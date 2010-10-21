

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



Закон и порядок

Народная дружина

2 марта считается днем создания народной дружины в России. В Норильске тоже есть такая служба.

История ДНД началась в 1959 году с постановления Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». В нашем городе ДНД возродилась два года назад, а точнее — 15 января 2015 года по инициативе главы города Олега Курилова. Сегодня она представляет собой отряд из 25 добровольцев, которые по четыре человека почти каждые выходные и праздники патрулируют город вместе с сотрудниками полиции, помогают в задержании правонарушителей, выступают в качестве свидетелей. Красные повязки эти крепкие ребята решили не носить — посчитали, что им достаточно шеврона (нашивки) «Дружинник» на одежде. Дружинники наравне с полицейскими отвечают за охрану общественного порядка, имеют свои права и обязанности, которые прописаны в ФЗ № 44 от 12 апреля 2012 года. Ответственности и обязанностей — очень много. Из прав, которые гораздо скромнее, — бесплатный проезд в муниципальном транспорте, например, или 10 неоплачиваемых дней к отпуску. У сотрудников ДНД нет права самостоятельно, без полицейского, привлекать кого–то к ответственности, но послушаться человека с нашивкой ДНД готовы многие. Стоит отметить, что за оскорбление народного дружинника или нанесение ему телесных повреждений граждане привлекаются к строгой административной или даже к уголовной ответственности. К слову, в настоящее время готовится тройное соглашение между отделом МВД, администрацией Норильска и народной дружиной. И. о. командира батальона патрульно–постовой службы старший лейтенант полиции Андрей ШЕВКУНОВ говорит, что добровольная народная дружина вносит весомый вклад в дело охраны общественного порядка: – Ребята заступают на дежурство вместе с нами в основном по пятницам, субботам, в праздничные дни. Отдельно от нас они не работают — только в связке с сотрудниками ОВД. В применении физической силы и специальных средств дружинники ограничены, тем не менее они оказывают дисциплинирующее действие на горожан. С ними проще выходить в рейды, да и граждане спокойнее реагируют на требования, когда рядом с полицейским — представитель общественности, особенно если он еще и в казачьей форме. — Казаки были первыми и практически единственными, кто вступил в дружину, — рассказывает атаман казачьего войска, командир норильской ДНД Юрий Кононченко. — Мои бойцы уже не раз задерживали и хулиганов, и преступников, и просто нарушителей порядка, за появление в пьяном виде, например, или за курение в «неправильном» месте и даже выезжали с сотрудниками местного ОВД на семейные скандалы. В ДНД есть также несколько женщин, но они в основном ходят в рейды с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних. справка • В Красноярском крае создано 75 народных дружин и одно общественное объединение правоохранительной направленности. • За 2016 год на территории НПР проведено 94 мероприятия, в которых приняли участие более 126 тысяч граждан. На охрану общественного порядка в ходе этих мероприятий суммарно было задействовано 1,5 тысячи норильских полицейских и 165 дружинников. При патрулировании улиц города в составе полицейских нарядов представители добровольной народной дружины задействовались 133 раза, с их участием пресечено почти 400 административных правонарушений. • Дружинником может стать каждый совершеннолетний гражданин РФ. Информация о вступлении в народную дружину есть на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю в разделе «Народные дружины» https://норильск.24.мвд.рф/news/window/9570782/.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА История ДНД началась в 1959 году с постановления Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».В нашем городе ДНД возродилась два года назад, а точнее — 15 января 2015 года по инициативе главы города Олега Курилова. Сегодня она представляет собой отряд из 25 добровольцев, которые по четыре человека почти каждые выходные и праздники патрулируют город вместе с сотрудниками полиции, помогают в задержании правонарушителей, выступают в качестве свидетелей. Красные повязки эти крепкие ребята решили не носить — посчитали, что им достаточно шеврона (нашивки) «Дружинник» на одежде.Дружинники наравне с полицейскими отвечают за охрану общественного порядка, имеют свои права и обязанности, которые прописаны в ФЗ № 44 от 12 апреля 2012 года. Ответственности и обязанностей — очень много. Из прав, которые гораздо скромнее, — бесплатный проезд в муниципальном транспорте, например, или 10 неоплачиваемых дней к отпуску.У сотрудников ДНД нет права самостоятельно, без полицейского, привлекать кого–то к ответственности, но послушаться человека с нашивкой ДНД готовы многие. Стоит отметить, что за оскорбление народного дружинника или нанесение ему телесных повреждений граждане привлекаются к строгой административной или даже к уголовной ответственности. К слову, в настоящее время готовится тройное соглашение между отделом МВД, администрацией Норильска и народной дружиной.И. о. командира батальона патрульно–постовой службы старший лейтенант полиции Андрей ШЕВКУНОВ говорит, что добровольная народная дружина вносит весомый вклад в дело охраны общественного порядка:– Ребята заступают на дежурство вместе с нами в основном по пятницам, субботам, в праздничные дни. Отдельно от нас они не работают — только в связке с сотрудниками ОВД. В применении физической силы и специальных средств дружинники ограничены, тем не менее они оказывают дисциплинирующее действие на горожан. С ними проще выходить в рейды, да и граждане спокойнее реагируют на требования, когда рядом с полицейским — представитель общественности, особенно если он еще и в казачьей форме.— Казаки были первыми и практически единственными, кто вступил в дружину, — рассказывает атаман казачьего войска, командир норильской ДНД ЮрийКононченко. — Мои бойцы уже не раз задерживали и хулиганов, и преступников, и просто нарушителей порядка, за появление в пьяном виде, например, или за курение в «неправильном» месте и даже выезжали с сотрудниками местного ОВД на семейные скандалы. В ДНД есть также несколько женщин, но они в основном ходят в рейды с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.

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