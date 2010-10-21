

[Индекс номера 33 (10.03.2017)]



Мысли вслух

Открытое лицо ислама

Этим летом мы всей семьей планируем посетить Казань. Нет, никто из родни у нас там не живет, не прослеживаются родовые корни, хотя кто знает. Как говорится, поскреби русского — найдешь татарина. Просто путешествие. Сядем в Красноярске на поезд и поедем дней на пять, мы так уже делали. Дочь видела, младшему пора показывать этот удивительный город. И вам советую.

Норильская мечеть «Нурд–Камал» Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске.

Убежден, что человек, искренне желающий понять феномен Российского государства, России как уникального межнационального анклава, обязательно должен посетить Казань. Там многое станет ясным. Именно в столице Татарстана предельно наглядно и ментально видишь единение двух мировых религий, и Казанский Кремль — тому символ. Если уж у вас никак не получается попасть в этот столичный город, конфессионально объединяющий страну, то, будучи в Москве, загляните в грандиозную Московскую соборную мечеть. И вы, являясь, несомненно, человеком образованным, обнаружите, что в ее оформлении гораздо больше не арабского, а тюркского, татарского, то есть нашего. Да, на плафонах–медальонах видны арабские надписи, как и положено канонически, а вот орнамент имеет особый российско–мусульманский стиль. Московские минареты отличаются от башен мечетей остального исламского мира. Это именно российские минареты, потому что мусульмане–строители понимали: все мы живем вместе с представителями других народов и религий, с детства впитывая элементы культур большого государства. Поэтому эти минареты одновременно напоминают и Спасскую башню Московского Кремля, и башню Сююмбике Кремля Казанского. Таким образом, сегодня можно сказать: вот это у нас точно получилось! Мы живем в многорелигиозном государстве, а основными нашими культурами, традициями, религиями являются православная (славянская) и тюркская (мусульманская). Этот архитектурный диалог символизирует взаимодействие и сотрудничество, мирное сосуществование религий. Он напоминает, что мы имеем одни и те же духовно–нравственные ценности, вместе защищаем ценности семейные, у нас общая мораль. Мы дети одного Бога, в конце концов. ...Знаете, я — за уроки религиозного просвещения в школах. Даже если вы атеист и имеете временную власть над ребенком, то это не означает, что ему суждено жить в отрыве от всего конфессионального. А вот понимания цельной картины, осознания проблем и успехов в этой области у него не будет точно. Знаний, необходимых для понимания, не будет. Мы ведь легко путаем паранджу с хиджабом и никабом и понятия не имеем, почему и кем они используются. Между тем в Коране дается указание: человек вообще, а не только прекрасная половина, должен строго охранять от глаз посторонних аурат, т. е. интимные части тела. Для мужчины аурат — область от пупка до колена включительно. Это то, что он всегда должен держать закрытым, независимо от того, стоит ли на молитве либо занимается повседневными делами. Для женщины Коран вводит более строгие правила. Вам знаком обычай жителей российского Черноморского побережья не ходить на пляж в плавках, а только в купальных трусах или шортах? Вот это и есть взаимопроникновение. В детстве я много времени проводил в солнечной Алма–Ате, бывал в Узбекистане, на Северном Кавказе и в Закавказье, жена приехала в Норильск из Бишкека, и мы очень хорошо знаем, что ислам бывших республик СССР совсем не одно и то же, что ислам арабский. Как и кавказский, башкирский и татарский ислам далек от арабских бытовых обычаев и религиозных практик на дому. Ага, только попробуйте надеть на кавказскую женщину паранджу! Нет паранджи в кавказской традиции. Если рассуждать о том, есть ли что–то хорошее, доставшееся нам в наследство от монгольской Орды, то это прежде всего полная терпимость к верованиям. Монголы не просто не препятствовали работе любых храмов, но и освобождали их от податей. В дальнейшем традиция сохранилась, предоставив России сильнейший инструмент сплочения. Именно поэтому у нас получилось то, чего не удалось сделать в Европе. Акцентирую: у нас получилось, а у них — нет. Предлагаю моделирование: представьте себя на минуточку беженцем–сирийцем. Нет, не террористом или бездельником, а мастеровым, технологом или ученым, прибывшим в Германию с искренним порывом влиться, вжиться и стать частью целого. И что же вы увидите, заглянув чуть дальше круга бытовых проблем? Увидите политическую систему, в которой