

[Индекс номера 33 (10.03.2017)]



Выставки

Андрей Попов: «К жизни надо относиться с юмором»

Открывшаяся недавно в Норильской художественной галерее персональная выставка художника Андрея Попова «Холсты. Коты. И тонким кружевом миры...» вызвала у горожан немалый интерес.



Андрей Попов в прошлом — ученик Норильской и Талнахской художественных школ, студент Ставропольского художественного училища, которое окончил по специальности «Преподаватель черчения и рисования». А ныне — преподаватель Талнахской художественной школы, горячо любимый многими норильскими мастерицами, консультант клуба флористов–дизайнеров «Галакс», участник различных городских, краевых выставок, а также выставок–конкурсов среди профессиональных художников. Одно из последних мероприятий, в котором он участвовал, — масштабный проект современного искусства «Космический десант. Работы художников XXI века». Несколько работ с «Космического десанта» можно увидеть сейчас в галерее, например, полюбившуюся многим норильчанам картину «Лунный кот» и «Устремление к звездам».

На счету автора четыре персональных выставки. «Холсты. Коты. И тонким кружевом миры...» стала пятой по счету и первой персональной именно в стенах Норильской художественной галереи. Работы Андрея Попова хорошо узнаваемы, их не спутаешь с трудами других мастеров. Они отличаются каким–то особым взглядом на вроде бы привычные вещи и заставляют взглянуть на них под другим углом, видеть глубже, а не поверхностно. Да и «почерк» мастера не спутаешь ни с чьим другим: тонкие кружевные линии, почти невесомые узоры, как будто прорисованные морозом на стекле, придают его картинам какую–то особую хрупкость и легкость. Поздравление от Геннадия Тарана «Стайка утюгов» На выставке «Холсты. Коты. И тонким кружевом миры...» представлено 39 работ, выполненных в техниках живописи и графики. Андрей Попов говорит, что эти работы — некий эксперимент, поиск новых форм и другого взгляда на привычные предметы, близких людей, попытка разглядеть в повседневном иные, скрытые от нас миры. Несколько работ посвящено котам, которые живут или жили в семье художника. Вокруг этих животных, несмотря на их домашнюю уютность, по–прежнему витает ореол тайны, мистики, не зря ведь древние служители культов считали кошек проводниками в потусторонние сферы. В картинах угадываются характеры и повадки четвероногих героев, их настроение. Удивительно, но, несмотря на «мимишность», коты не отвлекают от других работ, а дополняют их и привносят какую–то новую ноту в общую атмосферу экспозиции. Одно из центральных мест на выставке занимает работа ученика Андрея Попова и его тезки – Андрея Кравченко «Мой город». Случайно это или нет, мастер не говорит, но считает, что присутствие работы его ученика на своей авторской выставке станет для молодого художника стимулом к совершенствованию собственного мастерства. По словам Андрея Попова, раньше он все больше преподавал и даже контролировал процесс создания работ своим учеником, а года два назад решил, что пора отпускать воспитанника в свободное плавание, чтобы он сам искал себя. Теперь педагог только направляет и изредка указывает на те или иные нюансы в работе. Творение ученика состоит из четырех картин, которые ассоциируются с четырьмя временами года. Хотя, поясняет хозяин выставки, изначально не было цели обозначать их, и каждый пришедший на вернисаж может увидеть здесь что–то свое. — Работы, представленные на этой выставке, — это метаморфоза, временами приправленная юмором и иронией, а временами скрывающая серьезный смысл за внешней легкостью сюжета, – рассказывает Андрей Попов. — Здесь собрались противоположности, разные грани одной жизни. Задача моих работ — скорее не загрузить человека, а наоборот, показать, что к жизни нужно относиться с юмором, легкой иронией. Чрезмерная серьезность отягощает жизнь и делает ее пресной. Однако при этом она не должна быть бесконечной клоунадой. Есть такая тонкая грань между юмором и