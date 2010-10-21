

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



Промплощадка

Сохраним лидерство

2 марта в Норильск с рабочим визитом прибыл президент «Норникеля» Владимир Потанин. На встрече с журналистами глава компании дал оценку реализации масштабного проекта по реконструкции Талнахской обогатительной фабрики, рассказал о том, как будет проходить реконфигурация горных и металлургических секторов Заполярного филиала, поделился дальнейшими планами по решению проблем экологии и социальных задач.

Владимир Потанин: – В Норильске будет самый крупный и современный металлургический комплекс в мире Напомним, решение о масштабной реконструкции ТОФ было принято в апреле 2013 года. Проект реконструкции состоит из трех пусковых комплексов. 22 января 2015 года был запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Инвестиции в него составили более 3 млрд рублей. На этом этапе в измельчительно–флотационном цехе ТОФ были установлены новые современные флотационные машины, смонтировано сопутствующее оборудование, а это — автоматизированные насосные установки, технологические трубопроводы, эстакады энергоснабжения, была построена и новая операторная, из которой идет управление всем технологическим процессом. справка Строительство Талнахской обогатительной фабрики началось в декабре 1972 года. В июле 1981–го была запущена в эксплуатацию первая очередь фабрики с проектной мощностью переработки 1250 тыс. тонн руды в год. В декабре 1982 года заработал второй пусковой комплекс, проектная мощность выросла до 3800 тыс. тонн руды в год. Реализация третьего комплекса была проведена в 1999–2001 годах, мощность переработки увеличилась до 7 млн тонн руды в год. Второй пусковой комплекс ТОФ был запущен в декабре 2016 года. На предприятии установлено новейшее оборудование: мельница полусамоизмельчения производства компании Metso Mineral мощностью 10 млн тонн руды, мельницы тонкого измельчения. Такого оборудования в Норильском промышленном районе еще не было. Идет апробация новой технологии отечественной разработки, такой технологии в мире нет. В июне 2017 года Талнахская фабрика полностью выйдет на проектные показатели по качеству медного и никелевого концентратов. Вопрос по третьему пусковому комплексу пока остается открытым. По окончании реализации всего проекта объемы переработки богатых и медистых руд должны увеличиться с 7,5 млн до 16,5 млн тонн в год. Инвестиции в этот проект составят около 43 млрд рублей.

Владимир Потанин: — Проект реконструкции Талнахской обогатительной фабрики является очень важным для «Норникеля». В значительной степени он предопределит успех дальнейшей инвестиционной программы компании. Именно потому, насколько четко и быстро удастся вывести этот колоссальный комплекс на проектные показатели, будет зависеть скорость и успешность выполнения нашей дальнейшей инвестиционной программы. Нельзя не понимать, что сейчас решается будущее конфигурации нашего производства на ближайшие пять–семь лет. С учетом того, что в Талнахе имеется уникальная руда, мы должны обеспечить исключительно конкурентные и уникальные условия для производства. На нашей производственной площадке будет самый крупный отдельно стоящий металлургический комплекс и, соответственно, самый крупный в мире комплекс по обогащению. Это откроет путь к увеличению добычи руды и сохранению лидерских позиций «Норникеля» в индустрии. Программа реконфигурации перерабатывающих мощностей «Норникеля» рассчитана до 2023 года. Ее стоимость оценивается в 1 трлн руб., из которых около 250 млрд руб. пойдут на мероприятия экологической направленности. Серьезный эффект от столь крупных вложений сил и средств заметен уже сегодня. Остановка устаревшего норильского никелевого завода (был запущен в 1942 году) и модернизация других мощностей «Норникеля» уже привели к снижению выбросов диоксида серы в черте города на 35 процентов. Напомним, эксперты в области природоохранных мероприятий назвали это закрытие прорывом 2016 года. Модернизированный измельчительно-флотационный цех ТОФ

Владимир Потанин: – Закрывая никелевый завод, мы перебросили практически весь объем производства на заранее подготовленные мощности Надеждинского завода. В этот проект было инвестировано около 11 миллиардов рублей. Из них четыре с лишним миллиарда пошло на социальные нужды людей, которые переходили с одного завода на другой. Из 2500 работников остановленного предприятия около 1600 были устроены на другие предприятия «Норникеля», около тысячи прошли переподготовку, из них около 500 получили практически новые специальности. Все это говорит о том, что программа реконфигурации — сложна и ответственна. Она основана не только на глубокой модернизации, но и на соблюдении самых высоких социальных стандартов, к которым в Норильске привыкли. Наша задача — их удержать. Владимир Потанин отметил, что об экологических проблемах в Норильском промышленном районе говорили долго и много, но только сейчас компания перешла от слов к делу. И к 2023 году снижение выбросов вредных веществ в атмосферу должно быть снижено до 75 процентов. Поэтому проведение инвестиционной программы направлено на изменение облика нашего промышленного производства, что неразрывно связано с решением экологической проблемы.

Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА Напомним, решение о масштабной реконструкции ТОФ было принято в апреле 2013 года. Проект реконструкции состоит из трех пусковых комплексов.22 января 2015 года был запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Инвестиции в него составили более 3 млрд рублей. На этом этапе в измельчительно–флотационном цехе ТОФ были установлены новые современные флотационные машины, смонтировано сопутствующее оборудование, а это — автоматизированные насосные установки, технологические трубопроводы, эстакады энергоснабжения, была построена и новая операторная, из которой идет управление всем технологическим процессом.Второй пусковой комплекс ТОФ был запущен в декабре 2016 года. На предприятии установлено новейшее оборудование: мельница полусамоизмельчения производства компании Metso Mineral мощностью 10 млн тонн руды, мельницы тонкого измельчения. Такого оборудования в Норильском промышленном районе еще не было. Идет апробация новой технологии отечественной разработки, такой технологии в мире нет. В июне 2017 года Талнахская фабрика полностьювыйдет на проектные показатели по качеству медного и никелевого концентратов. Вопрос по третьему пусковому комплексу пока остается открытым.По окончании реализации всего проекта объемы переработки богатых и медистых руд должны увеличиться с 7,5 млн до 16,5 млн тонн в год. Инвестиции в этот проект составят около 43 млрд рублей.— Проект реконструкции Талнахской обогатительной фабрики является очень важным для «Норникеля». В значительной степени он предопределит успех дальнейшей инвестиционной программы компании. Именно потому, насколько четко и быстро удастся вывести этот колоссальный комплекс на проектные показатели, будет зависеть скорость и успешность выполнения нашей дальнейшей инвестиционной программы. Нельзяне понимать, что сейчас решается будущее конфигурации нашего производства на ближайшие пять–семь лет. С учетом того, что в Талнахе имеется уникальная руда, мы должны обеспечить исключительно конкурентные и уникальные условия для производства. На нашей производственной площадке будет самый крупный отдельно стоящий металлургический комплекс и, соответственно, самый крупный в мире комплекс по обогащению. Это откроет путь к увеличению добычи руды и сохранению лидерских позиций «Норникеля» в индустрии.Программа реконфигурации перерабатывающих мощностей «Норникеля» рассчитана до 2023 года. Ее стоимость оценивается в 1 трлн руб., из которых около 250 млрд руб. пойдут на мероприятия экологической направленности. Серьезный эффект от столь крупных вложений сил и средств заметен уже сегодня.Остановка устаревшего норильского никелевого завода (был запущен в 1942 году) и модернизация других мощностей «Норникеля» уже привели к снижению выбросов диоксида серы в черте города на 35 процентов. Напомним, эксперты в области природоохранных мероприятий назвали это закрытие прорывом 2016 года.– Закрывая никелевый завод, мы перебросили практически весь объем производства на заранее подготовленные мощности Надеждинского завода. В этот проект было инвестировано около 11 миллиардов рублей. Из них четыре с лишним миллиарда пошло на социальные нужды людей, которые переходили с одного завода на другой. Из 2500 работников остановленного предприятия около 1600 были устроены на другие предприятия «Норникеля», около тысячи прошли переподготовку, из них около 500 получили практически новые специальности. Все это говорит о том, что программа реконфигурации — сложна и ответственна. Она основана не только на глубокой модернизации, но и на соблюдении самых высоких социальных стандартов, к которым в Норильске привыкли. Наша задача — их удержать.Владимир Потанин отметил, что об экологических проблемах в Норильском промышленном районе говорили долго и много, но только сейчас компания перешла от слов к делу. И к 2023 году снижение выбросов вредных веществ в атмосферу должно быть снижено до 75 процентов. Поэтому проведение инвестиционной программы направлено на изменение облика нашего промышленного производства, что неразрывно связано с решением экологической проблемы.

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