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Масленица 2017


[Индекс номера 30 (03.03.2017)]

Глушить будем?

Злостных неплательщиков услуг ЖКХ будут «глушить». «Город» присоединился к числу управляющих компаний, которые ограничивают должникам водоотведение.
На эту меру коммунальников вынудила пойти удручающая ситуация по платежам за услуги ЖКХ. По словам Павла Белякова, генерального директора УК «Город», общая задолженность населения Большого Норильска перед ресурсоснабжающими организациями достигает более трех миллиардов рублей, и это без учета долгов по жилищной услуге.
– На сегодняшний день задолженность населения только перед управляющей компанией «Город» составляет 504 миллиона рублей, — рассказывает Павел Беляков. — Ситуация усугубляется и ростом пени на основной долг квартиросъемщика — на данный момент компания начислила жильцам пени на 54 миллиона рублей. В связи с этим мы приняли решение ввести ограничение на услугу водоотведения в отношении злостных неплательщиков, тех, у кого задолженность по квартплате составляет более четырех месяцев. Мы хотели прибегнуть к этой мере еще в начале 2016 года. До последнего надеялись на сознательность жильцов: вели беседы по телефону, рассылали уведомления, увещевали через СМИ... Но этих мер, увы, оказалось недостаточно.
В ближайшее время такая мера воздействия будет применена к четырем квартиросъемщикам. Стоимость одной заглушки 7200 рублей. Стоит учесть, что эту сумму, а также стоимость ее установки и, соответственно, демонтажа придется оплатить квартиросъемщику. После подписания соглашения о реструктуризации задолженности или оплаты долга в кассе УК в течение двух дней ограничение на водоотведение будет снято. Помимо этого управляющая компания планирует ограничивать должникам подачу электроэнергии.
Еще одной крайней мерой в борьбе с долгами за услуги ЖКХ является выселение. В декабре прошлого года в доме на улице Ленинградской уже выселили одного должника. Сейчас в суде находится еще порядка четырех исков только от УК «Город». Совместно с юристами решается вопрос о выселении не только должников, проживающих в квартире по договору соцнайма, но и собственников квартир. В этом году суд в отношении должников вынес более двух тысяч судебных решений.
Новые изменения в постановлении о предоставлении коммунальных услуг позволяют ограничивать оказание услуг ЖКХ в течение 20 дней после получения жильцом уведомления. Раньше было два месяца. И теперь закон не обязывает сотрудников УК вручать уведомление под роспись, а позволяет это делать посредством рассылки через электронные гаджеты, СМС, заказные письма, а также делать телефонные звонки с аудиофиксацией. Кроме того, сейчас жилищное законодательство позволяет вводить ограничения даже тем жильцам, у кого задолженность свыше двух месяцев.
Евгений Райхерт, слесарь–монтажник компании–подрядчика, рассказывает, что практика ограничение водоотведения показывает, что в 50% случаев квартиросъемщики сразу начинают предпринимать меры по погашению задолженности по услугам ЖКХ.
«Процесс установки заглушки в среднем занимает от пяти до семи минут, — поясняет Евгений Райхерт. — С помощью зонда–манипулятора в канализационную трубу вводится ограничитель водоотведения. Глубина опускания зонда контролируется с помощью видеорегистратора. Через заглушку вода вообще не выходит, правда, если есть загрязнения стояка, то вода может просачиваться в небольших количествах через ограничитель. Самостоятельно убрать заглушку практически невозможно. Были случаи, когда ее выбивали, но тогда ограничитель встает неровно, и вся вода, которая льется сверху по канализационному стояку, попадает внутрь квартиры.
В этот раз заглушки были установлены в двух квартирах. От жильцов одной из квартир с сентября 2015 года квартплата поступила всего один раз в размере порядка семи тысяч рублей. На уведомления жильцы не реагировали, и долг в размере 108 тысяч рублей погасить не пытались. У жильцов второй квартиры аналогичная ситуация, с той разницей, что сумма разовой квартплаты составила десять тысяч рублей, а долг на сегодняшний день составляет 80 тысяч 828 рублей.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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Злостных неплательщиков услуг ЖКХ будут «глушить». «Город» присоединился к числу управляющих компаний, которые ограничивают должникам водоотведение.

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