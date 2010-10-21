

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



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Такое простое сложное

В рамках грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» в детском центре «Ромашково» во второй раз прошел фестиваль Лего.

Детский центр «Ромашково» реализует у себя образовательную программу Lego Education (Образовательное Лего). Серия конструкторов Lego Education специально разработана для использования в образовательных учреждениях и не продается в обычных магазинах. Ее задача — сделать наглядными и доступными абстрактные научные понятия. На занятиях дети сами проводят исследовательскую работу и самостоятельно выявляют принципы и закономерности. Именно так, по задумке разработчиков, сложное становится простым и понятным. Начальная ступень Lego Education представлена в таких областях, как обществознание, математика, механика, литература, робототехника и предназначена для детей от 2 до 12 лет. С помощью игровых наборов самые младшие участники 2–4 лет знакомятся с окружающим миром, расширяют словарный запас, развивают координацию, учатся взаимодействовать. Те, кто постарше, — от 4 лет — учатся решать арифметические задачи, знакомятся с такими понятиями, как энергия, сила, движение, а на практике — с деталями простых механизмов, например, шестернями, рычагами, роликами, осями и колесами. Ребята делают первые шаги в анализе художественных произведений, учатся структурно и последовательно их пересказывать, а также сочинять собственные истории. И все это в игре — с помощью всеми любимых конструкторов Лего. Например, на фестивале Лего в «Ромашково» дети разных возрастов в составе команд, куда входил и один из родителей, работали с конструкторами на разных станциях. Они могли сконструировать и отправить в плавание плот, построить Лего–аквапарк, собрать электрическую цепь и заставить вращаться пропеллер, запрограммировать и запустить робота–исследователя и даже целый вертолет. По словам одного из вдохновителей фестиваля Раисы Бердниковой, для обучения норильских специалистов тонкостям программы Lego Education были специально привлечены консультанты российского представительства компании Лего, и преподаватели в Норильске имеют именные сертификаты этой образовательной программы. По самым скромным подсчетам, второй Лего–фестиваль посетили более 200 ребятишек.

Денис КОЖЕВНИКОВ. Фото автора Детский центр «Ромашково» реализует у себя образовательную программу Lego Education (Образовательное Лего). Серия конструкторов Lego Education специально разработана для использования в образовательных учреждениях и не продается в обычных магазинах. Ее задача — сделать наглядными и доступными абстрактные научные понятия. На занятиях дети сами проводят исследовательскую работу и самостоятельно выявляют принципы и закономерности. Именно так, по задумке разработчиков, сложное становится простым и понятным.Начальная ступень Lego Education представлена в таких областях, как обществознание, математика, механика, литература, робототехника и предназначена для детей от 2 до 12 лет.С помощью игровых наборов самые младшие участники 2–4 лет знакомятся с окружающим миром, расширяют словарный запас, развивают координацию, учатся взаимодействовать. Те, кто постарше, — от 4 лет — учатся решать арифметические задачи, знакомятся с такими понятиями, как энергия, сила, движение, а на практике — с деталями простых механизмов, например, шестернями, рычагами, роликами, осями и колесами. Ребята делают первые шаги в анализе художественных произведений, учатся структурно и последовательно их пересказывать, а также сочинять собственные истории. И все это в игре — с помощью всеми любимых конструкторов Лего.Например, на фестивале Лего в «Ромашково» дети разных возрастов в составе команд, куда входил и один из родителей, работали с конструкторами на разных станциях. Они могли сконструировать и отправить в плавание плот, построить Лего–аквапарк, собрать электрическую цепь и заставить вращаться пропеллер, запрограммировать и запустить робота–исследователя и даже целый вертолет.По словам одного из вдохновителей фестиваля Раисы Бердниковой, для обучения норильских специалистов тонкостям программы Lego Education были специально привлечены консультанты российского представительства компании Лего, и преподаватели в Норильске имеют именные сертификаты этой образовательной программы. По самым скромным подсчетам, второй Лего–фестиваль посетили более 200 ребятишек.

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