

[Индекс номера 34 (14.03.2017)]



У соседей

Дудинская «Кайа»

Дудинским сноубордистам и горнолыжникам больше не придется «распахивать» окрестные холмы или ездить кататься в Талнах — в Дудинке отрылась собственная горнолыжная база. Новый комплекс получил имя «Кайа», что с долганского переводится как «гора».

Склон оборудовали на северо–восточной окраине Дудинки, за верхней объездной дорогой. Инициатива принадлежит Центру развития зимних видов спорта Дудинки, который заявил грантовый проект «Снежный вихрь» — строительство Дудинского горнолыжного комплекса» на конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель». Как рассказала и. о. директора Центра развития зимних видов спорта Оксана Маругина, несмотря на отсутствие вокруг Дудинки полноценных гор, мысль о собственной горнолыжке — давняя. Девять лет в столице Таймыра проходит традиционный турнир «Снежный вихрь», для которого в черте города — на территории больничного городка — оборудовали импровизированный склон. В Дудинке лыжами и сноубордом ежегодно занимаются порядка 25 подростков. На строительство горнолыжного комплекса «Кайа» «Норникель» выделил грант — около пяти миллионов рублей, рассказывает начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Рубашкина. Средства пошли на обустройство склона, строительные работы там начались в ноябре 2016 года. Сейчас завершена первая очередь строительства: установлено девять опор освещения и два безопорных бугельных подъемника. Кроме того, был приобретен снегоход, также при поддержке «Норникеля» горнолыжному комплексу в дар из «Бобрового лога» передан ратрак — специализированная снегоуплотнительная техника для накатки горнолыжных спусков. Глава Дудинки Юрий Гурин и Светлана Рубашкина на торжественной церемонии открытия На открытии комплекса для проведения показательных слаломных соревнований запустили только один из подъемников и начала работу первая, самая простая, трасса длиной около 350 метров. В церемонии открытия и соревнованиях участвовали не только дудинские спортсмены, но и норильские. Под склоном проложили километровую трассу для беговых лыж, там параллельно прошел марафон здоровья. Марафон здоровья А любители – семьи с детьми – могли покататься с горы на тюбингах–«ватрушках» или просто на пластиковых ледянках. Вторая часть подъемника и еще один, более сложный, склон пока не запущены из–за нехватки снега, но на следующий год горнолыжная трасса будет составлять уже порядка 700 метров. К реализации проекта по строительству горнолыжного комплекса активно подключились администрации Таймырского муниципального района и Дудинки. Как пояснил руководитель администрации Таймырского района Сергей Ткаченко, летом к комплексу проложат дорогу. Здесь же будет прокладываться и беговая трасса для проведения «Лыжни Таймыра». Запланировано и дальнейшее развитие «Кайи». Например, установка опорной кресельной канатной дороги, которая демонтирована на Воробьевых горах и летом будет привезена в Дудинку. В перспективе это будет полноценный горнолыжный комплекс с прокатом снаряжения, кафе, местами для отдыха. К слову, в мае в Дудинку на международные соревнования по кёрлингу пригласят представителей спортивных федераций России по зимним видам спорта, с которыми планируется подписать ряд соглашений, в том числе и по развитию Дудинского горнолыжного комплекса. Свои идеи по развитию горнолыжки есть и у молодых спортсменов. Например, двенадцатилетний житель Дудинки Иван Нестеренко, который занимается снобордингом три года, рассказывает, что раньше им приходилось кататься где придется — лишь бы были склон и снег. Но и новая трасса для матерых горнолыжников и сноубордистов простовата. Зато этот склон отлично подошел бы для создания здесь же сноуборд–парка, нужно только установить трамплины и фигуры для прыжков и фристайла. А вот норильчанин Николай Яшин говорит, что ему с женой и двумя маленькими сыновьями легкая трасса для начинающих — в самый раз. Жаль только, что пока нет отдельной трассы для катания на тюбингах. Но в перспективе дудинцам и гостям города обещают и ее, и более сложные спуски. Семья норильчан Яшиных в гостях у «Кайи»

Светлана ГУНИНА Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Склон оборудовали на северо–восточной окраине Дудинки, за верхней объездной дорогой. Инициатива принадлежит Центру развития зимних видов спорта Дудинки, который заявил грантовый проект «Снежный вихрь» — строительство Дудинского горнолыжного комплекса» на конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель».Как рассказала, несмотря на отсутствие вокруг Дудинки полноценных гор, мысль о собственной горнолыжке — давняя. Девять лет в столице Таймыра проходит традиционный турнир «Снежный вихрь», для которого в черте города — на территории больничного городка — оборудовали импровизированный склон. В Дудинке лыжами и сноубордом ежегодно занимаются порядка 25 подростков.На строительство горнолыжного комплекса «Кайа» «Норникель» выделил грант — около пяти миллионов рублей, рассказываетСредства пошли на обустройство склона, строительные работы там начались в ноябре 2016 года. Сейчас завершена первая очередь строительства: установлено девять опор освещения и два безопорных бугельных подъемника. Кроме того, был приобретен снегоход, также при поддержке «Норникеля» горнолыжному комплексу в дар из «Бобрового лога» передан ратрак — специализированная снегоуплотнительная техника для накатки горнолыжных спусков.На открытии комплекса для проведения показательных слаломных соревнований запустили только один из подъемников и начала работу первая, самая простая, трасса длиной около 350 метров. В церемонии открытия и соревнованиях участвовали не толькодудинские спортсмены, но и норильские. Под склоном проложили километровую трассу для беговых лыж, там параллельно прошел марафон здоровья.А любители – семьи с детьми – могли покататься с горы на тюбингах–«ватрушках» или просто на пластиковых ледянках. Вторая часть подъемника и еще один, более сложный, склон пока не запущены из–за нехватки снега, но на следующий год горнолыжная трасса будет составлять уже порядка 700 метров.К реализации проекта по строительству горнолыжного комплекса активно подключились администрации Таймырского муниципального района и Дудинки. Как пояснил руководитель администрации Таймырского района Сергей Ткаченко, летом к комплексу проложат дорогу. Здесь же будет прокладываться и беговая трасса для проведения «Лыжни Таймыра». Запланировано и дальнейшее развитие «Кайи». Например, установка опорной кресельной канатной дороги, которая демонтирована на Воробьевых горах и летом будет привезена в Дудинку. В перспективе это будет полноценный горнолыжный комплекс с прокатом снаряжения, кафе, местами для отдыха. К слову, в мае в Дудинку на международные соревнования по кёрлингу пригласят представителей спортивных федераций России по зимним видам спорта, с которыми планируется подписать ряд соглашений, в том числе и по развитию Дудинского горнолыжного комплекса.Свои идеи по развитию горнолыжки есть и у молодых спортсменов. Например,, который занимается снобордингом три года, рассказывает, что раньше им приходилось кататься где придется — лишь бы были склон и снег.Но и новая трасса для матерых горнолыжников и сноубордистов простовата. Зато этот склон отлично подошел бы для создания здесь же сноуборд–парка, нужно только установить трамплины и фигуры для прыжков и фристайла.А вот норильчанин Николай Яшин говорит, что ему с женой и двумя маленькими сыновьями легкая трасса для начинающих — в самый раз. Жаль только, что пока нет отдельной трассы для катания на тюбингах. Но в перспективе дудинцам и гостям города обещают и ее, и более сложные спуски.

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