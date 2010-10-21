

[Индекс номера 33 (10.03.2017)]



Проверь себя

Что такое комплекс ГТО в современном исполнении или преломлении? Для чего он нужен сейчас и нужен ли вообще? Зачем нам сегодня в этой хорошо знакомой аббревиатуре слово «оборона», и за что, собственно, рвемся в бой?

В этих и другие вопросах накануне Дня ГТО, который в России отмечается 11 марта, «Заполярке» помогала разбираться руководитель Центра тестирования ГТО, заместитель директора Дворца спорта «Арктика» Наталья Гладышева. Центр тестирования ГТО в нашем городе зарегистрировали в декабре 2015 года. Примерно тогда же был создан координационный совет, куда вошли представители администрации, начальники управлений образования, спорта, культуры, здравоохранения, молодежной политики, а также представитель Заполярного филиала «Норникеля», — система ГТО заработала по всем направлениям одновременно. В 2016–м началось внедрение комплекса ГТО во всех регионах России. Шла, так сказать, «примерка»: нормы ГТО специалисты норильского Центра тестирования принимали в прошлом году преимущественно у учащихся школ и других образовательных учреждений. Свои силы попробовали 433 человека, из них лишь чуть больше половины — 254 человека — получили знаки отличия: золотые, серебряные и бронзовые (показатели уровня в зависимости от количества набранных баллов по спортивным видам и дисциплинам). Кстати, теперь говорят не «значок», а «знак отличия», потому что к нему прилагается еще удостоверение. Нормативы сдачи комплекса ГТО достаточно сложные, где–то даже жесткие. Чтобы получить знак отличия, надо хорошо постараться. По опыту прошлого года – даже спортсмены справляются не со всеми заданиями. Например, пловцы показали хорошие результаты в легкой атлетике, плавании, а вот с лыжами не справились.

Мотивация Пока в сдаче норм ГТО в Норильске участвовали преимущественно выпускники школ. На данный момент именно у них самая лучшая мотивация: сейчас при поступлении в государственные вузы абитуриентам к результатам ЕГЭ добавляют от одного до десяти баллов за сдачу комплекса ГТО. Это обязательно. Каждый вуз сам решает, сколько баллов дать. Но даже если вы не будущий студент, все равно можно найти пару–тройку стимулов, чтобы опробовать на себе нормы ГТО. Например, желание проверить свое физическое состояние, почему нет? — Собственно, это и есть цели ГТО, — говорит Наталья Гладышева, — привить желание заниматься физкультурой и спортом, что в итоге ведет к укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Те, кто испытал это на себе, говорят, что сам процесс подготовки к сдаче ГТО очень бодрит и в хорошем смысле слова затягивает, а также, что немаловажно, способствует развитию таких физических качеств, как гибкость, ловкость, выносливость, сила.

Главное — добровольно Стоит подготовиться к этому испытанию, даже если ты сдаешь комплекс просто для себя. Министерством спорта РФ разработаны не только сами нормативы, но и методические рекомендации к ним. На сайте гто.ру подробно изложено, кому какие нагрузки предписаны согласно возрасту, сколько времени отводить зарядке и иным видам двигательной деятельности и т. п. Нормы впечатляют. Например, рекомендовано заниматься гимнастикой по утрам в совокупности 140 минут в неделю. Неужели кто–то это выполняет? — Все, кто приходил сдавать, — люди достаточно подготовленные. Я смотрю на взрослых, которые начали сдавать нормы ГТО с нынешнего года, и практически все ответственно подошли к этому, подготовились, рекомендации выполняют, – говорит Наталья Гладышева. Многих откровенно радует, что это дело добровольное и никто насильно не заставит сдавать комплекс. И если среди школьников постоянно проводят опросы на предмет желания участвовать в сдаче норм ГТО, то для взрослого населения такого пока не ввели. Хотя ходят слухи, что скоро за ГТО, как и за донорство, будут давать день к отпуску. Но пока это только слухи.

