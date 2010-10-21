

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



В старом городе

Весенние открытия

На этой неделе отмечает золотой юбилей таймырская газовая отрасль. Эта и другие памятные даты — в очередном выпуске рубрики–календаря.

Первый буровой станок Мессояхи. 1967 год

4 марта 1967 года В этот день дала первый фонтан первая скважина на первом газовом месторождении Таймыра — Мессояхе. Первый газ. 1967 год Она стала первым промыслом, нулевой отметкой стройки самого северного в мире газопровода. Только спустя год был основан «Заполярьегаз», предшественник нынешнего «Норильскгазпрома». Запасы газа Мессояхи — более 50 миллиардов кубометров — были жизненно необходимы Норильскому комбинату. Нитка газопровода была построена всего за два года, в декабре 1969 года ее приняла Госкомиссия, и газ транспортировали в Норильск. 27 июня 1970 года первый агрегат ТЭЦ–1 был переведен на голубое топливо. За минувшие полвека большая часть разведанных запасов Мессояхи выработана, большинство скважин, в том числе и самая первая, уже ликвидированы. Сегодня основная функция промысла — комплексная подготовка и переработка газа и газового конденсата, полученных со всех месторождений, перед дальнейшей транспортировкой в Норильск и Дудинку.

8 марта 1946 года Родильный дом, палата новорожденных. 1947 год Считается, что именно в этот день «родился» Норильский родильный дом. Конечно, дети в нашем городе появлялись на свет и до 1946 года. А первой коренной норильчанкой стала дочь геолога Александра Воронцова — Ирина, родившаяся еще в 1932 году. В 1939–м в Норильск приехала первый акушер–гинеколог Клавдия Самойлова. Она добилась, чтобы роженицам предоставили отдельное здание, до этого беременные женщины лежали в общем бараке, зачастую вместе с инфекционными больными. Но ни балок на Нулевом пикете, который им выделили, а затем 16 коек в переоборудованном под больницу здании гостиницы не были полноценным роддомом. 8 марта 1945 года главврач больницы комбината Родионов в рапорте Панюкову жалуется, что обещанное к 1 мая под временный роддом строение еще даже не заложено. Бумага, видимо, подействовала: 8 марта 1946 года открылся первый в Горстрое (Южная линия, 11) двухэтажный родильный дом на 60 коек, который проработал 22 года. Именно эта дата считается днем рождения норильского роддома. Первоначально он делил здание с поликлиникой, затем расширялся, в 1952 году к нему присоединили соседнее, идентичное здание на Мончегорской, 2. В 1968–м роддом переехал на нынешний адрес — в больничный городок на улице Богдана Хмельницкого. А еще в марте Теплоход «Норильск» 1 марта 1958 года в Кайеркане открылся первый детский сад. 4 марта 1969 года начал работу новый продуктовый магазин на улице Бегичева, 24. Ему дали имя «Комсомольский». 4 марта 1970 года в Норильске был запущен исследовательский ядерный реактор РГ–1М, предназначенный для промышленного активационного анализа. 5 марта 1951 года селу Дудинка присвоен статус города. 6 марта 1985 года в плавильном цехе медного завода состоялся торжественный митинг, посвященный досрочному пуску печи ПЖВ–2, открыта памятная доска о трудовом подарке строителей к 50–летию комбината. памятная доска о пуске ПЖВ-2 9 марта 1983 года в Дудинский порт впервые пришел теплоход «Норильск» (СА–15).

Знай наших Александр Хлопонин и Владимир Потанин 6 марта 1965 года родился Александр Геннадиевич Хлопонин. Почетный гражданин города Норильска и Таймырского муниципального района родился далеко от Заполярья — в столице Цейлона, городе Коломбо, где его отец работал переводчиком МИД СССР. В дальнейшем Хлопонин был генеральным директором и председателем правления ОАО «Норильский никель» (1996–2001 гг.), губернатором Таймырского (Долгано–Ненецкого) автономного округа (2001–2002 гг.) и губернатором Красноярского края (2002–2010 гг.). Губернаторство его было нелегким — на тот момент в крае была самая большая задолженность по зарплате в сравнении с другими регионами страны, но за год долг удалось полностью погасить. При Хлопонине ввели в промышленную эксплуатацию Ванкорское нефтегазовое месторождение. Именно он инициировал объединение Красноярского края с Таймырским и Эвенкийским автономными округами, а также изменение границ Норильска, после чего Талнах и Кайеркан лишились статуса городов. После восьми лет руководства краем Хлопонина назначили полпредом президента РФ в Северо–Кавказском федеральном округе. Сейчас Хлопонин — зампред правительства РФ, он курирует водохозяйственный и лесной комплексы, национальную политику и развитие Северного Кавказа, оборот алкоголя, экологическую безопасность и недропользование.

Светлана ГУНИНА

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