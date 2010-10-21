Фото новости:

Масленица 2017


[Индекс номера 30 (03.03.2017)]

 спортклуб 
В бой идут одни старики

Мы уже сообщали о том, что завтра, 4 марта, во Дворце спорта «Арктика» состоится благотворительный хоккейный матч, собранные средства от которого пойдут на поддержку местного детско–юношеского хоккея. Кто те счастливчики, которым предстоит скрестить клюшки с легендами отечественного хоккея, в числе которых Буре, Фетисов и Могильный, и какие установки на игру у норильчан, узнала «Заполярная правда».
Сборная Норильска. Александр Тимченко в центре
В предстоящем матче возглавить команду норильчан в качестве играющего тренера поручено Александру ТИМЧЕНКО, старшему тренеру отделения хоккея ДЮСШ по зимним видам спорта. Он же является председателем Федерации хоккея Норильска. Всего же от северян в этой встрече заявлены 22 игрока, возраст которых, согласно положению, 40 лет и старше.
– Наш капитан Вячеслав Дегтярев даже сон потерял. Все мужики в той или иной степени переживают, — рассказывает Александр. — И в этом нет ничего удивительного. Игра хоть и товарищеская, но не нужно забывать, что наша команда — любительская. Это обычные норильчане разных профессий: металлурги, шахтеры, водители и так далее — участники городского чемпионата. За исключением пары игроков никто прежде не имел опыта выступлений на высоком уровне, тем более с мастерами такого класса, настоящими звездами.
52–летнему Александру Тимченко, в отличие от его партнеров по команде, прекрасно знакомы и ликование переполненных трибун, и жесткий прессинг соперника, и высокие скорости на льду. В свое время он вел за собой норильский «Заполярник» — ударную силу местного хоккея начала — середины 1990–х годов, а до этого успел поиграть в различных клубах, в том числе в горьковском «Торпедо» и СК им. Урицкого (так раньше назывался казанский ХК «Ак Барс»). В сезоне 1994/1995 «Заполярник» оступился в шаге от выхода в класс сильнейших, а сам Александр, в нескольких сезонах становившийся лучшим бомбардиром клуба, решил остаться в родном городе и растить молодое поколение игроков.
Сегодня профессионального хоккея в Норильске нет, а мастеров уровня Александра практически не осталось, и все же, уверен собеседник, к предстоящей игре можно было бы собрать дееспособную дружину. Однако помимо возрастных ограничений, согласно регламенту, заявленные на матч игроки еще и не должны обладать опытом выступлений на профессиональном уровне. Для Александра, как и для его партнера по «Заполярнику» прошлых лет Артема Волкова, тренера хоккеистов в ДЮСШ, было сделано исключение для этой встречи. Но, поскольку точно такие же требования предъявлены и для участия в Ночной хоккейной лиге (НХЛ), в которой совсем скоро стартует норильская команда (уже пройдена регистрация), сразу после игры наши профессионалы будут вычеркнуты из заявочного листа команды.
Следует пояснить: НХЛ — это всероссийская любительская организация, созданная в 2011 году по инициативе тогдашнего председателя правительства РФ Владимира Путина и получившая поддержку со стороны многих видных деятелей политики и бизнеса, в числе которых — гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, председатель попечительского совета лиги. Он–то, собственно, и задумал провести в Норильске благотворительную игру, а вместе с тем и заявить команду в НХЛ. Именно поэтому субботний матч — это, так сказать, первая проба пера для новообразованного коллектива, уже в мае планирующего принять участие в фестивале НХЛ в Сочи, а в сентябре стартовать в новом сезоне лиги.
– Поскольку матч благотворительный, каждый из нас понимает, что важно показать красивое зрелищное шоу, подарить зрителям праздник хоккея, — поясняет Александр Тимченко. — В первом звене у нас выйдут более техничные ребята, во втором будут играть те, кто помоложе и побыстрее, а в третьем — остальные. Таким образом, все заявленные на матч игроки смогут выйти на лед. А пока что мы тренируемся, уделяя дополнительное внимание физическим кондициям, все–таки у нас есть игроки, которым и по 60 лет. В любом случае, уверен, всем будет интересно.

