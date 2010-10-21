

[Индекс номера 31 (07.03.2017)]



Специальный репортаж

Ледниковый период

Если вы любите хоккей, тогда наверняка последние две недели были заняты поиском билетов на благотворительный матч, в котором сборной Норильска противостояла команда именитых мастеров отечественного хоккея: Буре, Фетисов, Могильный, Мышкин и другие. Об этой игре и о том, что происходило вокруг нее, — в репортаже «Заполярной правды».

С надеждой на будущее Ледовое поле Дворца спорта «Арктика» давно превратилось в универсальную площадку. С 1990–х там проводит свои домашние матчи мини–футбольный клуб «Норильский никель», время от времени случаются новогодние представления, игры КВН, праздничные мероприятия, концерты и всевозможные спортивные турниры. Но одно остается неизменным: лед Дворца спорта в первую очередь предназначен для хоккея, который, увы, давно не радует норильчан приезжими мастерами. Дуэль молодости и опыта Для любителя важен процесс, для профессионала — результат. Хоккей в Норильске как любительский вид спорта хорошо развит. ДЮСШ по зимним видам спорта бесперебойно готовит игроков для городской лиги. За пределами Заполярья норильчане с переменным успехом выступают на краевых и всероссийских состязаниях среди школьников. Знатоки скажут: имея тренерский и кадровый потенциал, которым обладает местный хоккей, при желании и сегодня можно было бы вернуться на прежний уровень. Скептики на это ответят: без серьезных денежных затрат ни один спортивный клуб не способен выжить среди профессионалов. Правы будут и те, и другие.

Предматчевый расклад До игры, назначенной на шесть вечера, еще три часа, а на льду «Арктики» уже многолюдно. В преддверии матча приглашенные звезды — Владимир Мышкин, Роман Ильин и два Игоря (Болдин и Мишуков) — проводят мастер–класс с юными хоккеистами. Отрабатывают, казалось бы, стандартные упражнения — технику катания, владение шайбой, передачи и броски. Отдельное внимание вратарям: их под свой контроль взял блистательный в прошлом советский вратарь Владимир Мышкин, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли. Автограф от Владимира Мышкина С кромки льда кажется, что он больше других обращает внимание на какие–то нюансы. Владимир Семенович уверен, что для достижения высоких результатов начинающему спортсмену в первую очередь нужно обладать большим трудолюбием. Но, несмотря на старания и упорство, показываемые его подопечными, заслуженному мастеру спорта СССР трудно сказать, кого из них ожидает яркое хоккейное будущее: – В течение часа невозможно объективно оценить ребят. К ним нужно долго присматриваться. В любом случае приятно, что растет новое поколение. На них может опереться наш хоккей. Он также предостерегает, что если, допустим, нападающий не забьет шайбу, а защитник ошибется в отборе, то через минуту все про это забудут. Вратарю же, пропустившему гол в самый неподходящий момент, еще и по собственной вине, оплошность могут припоминать очень долго. Поэтому у стража ворот, считает профессионал, другое восприятие игры, и он должен быть психологически устойчив. Советы прославленного хоккеиста внимательно слушает 12–летний Глеб Цупренко. Он седьмой год занимается хоккеем и уже твердо решил, что после ДЮСШ не остановится на достигнутом. Мечта парня — выступление за профессиональную команду. Как и его друзья, он с нетерпением ждал приезда именитых гостей, и вот, наконец, встреча, в которой ему еще и довелось провести тренировочную игру против звезд, состоялась. – Была бы у нас своя профессиональная команда, как когда–то, то я бы, наверное, остался в Норильске. Но я хочу играть по–настоящему, а без опыта выступлений у меня и прогресса никакого не будет. То же самое думают и другие ребята. Поэтому, скорее всего, после школы я все же уеду куда–нибудь, – признается Глеб. «Шайбу! Шайбу!» Мастер–класс подходит к концу, и западная трибуна, которая была практически переполнена, на время пустеет. Зрители расходятся по своим делам, а в «Арктику» прибывают другие легенды советского хоккея — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Павел Буре, Александр Кожевников, Виктор Каменский и Александр Якушев, которые, пока шел мастер–класс, встречались с болельщиками в медиахолдинге «Северный город». – А ты знал, что дедушка Буре в свое время был сослан в Норильлаг? Я вот не знал, — говорит мне свидетель этой встречи.

