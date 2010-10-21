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[Индекс номера 31 (07.03.2017)]

 Театр 
Шаг вправо, шаг влево...

В Заполярном театре драмы создали уникальный спектакль. Историческая фантасмагория «Жди меня, и я вернусь...» на несколько часов погружает благополучных современников в эпоху Норильлага. Смотришь — будто это и тебя вместе с героями держат на мушке, распинают по всем правилам сталинского времени. Но вот что удивительно: после этого ожога приходит не ожидаемое состояние подавленности, а той самой — всех скорбящих — радости, когда особенно понимаешь, на КАКОЙ земле живешь и КТО освятил ее чистотой духа и верности своему предназначению.
Сцена из спектакля «Жди меня, и я вернусь...»
Помню первые сомнения в народе вокруг задуманной главрежем Анной Бабановой постановки: «Какую такую фантасмагорию, да еще с клоунами, можно ваять из святой темы о жертвах сталинских репрессий? Совсем с ума сошли...» Возможно, и после создания спектакля эта установка кому–то мешает пойти в театр. Другие боятся гулаговских страстей — зачем теребить душу?.. Третьи ошибочно решили, что «это что–то военное, по Константину Симонову — «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...». Кстати, один из вариантов названия пьесы, заказанной театром известному уральскому драматургу Владимиру Зуеву, — «Парадокс обратимости». Премьера состоялась в ноябре 2016–го к 75–летию нашего театра, и, похоже, публика на время погрузилась в раздумья: что же на самом деле получилось? Знакомые театралы, первыми посмотревшие спектакль, на мои расспросы лишь пожимали плечами: «Наверное, создателям еще надо дать время, чтобы спектакль раздышался, наполнился живыми токами».
Через несколько месяцев, в конце января 2017–го, «Жди меня...» с успехом показали приезжавшей на наш фестиваль «Полярка» серьезной команде театральных спецов во главе с критиком Олегом Лоевским. Народа в зале было изрядно — от беспокойных старшеклассников до степенных старожилов, которые помнят Норильск на излете гулаговских времен. Были и дети тех, кто в Норильлаге безвинно сидел, и тех, кто з/к охранял... В полумраке сцены остервенело залаяли овчарки, заорали на лагерных рабов здоровые вертухаи в полушубках, и началась история о том, как в зоне, в КВЧ (культурно–воспитательной части) затеяли... праздничный концерт, посвященный созданию театра в Норильлаге...
Режиссер Анна Бабанова:
– Когда я узнала, что первыми актерами театра были з/к Норильлага, это меня ошеломило, от этого ожога и родился замысел. Я обратилась в музей к Светлане Слесаревой, которая буквально обложила нас материалами. Очень помогли в них ориентироваться завлит нашего театра Лада Шебеко и журналист Валентина Вачаева. Из множества историй я выделила два концерта, которые и вошли в основу замысла спектакля. Первый, по воспоминаниям культорга 4–го лаготделения Григория Климовича, проходил на рубеже 1944–1945–х годов. Тогда Дед Мороз прочитал из поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос» строки «Построю мосты ледяные / Каких не построит народ», которые лагерное начальство сочло крамольными и отправило артистов на общие работы. Еще одна история: когда музыканты отказались играть без своего дирижера — известного автора пионерского марша «Взвейтесь кострами!» Сергея Кайдан–Дешкина, которого отправили на расстрел. Поразительно, как могли на это решиться, но своим протестом они спасли ему жизнь... Я поняла, что форма спектакля — это концерт как будто в сознании вернувшегся с того света обмороженного дирижера... Так родился концерт–фантасмогория из номеров, через которые проходят события из жизни героев: как их гнали, запугивали... Одни ломались, спасая свои жизни, другие оставались верны своему избранничеству.
Авторы не занимались исторической реконструкцией, они вдумчиво создавали образ времени. И были вдохновлены теорией времени одного из знаменитых сидельцев Норильлага – астрофизика Николая Козырева. Миф о создании им неких зеркал, с помощью которых можно попасть в прошлое и будущее, подсказал идею устроить на сцене некий портал времени. Это действительно фантасмагория, некий мистический акт — оказаться одновременно в нескольких норильских измерениях. Пожалуй, «Жди меня...» — это большее, чем предполагали сами создатели, потому что творческое высказывание театра умножается на личный мир переживаний каждого из нас.
И все удивительным образом сошлось в этом спектакле, будто авторами было получено благословение и разрешение от тех, чьи лица в финале проступили над сценой — на оскверненных старых фотографиях. Эти удивительные лица знаменитых з/к Норильлага засияли и в театральном фойе, на выставке «Пришельцы», дубле той, которая была осенью 2015 года представлена автором идеи — директором Музея истории НПР Светланой Слесаревой, на Международной конференции музейщиков и в Музее истории ГУЛАГа в Москве. Эта экспозиция каждый раз возвращается в фойе в день редких показов спектакля «Жди меня...», как и две небольшие «видеовышки», которые демонстрируют работы ребят 4–й гимназии. Этот проект, посвященный Норильлагу, они создавали вместе с режиссерами Анной Бабановой и Тимуром Файрузовым.
В минувшем феврале я, дочка одной из безвинных заключенных Норильлага, снова пошла на этот спектакль, который так тронул мое сердце. И привела с собой других, кто никак не мог собраться в театр. Мы оказались в зале среди десятков незнакомых старшеклассников — кто бы шелохнулся! Один из ребят потом сказал нам о том, что впечатления от спектакля неожиданно такие сильные, что «аж задыхаешься»...