огромную роль играют религиозные, конфессиональные партии типа ХДС/ХСС, стоящие на консервативных позициях, естественным образом самых привлекательных для большинства мусульман. Но у этих партий, увы, есть конфессиональная отсечка. Такие партии имеются почти во всех странах Европы, где, сменяя друг друга, управляют своими странами. И вы быстро поймете, что лично вам попадание во власть не грозит, потому что мусульманин христианином становиться не собирается, даже разделяя эти консервативные взгляды. Так куда же вам, активному и умному, податься? Организовывать исламскую партию без видимых перспектив? Прозрение... Оказывается, хваленая западная толерантность работает только на низовом уровне потребления, выше жизнь общества жестко заорганизована. Все живут в своих сословиях, кругах, конфессиях. И тогда выход только один — смириться и податься в привычный круг. В свой национальный анклав, район, гетто. Там хоть лидером становись, если талант есть. Тупиковая система. И это пример только одного барьера. А вот теперь скажите, есть ли в России партия, созданная на конфессиональной основе? Да упаси Бог! Мы очень долго живем в обнимку с исламом. Нашим исламом. Научились жить без конфликтов — колоссальное достижение, переоценить которое невозможно. Да, для любого мусульманина главная программа — Священный Коран и Сунна Пророка, но слышали ли вы о том, что мусульманами же разработана и еще одна программа — «Социальная доктрина российских мусульман», необходимая и для них, и для восприятия мусульман остальным обществом? В ней говорится о правильном отношении мусульман к вопросам семьи и государства, власти и армии, к вопросу взаимоотношений с другими религиями — вот так вот и этак... Таким образом, социальная жизнь мусульман у нас ничем не отличается от социальной жизни иудеев, христиан или буддистов. Да, Священный Коран разрешает многоженство, но выработанная в России многовековая практика, та самая социальная доктрина, это не поощряет. В Священном Коране сказано: «Вы повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Пророку, повинуйтесь тому, кого вы выбрали». Наши мусульмане точно так же сами выбрали власть и точно так же подчиняются ей, следуют законам государства, только тогда мусульманин становится мусульманином. Его права защищены — в любую партию вступай, добивайся, проявляй способности и инициативу, хоть в президенты избирайся. Он имеет возможность свободно приходить в мечеть, обучать там детей, воспитывая их в духе ислама, ничего не угрожает его религии, поэтому в каноне он не имеет право взять оружие и воевать со своим государством, иначе он не мусульманин. А вот воевать за свою страну — обязан. И посмотрите, как работают наши спецназовцы из Чечни в Сирии, воюя с исламистским (не исламским) терроризмом. Жизни свои кладут — герои вот прямо сейчас. Конечно, нынешний всплеск радикализма способен напугать. Но что же вы хотели: религиозные процессы всегда идут за процессами политическими. Не бывает общества без религии. То коммунизм придумаем, то толеризм... Сумасшедшие эксперименты западного мира по внедрению новой атеистической религии толерантности вкупе с чудовищными последствиями глобализации вызвали вполне закономерную реакцию. Ислам — религия молодая, резкая. В его возрасте христианство воевало в Европе на самоуничтожение и организовывало крестовые походы. Ничего, проходит всё, пройдет и это... Нет, все–таки я за религиозное просвещение в школах. И не по капельке, а основательно, последовательно: христианство, ислам, иудаизм... Тогда ни вы, ни ваши дети не будут бояться родного российского ислама, хорошо отличая чуждое от своего. • • • Норильская мечеть «Нурд–Камал», внесенная в книгу рекордов Гиннесcа как самая северная, — здание необычной архитектуры. Автор проекта, кстати, русский — известный в городе архитектор Евгений Солнышкин, который сделал проект с учетом особенностей Заполярья. Тридцатиметровый минарет у нас не круглый, а квадратный, что позволяет лучше сохранять тепло и увеличить ветроустойчивость. В былые времена, знаю, в Норильском индустриальном институте и в колледжах была славная традиция водить студентов первого курса на экскурсию в мечеть. Им рассказывали о ней, о культуре религии, об истории ислама... Надеюсь, что эта традиция жива. И еще повторюсь: приезжайте в Казань, посетите роскошный белый Кремль, где стоят два главных собора республики, пройдитесь по пешеходной улице Баумана, почувствуйте радушие, приветливость жителей центра общности двух главных религий страны, оцените красоту и достижения мегаполиса. Многое поймете, обещаю.

