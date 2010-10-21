

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



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Рыбное место - не для всех

Досадная ошибка вкралась в информацию федеральных и региональных СМИ о запрете на вылов нельмы на территории Таймыра. На это посетовала начальник отдела природных ресурсов администрации Таймырского муниципального района Людмила ПОПОВА. По ее словам, нельму ловить можно, но строго в соответствии с установленными правилами и квотами.

В ряде информационных ресурсов сообщалось, что на севере Красноярского края этот вид белой рыбы приравняли к осетру, за промысел которого, как известно, следует наказание вплоть до уголовного. Численность нельмы в водоемах Таймыра снизилась не настолько, чтобы бить тревогу и включать ее в категорию особо ценных пород и запрещать вылов. Однако решением специальных ведомственных комиссий промысел этой рыбы строго регламентируется, как и прочих видов водных биоресурсов. Одно из заседаний такой комиссии состоялось в Дудинке с участием представителей администрации Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, депутатов районного Совета и специалистов территориального управления Росрыболовства. Члены комиссии распределили квоты добычи водных биологических ресурсов на водоемах Таймыра. При этом следует помнить, что к последним относится не только река Енисей со всеми своими притоками и протоками, но и водоемы Норило–Пясинского бассейна в предгорьях Путоран и в районе Большого Норильска. Больше всех квот на вылов рыбы досталось представителям коренных малочисленных народов и промысловым хозяйствам, ими созданных. В отдел природных ресурсов администрации муниципального района на вылов рыбы в 2017 году от коренных малочисленных народов поступило 1006 заявок. Государство поддерживает аборигенов в ведении традиционной хозяйственной деятельности. Так, на 2017 год им были выделены квоты на промысел рыбы в размере 325,45 тонны. По словам специалистов, это не значит, что коренные жители Таймыра могут бесконтрольно вести промысел, ничуть не заботясь о сохранении природных богатств. Правила, орудия и границы промысла для них четко обозначены специальными регламентирующими документами Министерства сельского хозяйства и Министерства юстиции России. Нормы вылова в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности определены для пеляди, муксуна, сига, омуля, чира, корюшки, ряпушки, налима и окуня. Этими же нормативными документами введен запрет на любительский вылов практически всех видов рыбы всеми способами в водоемах Норило–Пясинского бассейна — то есть в Путоранах и в районе Норильска. Во всяком случае, на них ссылаются специалисты Норильского территориального отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов (по старинке — инспекции рыбоохраны). Впрочем, в отделе природных ресурсов администрации Таймыра говорят о том, что рыбу в водоемах Норило–Пясинского бассейна можно было бы регламентированно ловить на специально выделенных участках, если бы на спортивную и любительскую рыбалку были вовремя поданы заявки. Совсем недавно специальным постановлением был введен своего рода мораторий на этот вид рыбалки из–за резкого, как показалось специалистам, сокращения популяции некоторых видов рыбы на севере Красноярского края. Как результат — на получение квот на 2017 год от представителей любительского и спортивного рыболовства поступило всего три заявки: от таймырских ООО «Север», ФГБУ «Енисейрыбвод» и от Норильской общественной организации охотников и рыболовов. В общей сложности им разрешен вылов четырех тонн рыбы. По словам начальника отдела природных ресурсов администрации Таймыра Людмилы Поповой, обеспокоенность экологов и введение отдельных запретов на промысел рыбы вполне объяснимы. Снастями всех возможных образцов, случается, заставлены целые берега. При существовании жесткого регламента на промысел на водоемах территории не пытается рыбачить только ленивый. А потом еще хвастаются в соцсетях фотографиями с трофеями, ничуть не беспокоясь о том, что на снимках демонстрируется явное браконьерство. – Мы с нетерпением ждем принятия новых законодательных актов, — говорит Людмила Попова. — Возможно, в новой редакции существующие законы сумеют определить некую грань между цивилизованным промыслом и сохранением природных богатств в современных условиях.

Денис КОЖЕВНИКОВ. Фото автора В ряде информационных ресурсов сообщалось, что на севере Красноярского края этот вид белой рыбы приравняли к осетру, за промысел которого, как известно, следует наказание вплоть до уголовного. Численность нельмы в водоемах Таймыра снизилась не настолько, чтобы бить тревогу и включать ее в категорию особо ценных пород и запрещать вылов. Однако решением специальных ведомственных комиссий промысел этой рыбы строго регламентируется, как и прочих видов водных биоресурсов.Одно из заседаний такой комиссии состоялось в Дудинке с участием представителей администрации Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, депутатов районного Совета и специалистов территориального управления Росрыболовства. Члены комиссии распределили квоты добычи водных биологических ресурсов на водоемах Таймыра. При этом следует помнить, что к последним относится не только река Енисей со всеми своими притоками и протоками, но и водоемы Норило–Пясинского бассейна в предгорьях Путоран и в районе Большого Норильска.Больше всех квот на вылов рыбы досталось представителям коренных малочисленных народов и промысловым хозяйствам, ими созданных. В отдел природных ресурсов администрации муниципального района на вылов рыбы в 2017 году от коренных малочисленных народов поступило 1006 заявок. Государство поддерживает аборигенов в ведении традиционной хозяйственной деятельности. Так, на 2017 год им были выделены квоты на промысел рыбы в размере 325,45 тонны.По словам специалистов, это не значит, что коренные жители Таймыра могут бесконтрольно вести промысел, ничуть не заботясь о сохранении природных богатств. Правила, орудия и границы промысла для них четко обозначены специальными регламентирующими документами Министерства сельского хозяйства и Министерства юстиции России. Нормы вылова в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности определены для пеляди, муксуна, сига, омуля, чира, корюшки, ряпушки, налима и окуня.Этими же нормативными документами введен запрет на любительский вылов практически всех видов рыбы всеми способами в водоемах Норило–Пясинского бассейна — то есть в Путоранах и в районе Норильска. Во всяком случае, на них ссылаются специалисты Норильского территориального отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов (по старинке — инспекции рыбоохраны).Впрочем, в отделе природных ресурсов администрации Таймыра говорят о том, что рыбу в водоемах Норило–Пясинского бассейна можно было бы регламентированно ловить на специально выделенных участках, если бы на спортивную и любительскую рыбалку были вовремя поданы заявки. Совсем недавно специальным постановлением был введен своего рода мораторий на этот вид рыбалки из–за резкого, как показалось специалистам, сокращения популяции некоторых видов рыбы на севере Красноярского края. Как результат — на получение квот на 2017 год от представителей любительского и спортивного рыболовства поступило всего три заявки: от таймырских ООО «Север», ФГБУ «Енисейрыбвод» и от Норильской общественной организации охотников и рыболовов. В общей сложности им разрешен вылов четырех тонн рыбы.По словам начальника отдела природных ресурсов администрации Таймыра Людмилы Поповой, обеспокоенность экологов и введение отдельных запретов на промысел рыбы вполне объяснимы. Снастями всех возможных образцов, случается, заставлены целые берега. При существовании жесткого регламента на промысел на водоемах территории не пытается рыбачить только ленивый. А потом еще хвастаются в соцсетях фотографиями с трофеями, ничуть не беспокоясь о том, что на снимках демонстрируется явное браконьерство.– Мы с нетерпением ждем принятия новых законодательных актов, — говорит Людмила Попова. — Возможно, в новой редакции существующие законы сумеют определить некую грань между цивилизованным промыслом и сохранением природных богатств в современных условиях.

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