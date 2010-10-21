Дудинским сноубордистам и горнолыжникам больше не придется «распахивать» окрестные холмы или ездить кататься в Талнах — в Дудинке отрылась собственная горнолыжная база. Новый комплекс получил имя «Кайа», что с долганского переводится как «гора».
Склон оборудовали на северо–восточной окраине Дудинки, за верхней объездной дорогой. Инициатива принадлежит Центру развития зимних видов спорта Дудинки, который заявил грантовый проект «Снежный вихрь» — строительство Дудинского горнолыжного комплекса» на конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель».
Как рассказала и. о. директора Центра развития зимних видов спорта Оксана Маругина
, несмотря на отсутствие вокруг Дудинки полноценных гор, мысль о собственной горнолыжке — давняя. Девять лет в столице Таймыра проходит традиционный турнир «Снежный вихрь», для которого в черте города — на территории больничного городка — оборудовали импровизированный склон. В Дудинке лыжами и сноубордом ежегодно занимаются порядка 25 подростков.
На строительство горнолыжного комплекса «Кайа» «Норникель» выделил грант — около пяти миллионов рублей, рассказывает начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Рубашкина.
Средства пошли на обустройство склона, строительные работы там начались в ноябре 2016 года. Сейчас завершена первая очередь строительства: установлено девять опор освещения и два безопорных бугельных подъемника. Кроме того, был приобретен снегоход, также при поддержке «Норникеля» горнолыжному комплексу в дар из «Бобрового лога» передан ратрак — специализированная снегоуплотнительная техника для накатки горнолыжных спусков.
|Глава Дудинки Юрий Гурин и Светлана Рубашкина на торжественной церемонии открытия
На открытии комплекса для проведения показательных слаломных соревнований запустили только один из подъемников и начала работу первая, самая простая, трасса длиной около 350 метров. В церемонии открытия и соревнованиях участвовали не только
дудинские спортсмены, но и норильские. Под склоном проложили километровую трассу для беговых лыж, там параллельно прошел марафон здоровья.
|Марафон здоровья
А любители – семьи с детьми – могли покататься с горы на тюбингах–«ватрушках» или просто на пластиковых ледянках. Вторая часть подъемника и еще один, более сложный, склон пока не запущены из–за нехватки снега, но на следующий год горнолыжная трасса будет составлять уже порядка 700 метров.
К реализации проекта по строительству горнолыжного комплекса активно подключились администрации Таймырского муниципального района и Дудинки. Как пояснил руководитель администрации Таймырского района Сергей Ткаченко, летом к комплексу проложат дорогу. Здесь же будет прокладываться и беговая трасса для проведения «Лыжни Таймыра». Запланировано и дальнейшее развитие «Кайи». Например, установка опорной кресельной канатной дороги, которая демонтирована на Воробьевых горах и летом будет привезена в Дудинку. В перспективе это будет полноценный горнолыжный комплекс с прокатом снаряжения, кафе, местами для отдыха. К слову, в мае в Дудинку на международные соревнования по кёрлингу пригласят представителей спортивных федераций России по зимним видам спорта, с которыми планируется подписать ряд соглашений, в том числе и по развитию Дудинского горнолыжного комплекса.
Свои идеи по развитию горнолыжки есть и у молодых спортсменов. Например, двенадцатилетний житель Дудинки Иван Нестеренко
, который занимается снобордингом три года, рассказывает, что раньше им приходилось кататься где придется — лишь бы были склон и снег.
Но и новая трасса для матерых горнолыжников и сноубордистов простовата. Зато этот склон отлично подошел бы для создания здесь же сноуборд–парка, нужно только установить трамплины и фигуры для прыжков и фристайла.
А вот норильчанин Николай Яшин говорит, что ему с женой и двумя маленькими сыновьями легкая трасса для начинающих — в самый раз. Жаль только, что пока нет отдельной трассы для катания на тюбингах. Но в перспективе дудинцам и гостям города обещают и ее, и более сложные спуски.
Светлана ГУНИНАФото Дениса КОЖЕВНИКОВА
|Семья норильчан Яшиных в гостях у «Кайи»