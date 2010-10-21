

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



спортклуб

В бой идут одни старики

Мы уже сообщали о том, что завтра, 4 марта, во Дворце спорта «Арктика» состоится благотворительный хоккейный матч, собранные средства от которого пойдут на поддержку местного детско–юношеского хоккея. Кто те счастливчики, которым предстоит скрестить клюшки с легендами отечественного хоккея, в числе которых Буре, Фетисов и Могильный, и какие установки на игру у норильчан, узнала «Заполярная правда».

Сборная Норильска. Александр Тимченко в центре В предстоящем матче возглавить команду норильчан в качестве играющего тренера поручено Александру ТИМЧЕНКО, старшему тренеру отделения хоккея ДЮСШ по зимним видам спорта. Он же является председателем Федерации хоккея Норильска. Всего же от северян в этой встрече заявлены 22 игрока, возраст которых, согласно положению, 40 лет и старше. – Наш капитан Вячеслав Дегтярев даже сон потерял. Все мужики в той или иной степени переживают, — рассказывает Александр. — И в этом нет ничего удивительного. Игра хоть и товарищеская, но не нужно забывать, что наша команда — любительская. Это обычные норильчане разных профессий: металлурги, шахтеры, водители и так далее — участники городского чемпионата. За исключением пары игроков никто прежде не имел опыта выступлений на высоком уровне, тем более с мастерами такого класса, настоящими звездами. 52–летнему Александру Тимченко, в отличие от его партнеров по команде, прекрасно знакомы и ликование переполненных трибун, и жесткий прессинг соперника, и высокие скорости на льду. В свое время он вел за собой норильский «Заполярник» — ударную силу местного хоккея начала — середины 1990–х годов, а до этого успел поиграть в различных клубах, в том числе в горьковском «Торпедо» и СК им. Урицкого (так раньше назывался казанский ХК «Ак Барс»). В сезоне 1994/1995 «Заполярник» оступился в шаге от выхода в класс сильнейших, а сам Александр, в нескольких сезонах становившийся лучшим бомбардиром клуба, решил остаться в родном городе и растить молодое поколение игроков. Сегодня профессионального хоккея в Норильске нет, а мастеров уровня Александра практически не осталось, и все же, уверен собеседник, к предстоящей игре можно было бы собрать дееспособную дружину. Однако помимо возрастных ограничений, согласно регламенту, заявленные на матч игроки еще и не должны обладать опытом выступлений на профессиональном уровне. Для Александра, как и для его партнера по «Заполярнику» прошлых лет Артема Волкова, тренера хоккеистов в ДЮСШ, было сделано исключение для этой встречи. Но, поскольку точно такие же требования предъявлены и для участия в Ночной хоккейной лиге (НХЛ), в которой совсем скоро стартует норильская команда (уже пройдена регистрация), сразу после игры наши профессионалы будут вычеркнуты из заявочного листа команды. Следует пояснить: НХЛ — это всероссийская любительская организация, созданная в 2011 году по инициативе тогдашнего председателя правительства РФ Владимира Путина и получившая поддержку со стороны многих видных деятелей политики и бизнеса, в числе которых — гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, председатель попечительского совета лиги. Он–то, собственно, и задумал провести в Норильске благотворительную игру, а вместе с тем и заявить команду в НХЛ. Именно поэтому субботний матч — это, так сказать, первая проба пера для новообразованного коллектива, уже в мае планирующего принять участие в фестивале НХЛ в Сочи, а в сентябре стартовать в новом сезоне лиги. – Поскольку матч благотворительный, каждый из нас понимает, что важно показать красивое зрелищное шоу, подарить зрителям праздник хоккея, — поясняет Александр Тимченко. — В первом звене у нас выйдут более техничные ребята, во втором будут играть те, кто помоложе и побыстрее, а в третьем — остальные. Таким образом, все заявленные на матч игроки смогут выйти на лед. А пока что мы тренируемся, уделяя дополнительное внимание физическим кондициям, все–таки у нас есть игроки, которым и по 60 лет. В любом случае, уверен, всем будет интересно.

Михаил ТУАЕВ В предстоящем матче возглавить команду норильчан в качестве играющего тренера поручено Александру ТИМЧЕНКО, старшему тренеру отделения хоккея ДЮСШ по зимним видам спорта. Он же является председателем Федерации хоккея Норильска. Всего же от северян в этой встрече заявлены 22 игрока, возраст которых, согласно положению, 40 лет и старше.– Наш капитан Вячеслав Дегтярев даже сон потерял. Все мужики в той или иной степени переживают, — рассказывает Александр. — И в этом нет ничего удивительного. Игра хоть и товарищеская, но не нужно забывать, что наша команда — любительская. Это обычные норильчане разных профессий: металлурги, шахтеры, водители и так далее — участники городского чемпионата. За исключением пары игроков никто прежде не имел опыта выступлений на высоком уровне, тем более с мастерами такого класса, настоящими звездами.52–летнему Александру Тимченко, в отличие от его партнеров по команде, прекрасно знакомы и ликование переполненных трибун, и жесткий прессинг соперника, и высокие скорости на льду. В свое время он вел за собой норильский «Заполярник» — ударную силу местного хоккея начала — середины 1990–х годов, а до этого успел поиграть в различных клубах, в том числе в горьковском «Торпедо» и СК им. Урицкого (так раньше назывался казанский ХК «Ак Барс»). В сезоне 1994/1995 «Заполярник» оступился в шаге от выхода в класс сильнейших, а сам Александр, в нескольких сезонах становившийся лучшим бомбардиром клуба, решил остаться в родном городе и растить молодое поколение игроков.Сегодня профессионального хоккея в Норильске нет, а мастеров уровня Александра практически не осталось, и все же, уверен собеседник, к предстоящей игре можно было бы собрать дееспособную дружину. Однако помимо возрастных ограничений, согласно регламенту, заявленные на матч игроки еще и не должны обладать опытом выступлений на профессиональном уровне. Для Александра, как и для его партнера по «Заполярнику» прошлых лет Артема Волкова, тренера хоккеистов в ДЮСШ, было сделано исключение для этой встречи. Но, поскольку точно такие же требования предъявлены и для участия в Ночной хоккейной лиге (НХЛ), в которой совсем скоро стартует норильская команда (уже пройдена регистрация), сразу после игры наши профессионалы будут вычеркнуты из заявочного листа команды.Следует пояснить: НХЛ — это всероссийская любительская организация, созданная в 2011 году по инициативе тогдашнего председателя правительства РФ Владимира Путина и получившая поддержку со стороны многих видных деятелей политики и бизнеса, в числе которых — гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, председатель попечительского совета лиги. Он–то, собственно, и задумал провести в Норильске благотворительную игру, а вместе с тем и заявить команду в НХЛ. Именно поэтому субботний матч — это, так сказать, первая проба пера для новообразованного коллектива, уже в мае планирующего принять участие в фестивале НХЛ в Сочи, а в сентябре стартовать в новом сезоне лиги.– Поскольку матч благотворительный, каждый из нас понимает, что важно показать красивое зрелищное шоу, подарить зрителям праздник хоккея, — поясняет Александр Тимченко. — В первом звене у нас выйдут более техничные ребята, во втором будут играть те, кто помоложе и побыстрее, а в третьем — остальные. Таким образом, все заявленные на матч игроки смогут выйти на лед. А пока что мы тренируемся, уделяя дополнительное внимание физическим кондициям, все–таки у нас есть игроки, которым и по 60 лет. В любом случае, уверен, всем будет интересно.

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