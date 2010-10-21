

[Индекс номера 33 (10.03.2017)]



Актуально

Дерзкий возраст

В последнее время в нашем городе особо остро стоит вопрос детской преступности, отмечают сотрудники Норильского филиала ФКУ Уголовно– исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

Уголовно–исправительная инспекция осуществляет контроль над осужденными к наказаниям (исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14–летнего возраста) и мерам уголовно–правового характера без изоляции от общества.

Детские «шалости» Ирина Школьникова По словам подполковника Ирины Школьниковой, начальника Норильского филиала ФКУ Уголовно– исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, в целом криминогенная обстановка в Норильске не очень спокойная. Примерно 3,9% осужденных совершают повторные преступления, часто попадая в преступную среду еще в подростковом возрасте. В 2016 году на учете в Норильском филиале УИИ состояли 765 осужденных, 30 из которых совершили повторные преступления. Среди них 14 — несовершеннолетние, в том числе двое с рецидивами. С начала этого года к специалистам на карандаш попали уже восемь подростков, одного из них за повторные нарушения лишили свободы. Именно вопрос подростковой преступности сегодня вызывает больше всего беспокойства в инспекции. – Асоциальные взгляды и привычки, приобретенные в раннем возрасте, приводят к глубокой деморализации личности и в результате — к росту рецидивной преступности, — рассказывает Ирина Школьникова. — Несовершеннолетние в силу незрелости психики, отсутствия морально–этических и других сдерживающих механизмов легко приобретают антиобщественные привычки и поведение. Им свойственны низкая самооценка, замкнутость, нарушение взаимоотношений с окружающими. Отношение к себе у них, как правило, негативное. Несмотря на то что сотрудниками УИИ регулярно проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите прав детей, ежеквартально на комиссии по делам несовершеннолетних, куда по предложению инспекции приглашаются подростки, вызывающие особые опасения, рассматривается вопрос о рецидивной преступности. С подростками и их родителями проводятся профилактические беседы, упорядочивается досуг детей, выстраивается их жизненная перспектива.

Другое время – другие причины Эльмира Кононенко Капитан Эльмира Кононенко, психолог отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ по Красноярскому краю в филиале по городу Норильску, имеет большой опят работы с несовершеннолетними. Она считает, что 14 детей, попавших в прошлом году на учет, — это достаточно много: – У нас несовершеннолетние еще до конца не осознают, в каком положении они оказались. В дальнейшем многим из них бывает уже сложно изменить свой образ жизни. К сожалению, только около 10% освобожденных из мест лишения свободы возвращаются к нормальной жизни. Для нас важно удержать молодых людей до их 18–20–летнего возраста от правонарушений. Но сложность заключается еще и в том, что некоторые родители нас в этом не поддерживают, поэтому подросткам бывает тяжело встать на правильный путь и социально адаптироваться. В России каждое пятое преступление среди подростков совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Чаще всего они попадаются на кражах, особенно мобильных телефонов, а также угонах автомобилей. Профессионалы отмечают: несмотря на то, что в 1990–х был серьезный рост подростковой наркомании и алкоголизма, тогда несовершеннолетних толкали на преступления другие причины, нежели сейчас. – Лет 20 назад, как правило, преступления совершались детьми из неблагополучных семей — у некоторых элементарно не было денег на еду. Сегодня обстановка иная. В прошлом году только трое из 14 подростков оказались из неблагополучных семей, — говорит Эльмира Кононенко. — Поскольку раньше преступления часто отличались особой жестокостью, вплоть до убийств, несовершеннолетних сразу же отправляли в воспитательные колонии, где, естественно, многие из них окончательно становились «другими». Сейчас в подростковой среде распространено употребление курительных психотропных смесей. Но, что примечательно, если раньше было модно употреблять наркотики, и этим даже бравировали, то сейчас наркозависимость тщательно скрывается. К счастью, в Норильске нет бродяжничества, иначе бы ситуация была еще сложнее.

Круг общения В 14–18 лет человек непредсказуем, он вроде бы осознает свой проступок, работает над собой, но в какой–то момент может опять совершить преступление, а причину сам не в состоянии понять. У людей в таком возрасте очень плохо развит самоконтроль. Совершая преступление в первый раз, подростки таким образом чаще всего хотят самоутвердиться, затем они идут на это уже ради адреналина. Как правило, рассказывают сотрудники УИИ, причин несколько: это и плохая социальная адаптация семьи, и низкий уровень жизни, и отсутствие морально–нравственного воспитания в семье, и юношеское бунтарство, и агрессия к социуму... Многое зависит и от круга общения. – Если в компании есть правильный лидер, то и поведение у подростков соответствующее, поскольку они прислушиваются к его мнению. Если же лидер ведет себя нелучшим образом, то и ребята, подражая ему, становятся такими же, — поясняет Эльмира Кононенко. — К примеру, спортсмены редко попадают к нам на учет, а все потому, что у них есть авторитетный лидер, как правило, без вредных привычек и с конкретными жизненными приоритетами. Часто лидером для них становится и сам тренер. Подростковый возраст, говорят специалисты, — дерзкий возраст. Для предупреждения проблем в первую очередь сами родители должны вникать в жизнь своих детей, не быть равнодушными и создавать доверительные отношения. Однако, к сожалению, бывают ситуации, когда и родители уже не в силах оградить ребенка от дурного влияния. Помочь в решении этой проблемы могут специалисты Центра семьи «Норильский», расположенного на улице Мира, 2, телефон 42–22–27. Также есть телефон доверия, по которому специалисты круглосуточно оказывают психологическую помощь, причем анонимно, — 43–70– 77. В любом случае, уверены в инспекции, всегда есть возможность уберечь подростка от совершения преступления. Важно вовремя заметить, что он пошел по неверному пути. Многие из несовершеннолетних, получив судимость, на этом не останавливаются. Для них еще раз переступить черту закона — новое интересное приключение.

Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА и Елены ХУДАНОВОЙ

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