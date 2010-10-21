

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



Мысли вслух

Сервис в пригороде

Суть сообщу сразу: я очень хочу, чтобы вокруг нашего города появились маленькие частные гостиницы. Чем больше, тем лучше.

Фото Елены ХУДАНОВОЙ Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. Не торопитесь крутить пальцем у виска, спросите свой здравый смысл и обратитесь к личному опыту путешествий. И вы сразу вспомните, что вокруг каждого города на материке есть частные турбазы и базы отдыха, пансионаты и санатории. В городе — гостиницы, в окрестностях — базы. Например, в милом историческом Городце всего два небольших отеля, зато рядом, в лесах и на берегу Волжского водохранилища, — уйма баз отдыха, и все они частные. Но зачем они нужны Норильску, спросите вы, и это хороший вопрос. В свое время я честно, но тщетно пытался участвовать в двух программах развития туризма на территории. Писал предложения, обосновывал и пояснял. Пока не понял, что, как и все, наивно болен глобализмом. Мне хотелось многого, а лучше — всего сразу. Например, грандиозного гостиничного комплекса на Ламе или шикарного Дома охотника в три корпуса на речке Косой со стендами на стрельбище. С программами вечно что–то не ладилось, и я решил разобраться, обратившись к упомянутому здравому смыслу и личному опыту путешествий по стране и миру. А заодно и поучиться у других — с чего же они начинали? Докладываю: бесполезно уповать на большие и красивые комплексы да гостиницы. Даже если найти бешеные деньги на строительство, то сразу возникнет вопрос: кто будет покрывать убытки? Потому что с ходу турист не поедет, а горожанам дорогие комплексы не нужны. Турист поедет лишь тогда, когда земля — читай, социальные сети — наполнится слухами. Отзывами, впечатлениями, рекомендациями. Когда возникнет Репутация. А кто идет в первых рядах туристов? Активная молодежь, не связанная семейными узами, и любопытные пенсионеры. Ни тех, ни других городские гостиницы не прельстят, как и вы не станете, приехав посмотреть на красоты Байкала, селиться в Иркутске. Они захотят почувствовать воздух Севера, понять, что такое полярное лето, северное сияние, прелесть лесотундры. Им больше подойдут мини–отели и гостевые домики на природе. Давайте посмотрим на Байкал. Там туризм начинался со сдач частных домов. И посмотрите, сколько гостиниц возникло по его берегам сейчас. На любой вкус и кошелек. С дачами у нас плохо, это редкое и дорогое удовольствие, балок–сарайчик вполне может стоить как полноценное дворовое хозяйство на юге края. И вот тут на помощь зарождающемуся туризму может прийти семейный досуг. Нужна услуга, на которую сможет рассчитывать именно население региона. Здесь я, прежде всего, имею в виду семейный отдых, загородный. После достижений социалистических времен тема загородного отдыха не развивалась. Стало ясно, что бесплатный сервис долго не может быть ни хорошим, ни общедоступным. Тема должна быть взаимовыгодной. Владелец гостиницы хочет видеть резоны, а цена должна быть такой, чтобы доступность была высока. Кстати говоря, я вообще–то не за льготы, а за монетизацию для всех, и за отдых семьи готов платить сам, ибо страшного сарая за бешеные деньги не имею. Готов позвать и гостей из других городов, но они сюда не в городской отель хотят приехать... Не будет там походов и сбора грибов, не будет посиделок на верандах. Будут исключительно