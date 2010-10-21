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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 31 (07.03.2017)]

 Школьный двор 
Дело вкуса

Новым этапом долгосрочного проекта профориентации стало посещение школьниками старших классов талнахского хлебозавода «Жар.Птица» перед мартовскими праздниками. Здесь как раз занимались изготовлением кондитерских изделий к Международному женскому дню, и школьникам было что посмотреть.
Два года назад профориентационная программа стартовала с экскурсий для школьников на мясоперерабатывающий комбинат «Норильский», где ребят познакомили с особенностями профессий в пищевой отрасли. Цель осталась прежней — сориентировать подрастающее поколение в разнообразии современных специальностей.
Программа посещения кондитерского производства предусматривала наглядное знакомство с процессом приготовления тортов и пирожных. В группу старшеклассников входили ученики восьмых, девятых и одиннадцатых классов, которым самое время задуматься о выборе будущей профессии. Директор талнахского хлебозавода Ольга Маношина подробно рассказала ребятам об организации производственного процесса на предприятии, востребованных там профессиях и уровне квалификации специалистов. Особое внимание было уделено разработке сладких новинок. Никто из ребят раньше и не задумывался, а кто и как придумывает рецепты новых тортов, их оформление?
И сейчас им была предоставлена уникальная возможность лично поучаствовать в дегустации новых разработок технологов–кондитеров, заполнить специальные анкеты и самостоятельно выставить оценки образцам.
В ходе экскурсии ребята с интересом расспрашивали о технологических тонкостях кондитерского производства, сравнивали то, что увидели, со своими кондитерскими навыками.
Так, школьникам рассказали, что сделать красивую надпись на торте, выдавив крем из корнета — специального приспособления для нанесения крема, — оказывается, дано не каждому. Тем более что надпись должна получаться одинаковой на всех выпускаемых тортах. Тут проявили смелость восьмиклассницы 27–й школы Мария Куликова и Зарета Салыбаева, которые, как выяснилось, имеют кое–какой опыт в кулинарии. Девушки старательно выводили на торте буквы, и стоит отметить, у них неплохо это получалось.
Специалистам было приятно наблюдать такой живой интерес школьников к профессии кондитера и желание попробовать себя в этом творческом деле. Видя огонь в глазах девчонок и мальчишек, Ольга Викторовна предложила самым активным кондитерские лопатки и ножи. И тут снова вызвались Маша и Зарета — под чутким руководством кондитеров они собрали два торта. И не беда, что в один из них забыли положить ягоду, главное — стряпали ловко и уверенно, удивив даже профессионалов.
— Мы хотим помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, и здесь у нас далеко идущие планы, — рассказывает одна из организаторов проекта, председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. — Реальности таковы, что и международная ситуация изменилась, и политика государства ориентирована сейчас на поддержку отечественного производителя, и мы в Норильске испытываем дефицит грамотных специалистов именно в области пищевой промышленности и общественного питания. Поэтому и стремимся демонстрировать норильским выпускникам возможности местного рынка рабочих мест, рассказывать об этих специальностях, показывать производство в деталях.

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Школьный двор 
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