серьезностью, и этот иной, часто скрытый от нас мир мне захотелось показать. Поэтому и появилась работа «Стайка утюгов», в которой тяжеленные чугунные утюги продемонстрировали свою нежную, крылатую сущность... А вот триптих, в котором переплетаются военная и северная тематики: «Воины–призраки», «Старик воин», «Дух полярной совы». В свое время я буквально окунулся в жизнь коренных народов Севера, очень много читал, ездил в поселки. Узнал о жизни нганасан–самоедов, которые оказались самыми воинственными среди северных народностей. Позднее родились картины. Еще одна работа, которая вызывает множество вопросов у людей и заставляет их задуматься, называется «Победитель пылесосов». На ней на первом плане изображен мальчишка с пылесосом, а на втором и далее идут мельницы и силуэты завоевателей: Чингисхана, викинга и Гитлера. Казалось бы, есть какая–то несостыковка и противоречие. Все просто, если немного отойти от стереотипов: становление будущего мужчины–защитника начинается сначала с победы над пылесосом, потом идет война с ветряными мельницами, а затем уже — встреча с реальными врагами. Каждый мужчина с детства учится преодолевать трудности и препятствия и побеждать мнимых и реальных врагов. Жизнь состоит из мелочей и мгновений. Многие работы кажутся автобиографичными. Например, картина «Дедушка», которая напоминает кадр с кино– или фотопленки, где перфорация — это эпизоды из жизни. Жизнь — как кинолента. Работа увековечила деда дочки художника, бывшего норильчанина, который большую часть жизни отдал Крайнему Северу и теперь открывает для себя материк. С дебютом в Норильской художественной галерее художника поздравляли его коллеги, соратники, друзья, знакомые и незнакомые горожане, которые пришли посмотреть необычную выставку. Особо ценным для Андрея Попова стало поздравление от известного норильского художника, мастера живописи и графики Геннадия Тарана. – Я рад, что эта выставка состоялась в Норильской художественной галерее, — отметил Геннадий Таран. — У Андрея Сергеевича как у художника сложился свой неповторимый почерк. Работы интересные. Мне понравились. Желаю дальнейших творческих успехов. Не остались в стороне и мастерицы из клуба «Галакс». Они тоже поздравили своего художественного руководителя и вдохновителя, а руководитель клуба Ольга Терешонок подарила книгу, в которой собраны фотографии декоративных работ мастеров Красноярья. Увидеть выставку Андрея Попова можно в Норильской художественной галерее до начала апреля.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА На счету автора четыре персональных выставки. «Холсты. Коты. И тонким кружевом миры...» стала пятой по счету и первой персональной именно в стенах Норильской художественной галереи. Работы Андрея Попова хорошо узнаваемы, их не спутаешь с трудами других мастеров. Они отличаются каким–то особым взглядом на вроде бы привычные вещи и заставляют взглянуть на них под другим углом, видеть глубже, а не поверхностно. Да и «почерк» мастера не спутаешь ни с чьим другим: тонкие кружевные линии, почти невесомые узоры, как будто прорисованные морозом на стекле, придают его картинам какую–то особую хрупкость и легкость.На выставке «Холсты. Коты. И тонким кружевом миры...» представлено 39 работ, выполненных в техниках живописи и графики. Андрей Попов говорит, что эти работы — некий эксперимент, поиск новых форм и другого взгляда на привычные предметы, близких людей, попытка разглядеть в повседневном иные, скрытые от нас миры. Несколько работ посвящено котам, которые живут или жили в семье художника. Вокруг этих животных, несмотря на их домашнюю уютность, по–прежнему витает ореол тайны, мистики, не зря ведь древние служители культов считали кошек проводниками в потусторонние сферы. В картинах угадываются характеры и повадки четвероногих героев, их настроение. Удивительно, но, несмотря на «мимишность», коты не отвлекают от других работ, а дополняют их и привносят какую–то новую ноту в общую атмосферу экспозиции.