Серьезный подход «Свободного билетика не найдется?» — спрашивают в день матча преданные хоккею болельщики. Билетов нет. Анонсировав мероприятие примерно за две недели до его начала, организаторы наверняка не предполагали, какой ажиотаж оно вызовет. 23 февраля, когда билеты поступили в свободную продажу, они были раскуплены меньше чем за полчаса. Впрочем, термин «продажа» в данном случае не совсем верен. Норильчанам предлагалось обменять 400 или 500 рублей (в зависимости от желаемого места на трибунах) на пригласительный и таким образом внести личный вклад в развитие детско–юношеского хоккея в Норильске и Дудинке. Возражений по поводу бОльшего взноса в общее благое дело, естественно, не было. Примерно 400 мест бесплатно досталось воспитанникам ДЮСШ, основная же часть билетов поступила для реализации в трудовые коллективы «Норникеля». Таким образом, трибуны «Арктики», вмещающие почти 2200 зрителей, принять всех желающих просто не смогли. Мерам безопасности, предпринятым в день игры во Дворце спорта, могла бы позавидовать служба охраны аэропорта «Норильск». На входе чуть ли не с десяток металлоискателей. Представители полиции на всякий случай просят показать содержимое карманов и сумок, не забывая взглянуть и на пригласительный или любое другое входное удостоверение. Повсюду заметны подтянутые, одетые в строгие черные костюмы люди, выделяющиеся среди общей массы. Оно и понятно: помимо легендарных хоккеистов в этот вечер в заявке на игру числится и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Хорошие перспективы У Владимира Олеговича с чувством юмора все в порядке. Журналисты в этом убедились незадолго до начала игры, когда на вопрос, где он научился играть в хоккей, президент «Норникеля» ответил: – Меня вот ребята научили. Присмотрели во дворе, когда я без всякого смысла гонял шайбу, и взяли в команду, объяснили, что нужно делать и как правильно играть. Также Владимир Потанин отметил, но уже серьезно, что этот матч означает приход в Норильск Всероссийской любительской Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Председателем попечительского совета лиги является сам Потанин, который и задумал провести в нашем городе благотворительную игру и заявить команду в НХЛ. В свою очередь Вячеслав Фетисов, выдающийся хоккеист мирового уровня, вошедший в символическую сборную столетия, признался, что история Норильска его потрясла, а люди, живущие и работающие в таких непростых условиях, заслуживают уважения: – Для меня большая честь оказаться сегодня здесь. Я уверен, что норильская дружина сделает все возможное, чтобы игра получилась интересной. Также не могу не отметить, как «Норникель» заботится о социальном благополучии жителей города, уделяя особое внимание модернизации производства и всему тому, что связано с экологией. Кроме того, я, как отвечающий в Госдуме за развитие туризма, могу сказать: у Норильска хорошие перспективы в этом направлении. Павел Буре, Владимир Потанин и Вячеслав Фетисов На равных

В пользу хоккея Что касается самого матча, то получилось прекрасное шоу, организованное в лучших традициях профессионального хоккея. Волонтеры заблаговременно разложили на сиденьях кое–какую атрибутику, над центром арены возвышается огромный четырехсторонний экран, трибуны подсвечиваются художественным светом, играет живой оркестр, прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24. Норильск». Приятной неожиданностью стал подарок «Норникеля» «Арктике» — новая заливочная машина. Церемония открытия представлена зарисовкой на тему «Норильск — спортивный город», после чего наступает долгожданный момент: диктор объявляет составы команд. Первыми на лед приглашаются норильчане — 22 хоккеиста. Все они, за редким исключением, рабочих профессий: машинист погрузчика, электросварщик, слесарь–ремонтник, плавильщик и так далее. И вот звучат знакомые имена: Артем Волков и Александр Тимченко. В свое время они вели за собой норильский «Заполярник», когда тот в начале–середине девяностых выступал в профессиональной лиге и остановился в шаге от попадания в класс сильнейших. Сегодня обоим за пятьдесят, но они по–прежнему служат заполярному хоккею верой и правдой: первый — тренер–преподаватель ДЮСШ по зимним видам спорта, второй — председатель Федерации хоккея Норильска и старший тренер той же ДЮСШ, на матче — играющий тренер. Вообще же стоит отметить, что по регламенту встречи, как и в НХЛ, игроки должны быть старше 40 лет и без опыта выступлений на профессиональном уровне. По второму пункту Артему и Александру сделали исключение. Объявляют состав звездного десанта. Зрители его встречают с не меньшим ликованием. Опасный момент! Первыми счет в матче открыли именитые гости, когда в самом начале встречи с передачи Павла Буре шайбу на свой счет записал Владимир Потанин. На это норильчане ответили меткостью Вячеслава Борисова. Мастерство взяло вверх, и уже Игорь Мишуков, Павел Буре, Сергей Батехин и Алексей Касатонов довели счет до крупного — 7:1. После перерыва хозяева площадки стали играть лучше, и стараниями Романа Кузнецова и Владислава Иванова удалось сократить отставание. Завершающий период запомнился техничными действиями со стороны обеих команд: за легенд забили Владимир Потанин, Александр Могильный и Павел Буре, за норильчан — Александр Тимченко. Итоговый счет — 11:5 в пользу звездной команды. Праздник спорта, подаренный Норильску компанией «Норникель» и прославленными отечественными игроками, завершился показом ретроспективы советского хоккея и передачей воспитанникам спортшкол Норильска и Дудинки двух сертификатов на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей каждый. Радость победы Миссия выполнена

Михаил ТУАЕВ. Фото Владимира МАКУШКИНА и Дениса КОЖЕВНИКОВА Смотреть фотоальбом

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