На показ спектакля в конце февраля прилетел сорокалетний автор пьесы Владимир Зуев – ученик известного мастера Николая Коляды, ныне известный уральский драматург, произведения которого отмечены многими достойными премиями и охотно ставятся в театрах страны и за рубежом. После просмотра он поделился:
– Я хочу поздравить Анну Бабанову с тем, что получился хороший цельный спектакль. Я переживал, потому что моя зона ответственности закончилась, когда мы договорились, что все, окончательный вариант пьесы написан — точка. Тема Норильлага была предложена театром. Понятно, что Гумилев и Козырев, Дешкин — известные сидельцы в лагере, но мне была интересна идея выполнения человеком своего предназначения, вне зависимости от предлагаемых обстоятельств. Если человек не выполняет свое жизненное предназначение, свыше данное, он совершает предательство. И вторая мысль, что от каждого человека зависит этот парадокс обратимости: можем ли мы вернуться в наше прошлое на другом витке, или мы можем его изменить. И это зависит от выбора, который каждый из нас совершает ежесекундно.
Как возникла точка соприкосновения драматурга с Норильском? Оказывается, в свое время Анну Бабанову, когда она работала в Омске, потрясла пьеса Владимира Зуева «Мамочки» — о матерях, которые ищут своих сыновей, пропавших на войне. Режиссер и драматург даже созванивались по поводу постановки, но тогда идею режиссера «сверху» не поддержали. А когда в Норильске режиссер задумалась о том, кто может потянуть трагичность нового замысла, то поняла, что это только Зуев.
Драматург Владимир Зуев:
– Браться не браться... Мне было, правда, страшно в плане того, что темой задана высокая планка, тем более, этих людей нет в живых. Я привез идею о теории времени Козырева, ведь она сформирована именно здесь, это сто процентов. Он попадает на Север, где естественного тепла очень мало, а времени как бы много — десять лет, и при этом мало, потому что это не его время. Я прочитал очень
много трудов Козырева. И получается, что в этих условиях, где все должно быть направлено на физическое выживание, у него, как у тех избранных, кто осознает свое предназначение, как раз и получается не только выжить, но и реализовать себя, потому что он от этого предназначения не уклоняется. Такой был и Гумилев с его теорией пассионарности, и другая знаменитая сиделица Норильлага — Евфросиния Керсновская, чьи рисунки как бы оживают в спектакле. Я, прочитав ее книгу «Сколько стоит человек», теперь всем вменяемым знакомым, которые пытаются что–то осознать, понять, говорю: читайте, учитесь, анализируйте, там каждая история — просто бездна...
Владимир Зуев не сомневается, что спектакль «Жди меня...» может быть интересен и не только публике Норильска. В конце февраля он прилетал к нам и для того, чтобы собрать материал для новой пьесы. С Анной Бабановой и художником Фемистоклом Атмадзасом побывал на руднике «Таймырский», у металлургов на НМЗ. В поисках новых историй и мифов встретился с краеведами Стасом и Ларисой Стрючковыми, «белым шаманом» Олегом Крашевским. Его особенно интересовало, как человек и наши особенные места влияют друг на друга. Не зря один из героев его пьесы «Жди меня...» утверждает: «Отсюда, с шестьдесят девятой параллели, начинается зона парадоксального течения времени... Отсюда можно и в прошлое, и в будущее — здесь время может менять свою плотность и направление...»
— Норильчане предложили новую идею — написать пьесу про город и людей, про современность. Мне почему-то захотелось это воплотить в форме лирической комедии. Но там тоже будет философский подтекст. Фемистокл Атмадзас предложил форму спектакля — норильские анекдоты, и мне захотелось предложить вариант комедии, но не в чистом виде, а лирического, философского порядка. Место действия — маленький аэропорт недалеко от Норильска, куда садятся самолеты из–за нелетной погоды. А герои — пассажиры в ожидании полета. это такой набор социальных масок — начальник, металлург, горняк, краеведы, вахтовики... У каждого есть своя история появления в городе, история отношений с ним, планы на будущее — кто–то хочет уезжать, кто–то не хочет. В пьесе найдет отражение и тема коренных народов, шаманская, путоранская. Но это не будет в прямом смысле анекдот, и мы там спрячем какие–то смыслы, к примеру: люди, будьте добрыми, любите друг друга.
В июне Владимир Зуев планирует вернуться в Норильск. Хотелось бы этим летом услышать его как автора и исполнителя своих песен и, возможно, увидеть на сцене как актера в собственном моноспектакле. Премьера новой «норильской» пьесы намечена в нашем театре на конец сентября. А в ноябре, в рамках проекта к 100–летию Октябрьской революции, драматург надеется, что в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова будет поставлена его новая пьеса «Восемь» — о Елизавете Федоровне Романовой. В июле 1918 года Великая княгиня вместе с другими представителями царской семьи была сброшена большевиками в шахту в районе города Алапаевска и позже причислена к лику святых.
7 апреля, после мартовского перерыва, на сцену вновь вернется спектакль «Жди меня...». По словам Анны Бабановой, уже есть предложения показать его в других городах и странах, но тут встает серьезный вопрос с финансированием. А жизнеспособность необычного произведения в Норильске определит интерес зрителей. В этой пронзительной работе все сложилось благодаря таланту, памяти и совести людей, верных своему предназначению. И норильчанам, чтобы не лишаться корней и чувства самоуважения, стоит очень внимательно всмотреться в это Зеркало Времени.

Ирина ДАНИЛЕНКО
Фото автора, Александра
ХАРИТОНОВА и Леонида ПРЯДКО

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