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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 31 (07.03.2017)]

 Персона 
Счастливая женщина

Завтра — 8 Марта. Международный женский день. И, конечно, главное украшение нашего предпраздничного номера — рассказ о женщине. О норильчанке. Яркой — харизматичной и успешной. И в то же время обычной — нежной и любимой. Это, если хотите, рецепт женского счастья.
Заместителя руководителя администрации по социальной политике Наталью Коростелеву знает без преувеличения весь Большой Норильск. Она одна из самых влиятельных женщин города. В ее достоинстве и милосердии раскрывается душа сурового заполярного Норильска. Вверенное ей дело, наверное, самое сложное, щепетильное, требующее большой душевной отдачи. Ей приходится всегда и во всем успевать, справляться с огромным грузом проблем, забот. При этом она всегда остается яркой и обаятельной. К слову, 8 Марта — один из самых любимых праздников нашей героини, поскольку, поясняет она, в этот день все вокруг милы и доброжелательны. Пользуясь случаем, Наталья Михайловна поздравляет всех норильчанок с этим замечательным праздником:
— Пусть у каждой норильчанки в душе всегда цветет весна. Но этой гармонии сложно достигнуть без мужчин. Хочу пожелать мужчинам, чтобы они любили женщин и были для них надежной опорой. Когда женщина ощущает поддержку, тогда она может быть настоящей женщиной и у нее все получается!
Награду вручает депутат ЗС Красноярского края Людмила Магомедова
Наталья Коростелева из тех женщин, у которых хочется спросить: «Как же вы все успеваете?» Выглядит отлично, всегда подтянута и сдержанна. При этом, являясь заместителем руководителя администрации Норильска по социальной политике, решая важные для города и норильчан вопросы, она несет на себе большой груз ответственности, который не оставляет свободного времени, не дает расслабиться...
— Наталья Михайловна, как вам удается совмещать работу и заботу о семье? Откуда столько сил?
— То, что мне сегодня помогает в жизни, в моей профессиональной деятельности, было заложено в меня еще в детстве. Я родилась в замечательном таежном селе Ярцево Енисейского района, в 750 километрах на север от столицы Красноярского края. Хотя мои родители и не получили достойного образования — папа окончил всего лишь четыре класса, мама — восемь, они были очень мудрыми и порядочными людьми. Именно родители приучили меня к самодисциплине и самоорганизации. Отец трудился плотником. Мама работала телефонисткой, была звездой сельского клуба — отлично пела и танцевала, жаль, ее талант не передался мне по наследству. Единственная в нашем селе, она получила орден Трудового Красного Знамени. При этом вырастила троих детей.
– Вы долгое время работали учителем математики. Почему выбрали эту профессию?
— Мне повезло не только с родителями, но и с педагогами. В нашей сельской школе материал преподавался доступно и интересно. Каждый урок был образцовым. Окончив педагогический институт, я преподавала математику так же, как и моя учительница Галина Павловна. Я до сих пор поддерживаю связь со своими бывшими учениками. И мне очень приятно, когда на встречах или в телефонных разговорах мои ученики говорят: «Наталья Михайловна, мы так рады, что вы есть в нашей судьбе».
— Но в итоге вы оставили школу. Почему?
— Любая работа для меня — в радость. Но социальная деятельность — это то, что сегодня наиболее близко моему сердцу. Благодаря должности, которую сейчас занимаю, я могу помогать людям. И помню обо всех просьбах, с которыми ко мне обращаются. Помогая, неся позитив, я получаю его взамен, от чего появляются силы на новые дела.
— Вас можно назвать Железной леди?
— В каких–то ситуациях — да, пожалуй. В каких–то я бываю ранимой.
— Вы плачете?
— Нет. Слезы, конечно, могут появиться в глазах из-за моей сентиментальности, но не на работе.
— А если сталкиваетесь с негативом, что делаете?
— Расстраиваюсь. Но при этом, если возникает какая–то проблема, я подхожу к ее решению как к решению математической задачи.
— Сорваться можете?
— Я считаю, что конструктивное решение можно найти только в спокойной беседе. Кстати, сдержанности в общении с людьми я научилась у норильских тренеров по спорту, за работой которых наблюдала не раз.
— Вы занимаетесь спортом?
— Скорее физкультурой. Посещаю спортзал, хожу на лыжах. Участвую во всех общегородских спортивных мероприятиях. Хорошо стреляю. А вот супруг у меня профессиональный спортсмен. Всю жизнь проработал тренером по спортивной гимнастике в ДЮСШ–2.
В выездном спортивном лагере
— Можете подробнее рассказать о муже и детях?
— Муж для меня — крепкое плечо, на которое я опираюсь. Он мой помощник и единомышленник. Во всем. Мы всю жизнь вместе. В прошлом году отметили жемчужную свадьбу. Мы очень гордимся нашими детьми. Сын Никита живет и работает в Москве. Дочь Дарья учится на третьем курсе Санкт–Петербургского госуниверситета. Мы очень любим отдыхать всей семьей. На праздники наш дом всегда полон гостей. Мы с удовольствием играем в настольные игры. В нашей семье все — отличные кулинары. Я очень люблю свой дом, свою семью и с удовольствием занимаюсь домашними делами. Если я что–то не успеваю вечером, встаю в шесть и делаю это утром.
— Высыпаетесь?
— Высыпаюсь. Но сплю мало — четыре, максимум пять часов. Мне этого хватает.
— Телевизор смотрите?
— Муж любит спортивные передачи. Я предпочитаю новости, чтобы владеть информацией.
— Глянцевые журналы читаете?
— Только те, что предлагают в самолете. Нахожу там что–то новое для себя. Появляются идеи, которые хочу реализовать в Норильске. Так, например, сейчас заинтересовал проект «Норильск, рисуй со мной».
— Как вы попали в Норильск?
— Я всегда мечтала о Севере. Благодаря фильмам, передачам, книгам складывалось впечатление, что здесь живут сильные волевые люди, и мне хотелось проверить, смогу ли я? Мы с мужем приехали сюда на пять лет. Планировали встать на ноги и вернуться в Красноярск. Но в этом году 3 ноября будет ровно 30 лет, как мы живем в Норильске.
— Норильчане — народ особый? Или наша исключительность — это миф?
— Считаю, что норильчане в большинстве своем — уникальнейшие люди, которые всегда придут на помощь, что не свойственно жителям многих других территорий. Это люди с открытой душой, позитивные, креативные. И нельзя не восхищаться, видя, как развивается наш город. Сегодня Норильск является образцом для многих городов. У нас интересная культурная жизнь, развиты социальная и образовательная сферы. Я горжусь тем, что живу и работаю здесь.
— Какие места в городе и окрестностях самые любимые?
— Мне здесь дорого все. Вечером люблю прогуляться по Ленинскому проспекту. А в выходные с удовольствием выезжаю в тундру. Мне нравятся «Оль–Гуль», горнолыжка и озеро Лама.
— Вас можно назвать театралом?
— Да. Не пропускаю ни одного спектакля нашего театра, так как считаю, что в нем работают настоящие профессионалы. И свидетельство этому — многочисленные награды на конкурсах и фестивалях различных уровней.
— Есть стратегия управления, свойственная вам?
— Я очень требовательна к себе, ответственно подхожу к любому вопросу и этому учу других. Мои коллеги стараются мне соответствовать. Благодаря неравнодушному отношению к своей работе удается эффективно решать поставленные задачи.
— Кто из женщин–политиков вам близок?
— Из женщин-политиков мне симпатизирует Валентина Матвиенко. Всегда обращаю внимание на то, как она грамотно решает трудные задачи, как профессионально преподносит себя, и, конечно же, как она выглядит и одевается.
— Вы окружены мужчинами — первыми лицами города. Сложно вам как женщине в этом мужском мире?
— Не сложно. Моя сила — в моей слабости. То, что я женщина, а они мужчины, мне даже помогает. И, если я обращаюсь к руководителям–мужчинам с просьбой даже не по своему направлению, вопросы всегда решаются.