вечерние шашлыки с отягощающими напитками, дело, может, и нужное, но уж точно не социально значимое. Вы скажете, что есть турбазы предприятий. Я же отвечу, что они себя изжили как форма организации отдыха. Доступны далеко не всем, сервис наноскопичен. Предстоящим летом, когда, казалось бы, семьям, решившим не выезжать на перекладных, а остаться тут, самое время оказаться в аккуратном арендованном домике, чтобы недельку провести время на природе. Но, например, работнику коммерческой сферы, не связанной непосредственно с технологиями, трудно попасть в маленький рай, и он быстро упрется в суровую реальность. А уж снять домик... Я прошлым летом пробовал. Черная Дыра. Одни нервы, конфликты со сторожами при пустых базах. Увы, некуда податься летом, кроме палатки, — ворота баз закрыты, платной услуги нет. Странная ситуация — очень нужная на Крайнем Севере форма отдыха создавалась для всеобщего блага, а теперь труднодоступна. Ладно, было время и его правила. Но что мы имеем с другой стороны, с коммерческой? Отвечаю — полный ноль. На сегодняшний день в регионе нет ни единой частной гостиницы на природе или хотя бы захудалого гостевого домика. Многочисленные знакомые с материка часто интересуются таким сервисом, и я всегда отвечаю уныло: «Нет, братцы, не получится». Мое мнение: планируя развитие туризма, в первую очередь надо думать над идеей реализации простейшего базиса туристического малого бизнеса, конкурирующего между собой стоимостью и качеством услуг. Под такое начинание и землю стоит предоставить, и хороший участок с подъездными путями закрепить. Это, согласитесь, актуально, как в плане богатства форм отдыха горожан, так и в духе развития на территории НПР туристической индустрии. Давайте взглянем панорамно: как сейчас обстоят дела с хозяйством турбаз, еще недавно образцово обслуживающих две с половиной сотни тысяч людей? Шло время, менялась структура комбината, да что там, сменилась сама форма собственности. Целая сеть уютных хозяйств, раскинувшаяся в Норильской долине, в былые годы круглогодично принимала огромные массы семей, отдыхающих выходным днем. Лыжи, горки, летние походы, грибы и ягоды и, конечно, шашлыки — всем хватало места, и никто не ушел обиженным. Насколько рационально происходит использование притихших турбаз сейчас? Право частной собственности в стране имеет место быть — государственное предприятие стало акционерным, и турбаза тоже могла стать таковой, как законное подразделение, автоматически. Может, стоит в рамках той самой Туристической Программы провести комплексную ревизию, составить реестр, увидеть фактическую картину. И начать работать в этом направлении — конкурс, тендер, передача под мини–отель, работай нам на радость, дорогой предприниматель. Зарабатывай, плати налоги, создавай рабочие места. Простейший сервис, логичные услуги, минимальный буфетик, чтобы не мотаться по мелочам в город, — все давно известно. Кто–то и ресторанчик приспособит, отработано, эка невидаль... Зашел человек в Букинг, выбрал, забронировал, приехал с семьей. Представьте — какая красота! Лучшие места пригородного отдыха должны быть доступны всем. Возникнет первичный рынок услуг. Появится Репутация места, отзывы и отклики, начнутся приезды знакомых, малых и больших тургрупп, пойдет молва. И делать все это нужно, потому что большой туризм начинается вовсе не с глобальных проектов, а вот с такого малого. Базис и надстройка. Надо создать базис. И никак иначе. С маленького домика в пригороде.

Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ Не торопитесь крутить пальцем у виска, спросите свой здравый смысл и обратитесь к личному опыту путешествий. И вы сразу вспомните, что вокруг каждого города на материке есть частные турбазы и базы отдыха, пансионаты и санатории. В городе — гостиницы, в окрестностях — базы. Например, в милом историческом Городце всего два небольших отеля, зато рядом, в лесах и на берегу Волжского водохранилища, — уйма баз отдыха, и все они частные.Но зачем они нужны Норильску, спросите вы, и это хороший вопрос. В свое время я честно, но тщетно пытался участвовать в двух программах развития туризма на территории. Писал предложения, обосновывал и пояснял. Пока не понял, что, как и все, наивно болен глобализмом. Мне хотелось многого, а лучше — всего сразу. Например, грандиозного гостиничного комплекса на Ламе или шикарного Дома охотника в три корпуса на речке Косой со стендами на стрельбище. С программами вечно что–то не ладилось, и я решил разобраться, обратившись к упомянутому здравому смыслу и личному опыту путешествий по стране и миру. А заодно и поучиться у других — с чего же они начинали? Докладываю: бесполезно уповать на большие и красивые комплексы да гостиницы. Даже если найти бешеные деньги на строительство, то сразу возникнет вопрос: кто будет покрывать убытки? Потому что с ходу турист не поедет, а горожанам дорогие комплексы не нужны. Турист поедет лишь тогда, когда земля — читай, социальные сети — наполнится слухами. Отзывами, впечатлениями, рекомендациями. Когда возникнет Репутация.А кто идет в первых рядах туристов? Активная молодежь, не связанная семейными узами, и любопытные пенсионеры. Ни тех, ни других городские гостиницы не прельстят, как и вы не станете, приехав посмотреть на красоты Байкала, селиться в Иркутске. Они захотят почувствовать воздух Севера, понять, что такое полярное лето, северное сияние, прелесть лесотундры. Им больше подойдут мини–отели и гостевые домики на природе. Давайте посмотрим на Байкал. Там туризм начинался со сдач частных домов. И посмотрите, сколько гостиниц возникло по его берегам сейчас. На любой вкус и кошелек.С дачами у нас плохо, это редкое и дорогое удовольствие, балок–сарайчик вполне может стоить как полноценное дворовое хозяйство на юге края. И вот тут на помощь зарождающемуся туризму может прийти семейный досуг. Нужна услуга, на которую сможет рассчитывать именно население региона. Здесь я, прежде всего, имею в виду семейный отдых, загородный.После достижений социалистических времен тема загородного отдыха не развивалась. Стало ясно, что бесплатный сервис долго не может быть ни хорошим, ни общедоступным. Тема должна быть взаимовыгодной. Владелец гостиницы хочет видеть резоны, а цена должна быть такой, чтобы доступность была высока. Кстати говоря, я вообще–то не за льготы, а за монетизацию для всех, и за отдых семьи готов платить сам, ибо страшного сарая за бешеные деньги не имею. Готов позвать и гостей из других городов, но они сюда не в городской отель хотят приехать... Не будет там походов и сбора грибов, не будет посиделок на верандах. Будут исключительно вечерние шашлыки с отягощающими напитками, дело, может, и нужное, но уж точно не социально значимое.Вы скажете, что есть турбазы предприятий. Я же отвечу, что они себя изжили как форма организации отдыха. Доступны далеко не всем, сервис наноскопичен. Предстоящим летом, когда, казалось бы, семьям, решившим не выезжать на перекладных, а остаться тут, самое время оказаться в аккуратном арендованном домике, чтобы недельку провести время на природе. Но, например, работнику коммерческой сферы, не связанной непосредственно с технологиями, трудно попасть в маленький рай, и он быстро упрется в суровую реальность. А уж снять домик... Я прошлым летом пробовал. Черная Дыра. Одни нервы, конфликты со сторожами при пустых базах. Увы, некуда податься летом, кроме палатки, — ворота баз закрыты, платной услуги нет.Странная ситуация — очень нужная на Крайнем Севере форма отдыха создавалась для всеобщего блага, а теперь труднодоступна. Ладно, было время и его правила. Но что мы имеем с другой стороны, с коммерческой? Отвечаю — полный ноль. На сегодняшний день в регионе нет ни единой частной гостиницы на природе или хотя бы захудалого гостевого домика. Многочисленные знакомые с материка часто интересуются таким сервисом, и я всегда отвечаю уныло: «Нет, братцы, не получится».Мое мнение: планируя развитие туризма, в первую очередь надо думать над идеей реализации простейшего базиса туристического малого бизнеса, конкурирующего между собой стоимостью и качеством услуг. Под такое начинание и землю стоит предоставить, и хороший участок с подъездными путями закрепить. Это, согласитесь, актуально, как в плане богатства форм отдыха горожан, так и в духе развития на территории НПР туристической индустрии.Давайте взглянем панорамно: как сейчас обстоят дела с хозяйством турбаз, еще недавно образцово обслуживающих две с половиной сотни тысяч людей? Шло время, менялась структура комбината, да что там, сменилась сама форма собственности. Целая сеть уютных хозяйств, раскинувшаяся в Норильской долине, в былые годы круглогодично принимала огромные массы семей, отдыхающих выходным днем. Лыжи, горки, летние походы, грибы и ягоды и, конечно, шашлыки — всем хватало места, и никто не ушел обиженным. Насколько рационально происходит использование притихших турбаз сейчас?Право частной собственности в стране имеет место быть — государственное предприятие стало акционерным, и турбаза тоже могла стать таковой, как законное подразделение, автоматически. Может, стоит в рамках той самой Туристической Программы провести комплексную ревизию, составить реестр, увидеть фактическую картину. И начать работать в этом направлении — конкурс, тендер, передача под мини–отель, работай нам на радость, дорогой предприниматель. Зарабатывай, плати налоги, создавай рабочие места. Простейший сервис, логичные услуги, минимальный буфетик, чтобы не мотаться по мелочам в город, — все давно известно. Кто–то и ресторанчик приспособит, отработано, эка невидаль... Зашел человек в Букинг, выбрал, забронировал, приехал с семьей. Представьте — какая красота!Лучшие места пригородного отдыха должны быть доступны всем. Возникнет первичный рынок услуг. Появится Репутация места, отзывы и отклики, начнутся приезды знакомых, малых и больших тургрупп, пойдет молва. И делать все это нужно, потому что большой туризм начинается вовсе не с глобальных проектов, а вот с такого малого. Базис и надстройка. Надо создать базис. И никак иначе. С маленького домика в пригороде.

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