Михаил ТУАЕВ

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Злостных неплательщиков услуг ЖКХ будут «глушить». «Город» присоединился к числу управляющих компаний, которые ограничивают должникам водоотведение.

Промплощадка 
2 марта в Норильск с рабочим визитом прибыл президент «Норникеля» Владимир Потанин. На встрече с журналистами глава компании дал оценку реализации масштабного проекта по реконструкции Талнахской обогатительной фабрики, рассказал о том, как будет проходить реконфигурация горных и металлургических секторов Заполярного филиала, поделился дальнейшими планами по решению проблем экологии и социальных задач.

В старом городе 
На этой неделе отмечает золотой юбилей таймырская газовая отрасль. Эта и другие памятные даты — в очередном выпуске рубрики–календаря.

спортклуб 
Мы уже сообщали о том, что завтра, 4 марта, во Дворце спорта «Арктика» состоится благотворительный хоккейный матч, собранные средства от которого пойдут на поддержку местного детско–юношеского хоккея. Кто те счастливчики, которым предстоит скрестить клюшки с легендами отечественного хоккея, в числе которых Буре, Фетисов и Могильный, и какие установки на игру у норильчан, узнала «Заполярная правда».

Закон и порядок 
2 марта считается днем создания народной дружины в России. В Норильске тоже есть такая служба.

Комментарии 
Досадная ошибка вкралась в информацию федеральных и региональных СМИ о запрете на вылов нельмы на территории Таймыра. На это посетовала начальник отдела природных ресурсов администрации Таймырского муниципального района Людмила ПОПОВА. По ее словам, нельму ловить можно, но строго в соответствии с установленными правилами и квотами.

Комментарии 
В рамках грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» в детском центре «Ромашково» во второй раз прошел фестиваль Лего.

Мысли вслух 
Суть сообщу сразу: я очень хочу, чтобы вокруг нашего города появились маленькие частные гостиницы. Чем больше, тем лучше.

Газета для детей, а также их родителей 
Привет, мои дорогие читатели! Богатым на праздники и разные мероприятия оказался последний зимний месяц — февраль: тут тебе и День защитника Отечества с военными парадами, и Масленица с блинами да хороводами. Во всех садиках и школах прошли ярмарки, в двух школах — кулинарные поединки, в библиотеке — карнавал и дискотека для малышей, возле музея — парад санок. А на нашем сайте завершился конкурс рисунков, посвященный 23 февраля. Сегодня спешим огласить его результаты. Ваша Заполярочка

Новости:
 4 марта 2017 
23:23 60 минут драйва и больше миллиона рублей. В Норильске прошел благотворительный хоккейный матч между командами НХЛ «Норильск» и «Легенды хоккея».
11:57 Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителям в сложных погодных условиях на автодороге Норильск - Алыкель.
11:41 30% билетов еще в продаже. Авиакомпания Nordstar подвела итоги открытия второй волны продаж билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».
 3 марта 2017 
18:36 Инспекторы по делам несовершеннолетних разыскали пропавшую девушку.
18:30 Артисты выйдут в народ.
18:29 Ко второй очереди реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Норильск» все готово. Сегодня в городе прошло совещание по вопросам организации перевозок в период реконструкции ВПП.
18:29 Авиаперевозчик к полетам готов. Сегодня в городе прошло совещание по вопросам организации перевозок в период реконструкции ВПП.
18:18 Узких мест на третьей волне продаж авиабилетов не будет. Сегодня в городе прошло совещание по вопросам организации перевозок в период реконструкции ВПП.
18:16 Хотел квартиру, а получит срок. Бывший житель Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами.
17:10 В Норильске состоялся муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх