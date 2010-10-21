

[Индекс номера 33 (10.03.2017)]



В старом городе

Строить и жить

Март в Норильске — месяц начала больших строек. Удлиняющийся световой день позволяет инженерам оглядеться, забить первый колышек и приступить к возведению новых заводов, рудников, фабрик, жилых домов.



12 марта 1968 года Прокладка газопровода Мессояха – Норильск День рождения «Норильскгазпрома»: Министерство газовой промышленности СССР выпустило приказ об образовании его предшественника — управления «Заполярьегаз». Оно находилось в Дудинке и осуществляло функции заказчика на строительстве самого северного в мире газопровода. В том же году был основан поселок Факел или Тухард (с ненецкого «ту» — огонь, «харад» — дом), который стал самой первой точкой на пути будущего газопровода. Поселок появился на берегу реки Большая Хета неспроста: с одной стороны, река — преграда на пути газопровода, а с другой — она же является главной транспортной артерией, по которой «Норильскгазпром» переправляет свои грузы. Первыми жителями поселка были полсотни строителей, живущих в нескольких балках и палатках. Сегодня Тухард — основная перевалочная база «Норильскгазпрома», куда приходят грузы из Дудинки и откуда они отправляются на другие месторождения.

Mарт 1985 года В начале марта началось возведение еще одного спутника Норильска. В нетронутой тундре, где ориентиром был лишь след от «Катерпиллера», строители прибили к дереву табличку–указатель «Оганер». Специалисты треста «Строймеханизация» приступили к строительству электроподстанции Оганера (ГПП–65) и очистных сооружений. К лету 1985–го была построена землевозная дорога — по проекту первой очереди надо было вывезти 2,5 миллиона кубов земли в карьер за ХКЦ. 13 ноября 1986 года на новой стройплощадке, где возводили ГПП–65, установили первый башенный кран. А жилищное строительство в Оганере началось позже, в 1989 году: первым заложили дом на улице Озерной, 46.

А еще в марте 10 марта 1937 года начальник «Норильскстроя» Владимир Матвеев подписал приказ о создании типографии Норильского комбината. 13 марта 1965 года в 16.00 прогремел первый взрыв на площадке «Маяка–2», как первоначально называли рудник «Комсомольский». Там готовили котлован под фундамент здания для подъемной машины. 13 марта 1990 года основана театральная студия «Синяя птица». 14 марта 1965 года — день рождения Совета депутатов трудящихся Талнаха. В его состав вошли 35 талнахцев. 16 марта 2003 года на руднике «Ангидрит» добыта 25–миллионная тонна ангидрита. Рудник «Ангидрит». 1988 год В марте 1945 года началось строительство Большой обогатительной фабрики. Строительство БОФ. 1948 год В марте 1950 года досрочно сдан в эксплуатацию цементный завод. В марте 1955 года близ Сочи выделен участок для строительства санатория Норильского комбината. В марте 1963 года выделен участок для строительства рудника «Таймырский», образован сектор промышленной эстетики комбината. В марте 1971 года на Надеждинской площадке началось строительство металлургического завода. В марте 2000 года Олег Бударгин был назначен исполняющим обязанности главы Норильска.

Знай наших 16 марта 1913 года родился Марк Давидович Фугзан, один из разработчиков норильского оксиликвита, который был за это удостоен Сталинской премии в 1950 году. Норильский оксиликвит — мощная взрывчатка для открытых горных работ, изготавливаемая на основе жидкого кислорода и местного тундрового сырья — мха–сфагнума. Его промышленное применение началось в карьерах рудника открытых работ в 1943 году. Тогда заработал завод оксиликвитов, и взрывчатое вещество местного производства заменило тонны тротила и аммонитов, необходимых на фронте, а, кроме того, оно давало и значительный экономический эффект, плюс было мощнее и безопаснее имеющихся аналогов. Марк Фугзан был главным инженером управления Рудника открытых работ (РОР), он непосредственно участвовал в изучении и промышленном применении оксиликвитов, а также составлял отчеты о проведении исследований. РОР. 1941 год

Светлана ГУНИНА

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