Вадим ДЕНИСОВ Убежден, что человек, искренне желающий понять феномен Российского государства, России как уникального межнационального анклава, обязательно должен посетить Казань. Там многое станет ясным. Именно в столице Татарстана предельно наглядно и ментально видишь единение двух мировых религий, и Казанский Кремль — тому символ.Если уж у вас никак не получается попасть в этот столичный город, конфессионально объединяющий страну, то, будучи в Москве, загляните в грандиозную Московскую соборную мечеть. И вы, являясь, несомненно, человеком образованным, обнаружите, что в ее оформлении гораздо больше не арабского, а тюркского, татарского, то есть нашего. Да, на плафонах–медальонах видны арабские надписи, как и положено канонически, а вот орнамент имеет особый российско–мусульманский стиль. Московские минареты отличаются от башен мечетей остального исламского мира. Это именно российские минареты, потому что мусульмане–строители понимали: все мы живем вместе с представителями других народов и религий, с детства впитывая элементы культур большого государства. Поэтому эти минареты одновременно напоминают и Спасскую башню Московского Кремля, и башню Сююмбике Кремля Казанского. Таким образом, сегодня можно сказать: вот это у нас точно получилось! Мы живем в многорелигиозном государстве, а основными нашими культурами, традициями, религиями являются православная (славянская) и тюркская (мусульманская).Этот архитектурный диалог символизирует взаимодействие и сотрудничество, мирное сосуществование религий. Он напоминает, что мы имеем одни и те же духовно–нравственные ценности, вместе защищаем ценности семейные, у нас общая мораль. Мы дети одного Бога, в конце концов....Знаете, я — за уроки религиозного просвещения в школах. Даже если вы атеист и имеете временную власть над ребенком, то это не означает, что ему суждено жить в отрыве от всего конфессионального. А вот понимания цельной картины, осознания проблем и успехов в этой области у него не будет точно. Знаний, необходимых для понимания, не будет. Мы ведь легко путаем паранджу с хиджабом и никабом и понятия не имеем, почему и кем они используются. Между тем в Коране дается указание: человек вообще, а не только прекрасная половина, должен строго охранять от глаз посторонних аурат, т. е. интимные части тела. Для мужчины аурат — область от пупка до колена включительно. Это то, что он всегда должен держать закрытым, независимо от того, стоит ли на молитве либо занимается повседневными делами. Для женщины Коран вводит более строгие правила.Вам знаком обычай жителей российского Черноморского побережья не ходить на пляж в плавках, а только в купальных трусах или шортах? Вот это и есть взаимопроникновение.В детстве я много времени проводил в солнечной Алма–Ате, бывал в Узбекистане, на Северном Кавказе и в Закавказье, жена приехала в Норильск из Бишкека, и мы очень хорошо знаем, что ислам бывших республик СССР совсем не одно и то же, что ислам арабский. Как и кавказский, башкирский и татарский ислам далек от арабских бытовых обычаев и религиозных практик на дому. Ага, только попробуйте надеть на кавказскую женщину паранджу! Нет паранджи в кавказской традиции.Если рассуждать о том, есть ли что–то хорошее, доставшееся нам в наследство от монгольской Орды, то это прежде всего полная терпимость к верованиям. Монголы не просто не препятствовали работе любых храмов, но и освобождали их от податей. В дальнейшем традиция сохранилась, предоставив России сильнейший инструмент сплочения. Именно поэтому у нас получилось то, чего не удалось сделать в Европе. Акцентирую: у нас получилось, а у них — нет.