РЕЦЕПТЫ ОТ НАТАЛЬИ КОРОСТЕЛЕВОЙ
Омуль фаршированный
Картофель, отваренный в мундире, очистить, нарезать мелкими кубиками, на сливочном масле обжарить лук и морковь, все это соединить со сметаной, посолить, поперчить, положить в брюшко рыбы. Чтобы начинка не вываливалась, брюшко закрепить зубочистками, сверху рыбину обмазать сметаной, смешанной с солью. Поместить в духовку на 25 минут. Фольгой не прикрывать, чтобы зарумянилась.
Коврижка для друзей
Банка сгущенки, два яйца, 100 г сливочного масла, стакан муки, чуть соли и гашенной уксусом соды. Когда коврижка готова, сверху нанести сметану, взбитую с сахаром. Можно украсить натертым на мелкой терке шоколадом.
Надежда СИДОР
Фото Владимира МАКУШКИНА

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Статьи текущего номера:
Персона 
Завтра — 8 Марта. Международный женский день. И, конечно, главное украшение нашего предпраздничного номера — рассказ о женщине. О норильчанке. Яркой — харизматичной и успешной. И в то же время обычной — нежной и любимой. Это, если хотите, рецепт женского счастья.

Специальный репортаж 
Если вы любите хоккей, тогда наверняка последние две недели были заняты поиском билетов на благотворительный матч, в котором сборной Норильска противостояла команда именитых мастеров отечественного хоккея: Буре, Фетисов, Могильный, Мышкин и другие. Об этой игре и о том, что происходило вокруг нее, — в репортаже «Заполярной правды».

Театр 
В Заполярном театре драмы создали уникальный спектакль. Историческая фантасмагория «Жди меня, и я вернусь...» на несколько часов погружает благополучных современников в эпоху Норильлага. Смотришь — будто это и тебя вместе с героями держат на мушке, распинают по всем правилам сталинского времени. Но вот что удивительно: после этого ожога приходит не ожидаемое состояние подавленности, а той самой — всех скорбящих — радости, когда особенно понимаешь, на КАКОЙ земле живешь и КТО освятил ее чистотой духа и верности своему предназначению.

Школьный двор 
Новым этапом долгосрочного проекта профориентации стало посещение школьниками старших классов талнахского хлебозавода «Жар.Птица» перед мартовскими праздниками. Здесь как раз занимались изготовлением кондитерских изделий к Международному женскому дню, и школьникам было что посмотреть.

Мысли вслух 
«Здравствуйте, это муж женщины, которую вы расстроили. Хочу поговорить с вами и объяснить, в чем вы не правы. Не могу видеть, как моя любимая плачет...», — с подобными заявлениями ко мне как журналисту за последний месяц обратились дважды. И такая забота мужчин о своих женщинах меня умилила. Накануне женского праздника я решила рассказать об этих историях.

Новости:
 7 марта 2017 
18:06 По сообщениям прокуратуры, 39-летней жительнице Норильска, задушившей подростка за насмешки над ее сыном, дали 10 лет.
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15:20 Норильские спортсмены из «Трех вершин» примут участие в открытии горнолыжного комплекса в Дудинке.
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13:29 Илья Муромец пойдет по северным морям.
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