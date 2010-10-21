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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 31 (07.03.2017)]

 Мысли вслух 
Как за каменной стеной

«Здравствуйте, это муж женщины, которую вы расстроили. Хочу поговорить с вами и объяснить, в чем вы не правы. Не могу видеть, как моя любимая плачет...», — с подобными заявлениями ко мне как журналисту за последний месяц обратились дважды. И такая забота мужчин о своих женщинах меня умилила. Накануне женского праздника я решила рассказать об этих историях.
В первом случае мужчина был недоволен, что я, побывав в одном из детских садов по случаю юбилея учреждения, не заглянула в группу, в которой трудится воспитателем его жена. Он рассказал, что его дражайшая половина использует в своей работе инновационные программы воспитания детей, постоянно самосовершенствуется, отлично наладила работу с родителями воспитанников, креативно подходит ко всем праздникам и мероприятиям и т. д. и т. п. Поделился тем, что его супруга, зная о посещении сада газетчиками, очень хотела провести в нашем присутствии занятие, которое, как ей казалось, будет интересно не только детям, но и журналистам.
– Понимаете, — убеждал меня мужчина, — вы могли о ней и не писать, но вы были обязаны внимательно отнестись к тому, что вас ждали, к вашему приходу готовились и хотели познакомить вас со своими наработками...
Я не обиделась на его претензии, а наоборот, мне показалось удивительным и ценным, что супруг, далекий от детсадовских дел горняк, в курсе того, чем конкретно в своей профессиональной деятельности занимается его жена, и ее работа его волнует не меньше собственной.
Мы проговорили с ним минут сорок. За это время я узнала, что в браке они счастливы 20 лет, всю жизнь провели в Норильске и в скором времени собираются переехать. Что бывшие воспитанники и их родители, встречая его супругу на улице, всегда с ней здороваются и рассказывают о своих успехах, а он искренне горд за нее.
Также заботливый муж признался, что позвонил мне без ведома жены, иначе бы та отговорила его от «разбора полетов». Но он как верный друг и соратник посчитал своим долгом выяснить, почему же журналисты обошли вниманием его супругу, опытного педагога, всей душой болеющего за свое дело.
Второй защитник своей жены, прочитав перед печатью вместе с нею материал, написанный мною о ее работе, заявил, что не согласен, чтобы статья выходила в таком виде. По его мнению, мне не удалось в полной мере раскрыть всех достоинств его драгоценной супруги. Не сделав ошибок фактических, я промахнулась, считает он, в самом главном — не смогла передать, какая его жена замечательная и как женщина, и как профессионал.
Задело мужчину и то, что помимо его любимой в статье упоминаются и другие женщины.
– Вам не кажется, — наставлял меня любящий муж героини материала, — что она достойна того, чтобы вы написали о ней одной, не упоминая о других.
А под конец разговора и вовсе обвинил меня в том, что я его жену просто использовала в своих журналистских интересах...
***
Эти два похожих случая меня не оставили равнодушной: и дело не в том, что мне высказывали претензии и даже обиды, меня поразило то, что мужчины проявляют такую заинтересованность в делах своих любимых и всячески стараются их защитить.

Надежда САВЕЛЬЕВА
Фото Владимира МАКУШКИНА

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Мысли вслух 
«Здравствуйте, это муж женщины, которую вы расстроили. Хочу поговорить с вами и объяснить, в чем вы не правы. Не могу видеть, как моя любимая плачет...», — с подобными заявлениями ко мне как журналисту за последний месяц обратились дважды. И такая забота мужчин о своих женщинах меня умилила. Накануне женского праздника я решила рассказать об этих историях.

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