Предлагаю моделирование: представьте себя на минуточку беженцем–сирийцем. Нет, не террористом или бездельником, а мастеровым, технологом или ученым, прибывшим в Германию с искренним порывом влиться, вжиться и стать частью целого. И что же вы увидите, заглянув чуть дальше круга бытовых проблем? Увидите политическую систему, в которой огромную роль играют религиозные, конфессиональные партии типа ХДС/ХСС, стоящие на консервативных позициях, естественным образом самых привлекательных для большинства мусульман. Но у этих партий, увы, есть конфессиональная отсечка. Такие партии имеются почти во всех странах Европы, где, сменяя друг друга, управляют своими странами. И вы быстро поймете, что лично вам попадание во власть не грозит, потому что мусульманин христианином становиться не собирается, даже разделяя эти консервативные взгляды. Так куда же вам, активному и умному, податься? Организовывать исламскую партию без видимых перспектив? Прозрение... Оказывается, хваленая западная толерантность работает только на низовом уровне потребления, выше жизнь общества жестко заорганизована. Все живут в своих сословиях, кругах, конфессиях. И тогда выход только один — смириться и податься в привычный круг. В свой национальный анклав, район, гетто. Там хоть лидером становись, если талант есть. Тупиковая система. И это пример только одного барьера.А вот теперь скажите, есть ли в России партия, созданная на конфессиональной основе? Да упаси Бог! Мы очень долго живем в обнимку с исламом. Нашим исламом. Научились жить без конфликтов — колоссальное достижение, переоценить которое невозможно.Да, для любого мусульманина главная программа — Священный Коран и Сунна Пророка, но слышали ли вы о том, что мусульманами же разработана и еще одна программа — «Социальная доктрина российских мусульман», необходимая и для них, и для восприятия мусульман остальным обществом? В ней говорится о правильном отношении мусульман к вопросам семьи и государства, власти и армии, к вопросу взаимоотношений с другими религиями — вот так вот и этак... Таким образом, социальная жизнь мусульман у нас ничем не отличается от социальной жизни иудеев, христиан или буддистов. Да, Священный Коран разрешает многоженство, но выработанная в России многовековая практика, та самая социальная доктрина, это не поощряет.В Священном Коране сказано: «Вы повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Пророку, повинуйтесь тому, кого вы выбрали». Наши мусульмане точно так же сами выбрали власть и точно так же подчиняются ей, следуют законам государства, только тогда мусульманин становится мусульманином. Его права защищены — в любую партию вступай, добивайся, проявляй способности и инициативу, хоть в президенты избирайся. Он имеет возможность свободно приходить в мечеть, обучать там детей, воспитывая их в духе ислама, ничего не угрожает его религии, поэтому в каноне он не имеет право взять оружие и воевать со своим государством, иначе он не мусульманин. А вот воевать за свою страну — обязан. И посмотрите, как работают наши спецназовцы из Чечни в Сирии, воюя с исламистским (не исламским) терроризмом. Жизни свои кладут — герои вот прямо сейчас.Конечно, нынешний всплеск радикализма способен напугать. Но что же вы хотели: религиозные процессы всегда идут за процессами политическими. Не бывает общества без религии. То коммунизм придумаем, то толеризм... Сумасшедшие эксперименты западного мира по внедрению новой атеистической религии толерантности вкупе с чудовищными последствиями глобализации вызвали вполне закономерную реакцию. Ислам — религия молодая, резкая. В его возрасте христианство воевало в Европе на самоуничтожение и организовывало крестовые походы. Ничего, проходит всё, пройдет и это...Нет, все–таки я за религиозное просвещение в школах. И не по капельке, а основательно, последовательно: христианство, ислам, иудаизм... Тогда ни вы, ни ваши дети не будут бояться родного российского ислама, хорошо отличая чуждое от своего.

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