продуманными транспортными маршрутами.— Норильские спортсмены, молодые и ветераны, — на высоком уровне. Они с отличными результатами представляют наш город на краевых и международных состязаниях, мы гордимся их спортивными достижениями. Но, как и в любой другой отрасли, у спортсменов есть свои проблемы, в первую очередь с выездом — из–за удаленности Норильска. Было бы хорошо, если бы нашлись меценаты и создали какой–нибудь фонд по поддержке молодых перспективных спортсменов.— Спортом увлекаюсь с детства — занималась фигурным катанием, настольным теннисом, плаванием. Со временем увлеклась музыкой и из спорта ушла, о чем здорово жалею. Сейчас наверстываю — недавно сдала нормативы на золотой значок ГТО. И семья у меня спортивная. Наш 12–летний сын серьезно занимается плаванием, многое для хорошей формы дают ребятам поездки в спортивный лагерь. Хотелось бы, чтобы у детей было больше возможностей выезжать на соревнования и в спортивные лагеря. Это очень мотивирует в дальнейших занятиях спортом. Я работник комбината, могу сказать, что для развития массового спорта комбинат многое делает. Вот совсем скоро, в апреле, будет проводиться традиционная «Лыжня «Норильского никеля». Горожанам надо только активность проявлять и всегда своим участием поддерживать хорошие спортивные начинания.– Городские власти нам оказали серьезную помощь — выделили помещение, за что огромное спасибо. А сейчас нас волнует другая проблема. Впервые за 27 лет развития тхэквондо в нашем городе у нас появился потенциальный участник Олимпиады–2020 — Полина Никуличева. Теперь ей требуется посещать каждое рейтинговое соревнование, чтобы набрать необходимые баллы. В течение года надо выиграть или стать призером на 10–12 турнирах класса G, которые проходят в разных регионах страны и за рубежом. И мы вынуждены идти на это, потому что, пропустив хотя бы один год, на Олимпиаду не попадем — баллов не хватит. Чаще всего выезжаем за свои деньги либо спонсорские. Полина три последних года входит в сборную страны, но при этом она не получает региональной поддержки, как другие «сборники» от своих регионов, что позволяет им сосредотачиваться только на спорте, а не на поиске средств. Она только в прошлом году получила однократную выплату в 15 тысяч за бронзу на первенстве страны. А другие получают их ежемесячно. Но и эти деньги играют малую роль, поскольку, чтобы выехать нам вдвоем на соревнования, требуется по 150–200 тысяч. Да, мы стараемся привлекать спонсоров, но, чтобы добиться олимпийского результата, точечная помощь не поможет. Нужна комплексная поддержка. Выход я вижу в создании видовой спортшколы, спонсируемой регионом, причем конкретного вида спорта. Такие прецеденты в стране есть, и они показывают результат. Плюс важна поддержка тренеров этих ребят — соответствующей зарплатой, которая бы зависела от результатов их труда.– Любой вид спорта нужно поддерживать как морально, так и финансово. В спортзале, который находится на Ленинском проспекте, 11, проводятся тренировки по трем видам: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте. Зала нам, конечно, не хватает, для прыжков на батуте недостаточно высоты, да и акробатическая дорожка коротковата. Хотелось бы зал побольше, мы мечтаем об этом уже несколько лет. Очень много талантливых детей, которые достойно могут представлять наш регион, но, к сожалению, финансирование не позволяет в полной мере реализовать наши амбиции. Порой родителям приходится самим оплачивать дорогу детям, а такая возможность есть не у всех.– Я, хоть и живу на материке, наслышан, что в Норильск приезжают звезды хоккея. И это отличный ход в поддержке городского спорта! И то, что МФК «Норильский никель» сейчас базируется в городе — хороший пример для юных спортсменов. Помню, лет пятнадцать назад, еще при губернаторе Александре Лебеде, принимали краевой закон, по которому промышленные предприятия были обязаны выделять определенный процент от своих доходов на спортивную деятельность. Но об этом законе довольно быстро забыли. Хорошо помню, как в прошлые годы мне частенько приходилось обращаться за помощью к местным предпринимателям. И всегда находились меценаты, которые не отказывали в поддержке наших детских и юношеских сборных по мини–футболу. Наверное, так и сегодня в Норильске дела обстоят. Деятели норильского спорта знают много ходов и выходов, чтобы на хорошем уровне его поддерживать. Но хочешь не хочешь, а без вложения больших денег решать серьезные проблемы в нашем спорте не получится.– Вопрос очень серьезный. В первую очередь необходимо закладывать в бюджет финансирование на развитие детско–юношеского спорта в соответствии с его потребностями, чтобы средств хватало не только на частичный вывоз спортсменов на разного уровня соревнования. А то ведь многие родители сами финансируют эти поездки. Да и взрослые спортсмены тоже часто ездят за свой счет — сужу по нашей Федерации дартса. Хорошо, что в прошлом году управление по спорту и туризму выделило деньги для поездки на чемпионат Красноярского края пяти участников — взрослых и юниоров, которые выиграли практически все награды. А могли взять и больше призов, но не удалось найти деньги для отправки нескольких спортсменов. В этом году мы и юниоров уже не сможем повезти. Как тогда привлекать детей? Конечно же, необходима спонсорская поддержка спортивных школ и федераций. В общем, как ни крути, а помочь спорту можно только деньгами, особенно на Крайнем Севере!

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