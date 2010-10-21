

[Индекс номера 34 (14.03.2017)]



Норильск наращивает инвестиции

За последние полгода в Норильске появилось сразу два новых медицинских учреждения, ставших прекрасным образцом привлечения на территорию инвестиций и развития здесь предпринимательства. Накануне глава города Олег Курилов посмотрел, как работают новые предприятия.

Один из центров открылся в октябре 2016 года, второй — в феврале нового года. Специализируются обе клиники на профессиональных медосмотрах, что позволяет разгрузить поток посетителей в государственных поликлиниках. – Раньше профессиональные осмотры проводились только в государственных поликлиниках, из–за чего образовывались большие очереди. Люди жаловались. Особенно это касалось сдачи анализов, которые принимаются только с раннего утра в очень небольшой временной промежуток. В новых клиниках график работы более удобный. Весь медосмотр можно пройти гораздо быстрее, получив готовый результат на руки. Открытие частного центра не отвлекает и узких специалистов государственных клиник, которые обычно задействованы на профосмотрах, из–за чего больные не могут попасть к ним на консультацию, – отметил глава города Олег Курилов. Положительно оценил градоначальник и тот факт, что удалось найти инвестора, готового взять в аренду на длительный срок — 20 лет — здание в больничном городке, пустовавшее до этого много лет. Сейчас там уже сделан ремонт на первом этаже, частично — на втором и в дальнейшем будут отремонтированы и другие этажи. – Мы ведем речь о частном бизнесе, то есть в эти центры не вложены бюджетные средства, а муниципальное здание сдано в аренду, а это дополнительные деньги, – подчеркнул Олег Курилов. Более того, основная часть медицинских работников в новых медцентрах — не норильчане. Медперсонал приезжает для работы в Норильск из Красноярска, что позволяет снять напряженность, связанную с недостатком в городе узких специалистов. Говоря о развитии муниципальной программы по привлечению в Норильск специалистов дефицитных профессий, глава города отметил, что красноярским медикам выгодно работать в Норильске своего рода вахтовым методом. Уехать в северный Норильск на постоянное место жительства готовы очень немногие, а вот на временных условиях на несколько месяцев приехать сюда — согласны. Если система налажена и новые медицинские центры готовы работать с приезжими врачами, то норильчанам это только на руку. Впрочем, некоторые врачи, изначально приехавшие «на вахту», уже обосновались здесь и перевезли сюда семьи. Им власти города готовы предоставить жилье в коммерческий наем.

Фото Владимира МАКУШКИНА Один из центров открылся в октябре 2016 года, второй — в феврале нового года. Специализируются обе клиники на профессиональных медосмотрах, что позволяет разгрузить поток посетителей в государственных поликлиниках.– Раньше профессиональные осмотры проводились только в государственных поликлиниках, из–за чего образовывались большие очереди. Люди жаловались. Особенно это касалось сдачи анализов, которые принимаются только с раннего утра в очень небольшой временной промежуток. В новых клиниках график работы более удобный. Весь медосмотр можно пройти гораздо быстрее, получив готовый результат на руки. Открытие частного центра не отвлекает и узких специалистов государственных клиник, которые обычно задействованы на профосмотрах, из–за чего больные не могут попасть к ним на консультацию, – отметил глава города Олег Курилов.Положительно оценил градоначальник и тот факт, что удалось найти инвестора, готового взять в аренду на длительный срок — 20 лет — здание в больничном городке, пустовавшее до этого много лет. Сейчас там уже сделан ремонт на первом этаже, частично — на втором и в дальнейшем будут отремонтированы и другие этажи.– Мы ведем речь о частном бизнесе, то есть в эти центры не вложены бюджетные средства, а муниципальное здание сдано в аренду, а это дополнительные деньги, – подчеркнул Олег Курилов.Более того, основная часть медицинских работников в новых медцентрах — не норильчане. Медперсонал приезжает для работы в Норильск из Красноярска, что позволяет снять напряженность, связанную с недостатком в городе узких специалистов.Говоря о развитии муниципальной программы по привлечению в Норильск специалистов дефицитных профессий, глава города отметил, что красноярским медикам выгодно работать в Норильске своего рода вахтовым методом. Уехать в северный Норильск на постоянное место жительства готовы очень немногие, а вот на временных условиях на несколько месяцев приехать сюда — согласны. Если система налажена и новые медицинские центры готовы работать с приезжими врачами, то норильчанам это только на руку. Впрочем, некоторые врачи, изначально приехавшие «на вахту», уже обосновались здесь и перевезли сюда семьи. Им власти города готовы предоставить жилье в коммерческий наем.

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