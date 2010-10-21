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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 33 (10.03.2017)]

 Своя игра 
Сцена. Рок. И далее...

Норильское творческое объединение «Сцена» разменяло первую пятилетку своей разнообразной деятельности. Молодые люди, придумавшие это движение без всякой указки свыше, честно и изобретательно работали над миссией поддержки и сплочения норильских творцов — рок–музыкантов, любителей театра, поэтов и художников... Что получилось и что там впереди — об этом с идейным вдохновителем «Сцены», рок–музыкантом Александром Халиковым.
Группа «Мандраж»
— Александр, мы в «Заполярке» не раз рассказывали о том, как «Сцена» устраивала разнообразные, очень необычные музыкально–театральные проекты. Уверены, у норильчан на слуху и «Крылышки по–техасски», и открытый творческий проект «Погружение», рок–концерты и фестивали, в том числе и благотворительные. В честь первого юбилея в конце прошлого — начале нынешнего года вы с соратниками прошлись по всем этим жанровым ступенькам, завершив большим рок–фестивалем в «АРТе». Я и сама там с удовольствием побывала и весьма порадовалась интересной музыке и текстам, дружеской атмосфере и очень уважительному отношению к публике. Хотя... немало народа на мои рассказы делали круглые глаза: а что, есть рок–музыка в Норильске?
Александр Халиков
— Rock Mini–Fest отметил нынче свое 10–летие, а мы подхватили его 5 лет назад. Конечно, ради любви к музыке. Взаимодействие между музыкантами и слушателями — самая важная, на самом деле, вещь, а по–другому не будет развития и движения. Фестиваль дает возможность кому–то заявить о себе, выйти на публику, показать что–то новое, просто поделиться эмоциями. Каждое выступление одной и той же группы всегда разное. Это зависит не только от площадки, уровня подготовки, но и каких–то неожиданных моментов, ведь мы говорим о живом исполнении музыки.
— Знатоки утверждают, что наш рок–фестиваль уникальный...
— Уникальность в том, что большинство групп играет свою музыку, исполняет свои тексты. И я уверен: норильская рок–музыка конкурентоспособна, если смотреть в целом по России. Мы со своей группой Fancy Friend играли с музыкантами в разных городах, в Москве и Питере в том числе. У нас было два гастрольных тура с норильской группой City A, так что можем сравнивать и делать выводы. Юбилейный фестиваль показал, что в норильском рок–движении есть большой прогресс. Главное — не утерян дух, хотя есть немало факторов, которые и мешают развитию. И здесь рок–музыка очень разнообразна, естественно, основывается на определенном понимании свободы в творчестве. И слушатель у нас совершенно разный.
— Да, на фестивале было представлено 8 рок–команд, которые играют и громогласный дэт–метал, и популярный заводной рокабилли. И все звучали хоть и по–своему, но очень достойно. Публика, среди которой были норильчане самых разных поколений, осталась довольна.
Звук – святое! Роман Кравченко и его команда
— Да, команды показали разные направление metal. Интересно, что наш рок–ветеран — группа «Химера», которая уже распалась, специально собралась для юбилейного концерта. Кстати, рады, что пришел всех поприветствовать один из тех, кто начинал фестиваль 10 лет назад, — норильский музыкант Александр Мозговец. И среди публики было немало тех, кто все эти годы приходит на фестиваль. Некоторые даже специально прорвались в автобусных колоннах, чтобы поддержать своих музыкантов, ведь была непогода, и мы сами до последнего сомневались, состоится ли фестиваль.
Из отзывов гостей фестиваля
Дорогие ребята! Поздравляем с 10–летием Rock Mini–Fest! Юбилейный фестиваль в «АРТе» удался! Респект за интересную музыку, самостоятельность, уважение к публике. Спасибо за организацию и целеустремленность творческому объединению «Сцена» и всем единомышленникам!
Хотелось бы, чтобы норильчане почаще слушали наших рок–тружеников. Знайте их имена — DEAD ANIMAL THERAPY, КРОВАВЫЙ БАЛ, ПЛОМBEER, ZIPPERS, ХИМЕРА, ТОЧКА, МАНДРАЖ, FANCY FRIEND.
Rock Mini–Fest — это всегда праздник! Никакие природные явления не смогли противостоять этой энергии!

— Знаю, что вы как музыкант и организатор всегда очень критически относитесь к звуку на концертах...
— Если смотреть с позиции большого звука, то не так много площадок в городе, где его можно осуществить. Но можно всегда положиться на тех, кто в «Сцене» всегда делает это хорошо, — Роман Кравченко, Иван Зуев, Роман Мясников. А что касается сомнений, есть ли в Норильске хорошие рок–музыканты, так в городе, увы, по–прежнему не совсем правильное отношение к своим же. У нас не воспринимают творчество в любом проявлении, не только связанное с музыкой. Отношение такое: а, местные... значит, априори низкого качества. На самом деле это совершенно не так. И то, что свои своих же и уничижают, — такое отношение и культуру в России в целом уничтожает...
– Понятно, что на фестивале в закрытом помещении «АРТа» бывают лишь сотни заинтересованных горожан. А вот впереди лето, народа по известным причинам много останется. Нет ли желания выйти на просторы Норильска, поиграть на городских площадках?
— Мы работаем в этом направлении, но пока трудно сказать, насколько это будет реализовано. В планах у «Сцены» — новая идея. Это будет следующий этап нашего открытого творческого проекта «Погружение», который собирал в галерее немало молодых людей, занимающихся творчеством. Но теперь проект — в большем масштабе, в другом формате и, конечно, в первую очередь для молодежи. И, если его получится реализовать, это даст больше возможностей для тех, кто еще остается неизвестным, быть услышанными и отмеченным именно с позиций других городов, нежели Норильска. Уже есть поддержка своих ребят, которые хотят в этом участвовать. Хотел бы с «Норникелем» переговорить на эту тему.
***
На сцене – Fancy Friend
В начале марта свершилось важное событие для норильской группы Fancy Friend, которая на просторах интернета представила свой новый релиз.
Ребята в соцсетях напомнили, что в конце весны прошлого года, как раз по завершении их второго совместного тура с группой City A, они задержались в славном городе Санкт-Петербурге, где смогли погостить на известной студии «Восход» у знаменитого Дмитрия Атаулина. Результатом этого стало издание альбома «Взаимодействия» (Reissue), который вышел 3 марта 2017 года и доступен во всех популярных музыкальных магазинах цифровой дистрибуции. Запись, сведение и мастеринг: Дмитрий Атаулин (студия «Восход», Санкт-Петербург). Кроме этого, для всех пользователей продукции Apple проходит акция, и данный альбом можно получить совершенно бесплатно. Как поделились музыканты – они никогда не прекращали поиск новых идей и возможностей для собственного музыкального развития. И сейчас хотели бы поделиться с норильчанами и всеми желающими итогами одной из таких возможностей.

Ирина ДАНИЛЕНКО
Фото автора и Софьи РЫБАЧЕВСКОЙ

Комментарии

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Своя игра 
Норильское творческое объединение «Сцена» разменяло первую пятилетку своей разнообразной деятельности. Молодые люди, придумавшие это движение без всякой указки свыше, честно и изобретательно работали над миссией поддержки и сплочения норильских творцов — рок–музыкантов, любителей театра, поэтов и художников... Что получилось и что там впереди — об этом с идейным вдохновителем «Сцены», рок–музыкантом Александром Халиковым.

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