Одно из центральных мест на выставке занимает работа ученика Андрея Попова и его тезки – Андрея Кравченко «Мой город». Случайно это или нет, мастер не говорит, но считает, что присутствие работы его ученика на своей авторской выставке станет для молодого художника стимулом к совершенствованию собственного мастерства. По словам Андрея Попова, раньше он все больше преподавал и даже контролировал процесс создания работ своим учеником, а года два назад решил, что пора отпускать воспитанника в свободное плавание, чтобы он сам искал себя. Теперь педагог только направляет и изредка указывает на те или иные нюансы в работе. Творение ученика состоит из четырех картин, которые ассоциируются с четырьмя временами года. Хотя, поясняет хозяин выставки, изначально не было цели обозначать их, и каждый пришедший на вернисаж может увидеть здесь что–то свое.— Работы, представленные на этой выставке, — это метаморфоза, временами приправленная юмором и иронией, а временами скрывающая серьезный смысл за внешней легкостью сюжета, – рассказывает Андрей Попов. — Здесь собрались противоположности, разные грани одной жизни. Задача моих работ — скорее не загрузить человека, а наоборот, показать, что к жизни нужно относиться с юмором, легкой иронией. Чрезмерная серьезность отягощает жизнь и делает ее пресной. Однако при этом она не должна быть бесконечной клоунадой. Есть такая тонкая грань между юмором и серьезностью, и этот иной, часто скрытый от нас мир мне захотелось показать. Поэтому и появилась работа «Стайка утюгов», в которой тяжеленные чугунные утюги продемонстрировали свою нежную, крылатую сущность... А вот триптих, в котором переплетаются военная и северная тематики: «Воины–призраки», «Старик воин», «Дух полярной совы». В свое время я буквально окунулся в жизнь коренных народов Севера, очень много читал, ездил в поселки. Узнал о жизни нганасан–самоедов, которые оказались самыми воинственными среди северных народностей. Позднее родились картины.Еще одна работа, которая вызывает множество вопросов у людей и заставляет их задуматься, называется «Победитель пылесосов». На ней на первом плане изображен мальчишка с пылесосом, а на втором и далее идут мельницы и силуэты завоевателей: Чингисхана, викинга и Гитлера. Казалось бы, есть какая–то несостыковка и противоречие. Все просто, если немного отойти от стереотипов: становление будущего мужчины–защитника начинается сначала с победы над пылесосом, потом идет война с ветряными мельницами, а затем уже — встреча с реальными врагами. Каждый мужчина с детства учится преодолевать трудности и препятствия и побеждать мнимых и реальных врагов. Жизнь состоит из мелочей и мгновений.Многие работы кажутся автобиографичными. Например, картина «Дедушка», которая напоминает кадр с кино– или фотопленки, где перфорация — это эпизоды из жизни. Жизнь — как кинолента. Работа увековечила деда дочки художника, бывшего норильчанина, который большую часть жизни отдал Крайнему Северу и теперь открывает для себя материк.С дебютом в Норильской художественной галерее художника поздравляли его коллеги, соратники, друзья, знакомые и незнакомые горожане, которые пришли посмотреть необычную выставку. Особо ценным для Андрея Попова стало поздравление от известного норильского художника, мастера живописи и графики Геннадия Тарана.– Я рад, что эта выставка состоялась в Норильской художественной галерее, — отметил Геннадий Таран. — У Андрея Сергеевича как у художника сложился свой неповторимый почерк. Работы интересные. Мне понравились. Желаю дальнейших творческих успехов.Не остались в стороне и мастерицы из клуба «Галакс». Они тоже поздравили своего художественного руководителя и вдохновителя, а руководитель клуба Ольга Терешонок подарила книгу, в которой собраны фотографии декоративных работ мастеров Красноярья.Увидеть выставку Андрея Попова можно в Норильской художественной галерее до начала апреля.

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