Алгоритм ГТО Желающему сдать комплекс ГТО желательно зарегистрироваться на сайте гто. ру и получить индивидуальный номер из 11 цифр. Далее надо озаботиться получением допуска терапевта в районной поликлинике по месту жительства. Кроме того, требуется написать заявление и согласие на обработку своих персональных данных. И вот тут начинается главное: вместе со специалистами Центра тестирования («Арктика», восточный сектор) необходимо выбрать нужную ступень комплекса ГТО и сначала теоретически, а затем и практически проработать испытания, предлагаемые согласно этой ступени. Стоит отметить, что предлагается выбор даже из обязательных видов спорта. Например, упражнением на силу у девочек и женщин может быть либо подтягивание из положения виса на низкой перекладине либо отжимание: кому что легче — тот то и выбирает. Как только в центре набирается определенное количество заявлений от «готовых к труду и обороне», инструкторы назначают дату и время сдачи, заблаговременно оповещают всех участников, выкладывают информацию на сайте «Арктики». Для каждого вида испытания отдельно собирается судейская бригада, изыскивается свободное время в плотном графике спортивных объектов, будь то бассейн для заплыва или манеж для бега. Для одного–двух человек испытания, как правило, не проводятся — надо подождать, пока наберется группа. Либо приходить с друзьями и коллегами, как, например, недавно сделали преподаватели норильского политехнического техникума, дружно сдав нормы почти всем коллективом. Если не удается сдать с первого, второго, четвертого раза, есть возможность попробовать еще и еще раз — до победного. • Для удобства горожан при сдаче норм ГТО норильский Центр тестирования разработал специальную карту, похожую на зачетную книжку, где отражены все нормативы, сроки и результаты физкультурника. Сдача в основном назначается на субботу и воскресенье либо во время проведения массовых спортивных праздников, как, например, завтра, 11 марта. • В феврале нормы ГТО сдал 61 человек. Самому юному из них — 9 лет, самому старшему — 64 года.

Поймать рывок Стрельба при сдаче комплекса ГТО происходит из электронного оружия, которое Центр тестирования специально приобрел для этой цели. Те, кто уже опробовал это оружие, говорят, что оно ничем не хуже «пневматики». Причем женщины практически с первого раза попадают в десятку. А вообще, при сдаче норм ГТО все индивидуально: одним трудно пробежать два километра и уложиться при этом в требуемые 13 минут, другим же — проще простого, третьим легко дается заплыв, а кто–то вовсе не умеет плавать. Если что–то не получается, некоторые очень расстраиваются. Но все же добиваются поставленной цели — пробуют еще и еще или выбирают альтернативу: «вроде на лыжах неплохо бегал когда–то»... Один парень все сдал на золото, а вот подтянуться ну никак не мог. «Выберите вместо подтягивания поднимание гири», — посоветовала ему Наталья Александровна. — «Я никогда этого не делал», — расстроился юноша. — «А вы все–таки попробуйте». Принимал этот вид испытаний мастер спорта по тяжелой атлетике, он и показал мальчишке пару приемов, рассказал теорию, и тот с первого раза поймал рывок и показал максимальный результат. Сам от себя такого не ожидал. Так что всякое бывает: мы не всегда знаем свои возможности или, бывает, неправильно их оцениваем. Сдавать ГТО в первую волну — в феврале 2017 года — пришли люди, которые давно этого хотели и которым надо было доказать свою рабочую форму или стать примером для подопечных или коллег. Среди них было более десятка норильских учителей физической культуры и три врача скорой помощи.

Лыжи или кросс Изначально для регионов, где зимой выпадает снег, в нормах значился лишь обязательный бег на лыжах, а кросс по пересеченной местности на нас не распространялся. Норильчане попытались отвоевать для себя кросс, им в этом помогло прошение в министерство края, оформленное не без помощи Федерации лыжных гонок Норильска. – Принимать этот норматив мы не можем не из–за отсутствия снега, а из–за плохой погоды, которая у нас бывает довольно часто, — поясняет руководитель Центра тестирования. — Управление по спорту составило коллективное письмо, чтобы нам пошли навстречу и предоставили выбор: либо бег в манеже, либо лыжи на «Оль–Гуле» (если позволяют ограничения по ветру и температуре).

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива редакции В этих и другие вопросах накануне Дня ГТО, который в России отмечается 11 марта, «Заполярке» помогала разбираться руководитель Центра тестирования ГТО, заместитель директора Дворца спорта «Арктика» Наталья Гладышева.Центр тестирования ГТО в нашем городе зарегистрировали в декабре 2015 года. Примерно тогда же был создан координационный совет, куда вошли представители администрации, начальники управлений образования, спорта, культуры, здравоохранения, молодежной политики, а также представитель Заполярного филиала «Норникеля», — система ГТО заработала по всем направлениям одновременно.В 2016–м началось внедрение комплекса ГТО во всех регионах России. Шла, так сказать, «примерка»: нормы ГТО специалисты норильского Центра тестирования принимали в прошлом году преимущественно у учащихся школ и других образовательных учреждений. Свои силы попробовали 433 человека, из них лишь чуть больше половины — 254 человека — получили знаки отличия: золотые, серебряные и бронзовые (показатели уровня в зависимости от количества набранных баллов по спортивным видам и дисциплинам). Кстати, теперь говорят не «значок», а «знак отличия», потому что к нему прилагается еще удостоверение.Нормативы сдачи комплекса ГТО достаточно сложные, где–то даже жесткие. Чтобы получить знак отличия, надо хорошо постараться. По опыту прошлого года – даже спортсмены справляются не со всеми заданиями. Например, пловцы показали хорошие результаты в легкой атлетике, плавании, а вот с лыжами не справились.

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