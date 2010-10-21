

[Индекс номера 30 (03.03.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Привет, мои дорогие читатели! Богатым на праздники и разные мероприятия оказался последний зимний месяц — февраль: тут тебе и День защитника Отечества с военными парадами, и Масленица с блинами да хороводами. Во всех садиках и школах прошли ярмарки, в двух школах — кулинарные поединки, в библиотеке — карнавал и дискотека для малышей, возле музея — парад санок. А на нашем сайте завершился конкурс рисунков, посвященный 23 февраля. Сегодня спешим огласить его результаты. Ваша Заполярочка

Аты–баты, шли солдаты! С размахом отметили 23 февраля в школах и садах. Сегодня мы расскажем о некоторых мероприятиях, приуроченных к этому празднику. * * * Парадом военной техники и спортивным праздником поздравили своих пап ребятишки из детского сада № 2 «Умка». В группах «Солнечные зайчики» и «Капитошки» воспитатели совместно с родителями оформили тематическую выставку поделок «Парад военной техники» и организовали фотовыставку «Мой папа в армии служил». Малыши также подготовили концертную программу и подарки для своих пап. Ну а главным сюрпризом для родителей стал спортивный праздник «А ну–ка, папы! А ну–ка, мамы!». Взрослые, все время озабоченные житейскими проблемами, вдруг превратились в озорных, веселых девчонок и мальчишек. А в конце все получили медали и дипломы.

* * * Военно–патриотическая игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества, прошла в детском саду № 95 «Снежинка». Ребята старших и подготовительных групп со своими родителями прибыли на призывной пункт, где мужской состав был распределен по родам войск: военно–морской флот и сухопутные войска. Командиром детсада назначили физинструктора Ольгу Пономареву, которая провела воинские учения, где новобранцы показали силу, выносливость и ловкость. Разбившись на команды, ребята прошли испытания на «минном поле», расшифровали армейские пословицы, оказали первую помощь раненому бойцу, собрали походный рюкзак. В конце маленьких солдат и моряков встретили родственники праздничными плакатами, криками «Ура!» и салютом, а девочки вручили им медали.

* * * В группе «Неболейки» детсада № 66 «Радость» прошел музыкально–спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества. Малыши пели песни и читали стихи для своих любимых пап. Интересно и весело провели эстафеты и конкурсы. А еще перетягивали канат, летали на самолетах и со всей ответственностью доставляли письмо до штаба. Папы тоже участвовали в эстафетах. Они как настоящие саперы «обезвредили мины», а также помогли своим детям преодолеть полосу препятствий.

* * * 120 юных норильчан удивили ветеранов войны строевой подготовкой на военно–спортивном празднике в честь 23 февраля в детском саду № 14. Уютный зал «Олененка» на несколько часов превратился в настоящий армейский плац. Быстрые пехотинцы и пограничники, шустрые летчики и бойцы спецназа, подтянутые моряки и десантники в голубых беретах соревновались в ловкости и смелости, а в перерывах между эстафетами удивляли гостей зажигательными танцами и душевными песнями. По итогам соревнований наибольшее количество баллов набрали команды «Десантники» и «Летчики».

* * * В детском саду № 71 «Антошка» прошел ежегодный строевой конкурс «Аты–баты, шли солдаты!». На него пригласили почетных гостей — самых военных: старшего лейтенанта Игоря Дубищука, лейтенанта Максима Степанова, а также ветерана войны Дмитрия Ивановича Коноплю, который сказал детям напутственное слово и дал старт началу конкурса. Подтянутые мальчишки и девчонки «командирскими» голосами отдавали приказы, старались правильно выполнять команды и бойко петь в строю. По единогласному решению жюри первое место разделили между собой две команды: «Пограничники» и «Спецназ», второе место присудили «Летчикам», третье — «Голубым беретам».

* * * В детском саду № 96 «Капельки» устроили праздник пап «Папа — самый лучший друг!». В этот день герои торжества рассказали ребятам о своих профессиях, любимых занятиях и увлечениях. Выяснилось, что папа Димы Комкова разводит аквариумных рыбок. Дети вместе с ним обустроили аквариум и запустили в него красивых рыб. Папа Ярослава Вяткина рассказал о своей службе в армии, о необходимости защищать Родину. Папа Киры Мурзаковой увлекается рыбной ловлей. Из его рассказа дети подготовительной группы узнали много интересного об особенностях зимней и летней рыбалки, научились разбивать палатку, настраивать удочку. Папа Миши Холоша вырезает из дерева красивые и полезные вещи. Детсадовцы с интересом наблюдали за приемами обработки деревянных заготовок, рассматривали инструменты и даже попробовали поработать с ними. В дар садику Евгений Вячеславович оставил конструктор, сделанный своими руками. На страже Родины В нашем конкурсе приняли участие 63 человека в возрасте до 16 лет. Трое из них стали победителями. Более тысячи виртуальных голосов набрал рисунок 11–летней Азизы Сариевой. Она нарисовала своего братика Рамзана в военной форме. И так это у нее хорошо получилось — ну, почти как на фото. Эта победа не случайна — девочка в шесть лет уже побеждала в корпоративном конкурсе «Норникеля». А любовь к рисованию привила ей мама — Фарида Сариева, учитель ИЗО по образованию и воспитатель в детском саду № 71. Кроме того, члены нашего жюри определили еще двоих победителей в разных возрастных категориях. Ими стали 13–летний Анатолий Ранчаев, нарисовавший деда–воина, а среди малышей — Амелия Булташева с портретом папы–военнослужащего. Благодарим воспитателей и учителей за активную поддержку своих воспитанников. Больше всего работ прислали из детсада № 66 «Радость» и гимназии № 1. Спасибо вам, маленькие фантазеры, за военные корабли, бронебойные танки, самолеты, портреты любимых пап, братьев, дедушек, которые вы нарисовали. Ваши работы еще долго будут радовать посетителей нашего сайта. Как зиму провожали Всю прошлую неделю Норильск объедался блинами — Масленица пришла. Народ весело прощался с зимой и радовался приближающейся весне. Второй год подряд на Масленицу проходит парад санок, который организует детский центр «Чудо дети: точка роста». В этот раз желающих принять участие в этом необычном параде оказалось в два раза больше. Детские сани взрослые превратили в сказочные домики, печку, карету для принцессы, паровозик. Особо выделялась матрешка, где, закутавшись в яркий платок, сидела Ярослава Маркелова. Помимо свиты из родителей и друзей ее сопровождали любимые питомцы маламут Майя и хаски Ральф. Эти милые псы, с которыми все хотели сфотографироваться, стали настоящими звездами Масленицы. А в школе №3 на Масленицу организовали кулинарный поединок. В конкурсе вызвались участвовать четверо учеников. Под чутким руководством поваров школьной столовой они жарили блины, а затем фаршировали их творогом да яблоками. А пока ребята трудились над своими кулинарными шедеврами, гости зиму провожали народными играми, потешками, танцами. Юные повара постарались на славу — блинчики у всех румяные да ровные получились. Их смогли попробовать все желающие. Самые нежные и ароматные блинчики получились у Юлианы Тесленко и Егора Кочнева, за что ребята получили грамоты победителей и подарки.

Внимание: конкурс! Подарочек для мамочки Конкурс, посвященный 8 Марта, «Подарочек для мамочки», продолжается. Жду от вас фотографий, рисунков и поделок, которые украсят сайт «Заполярки». Конкурс, посвященный 8 Марта, «Подарочек для мамочки», продолжается. Жду от вас фотографий, рисунков и поделок, которые украсят сайт «Заполярки». Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

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