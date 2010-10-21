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[Индекс номера 34 (14.03.2017)]

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Хороший стимул

Около четырехсот подростков в эти выходные стали участниками весеннего фестиваля ГТО.
Сдача норм ГТО на пресс
Около четырехсот подростков в эти выходные стали участниками весеннего фестиваля ГТО.
Большая часть испытаний проходила в субботу во Дворце спорта «Арктика»: подтягивание, прыжки в длину, бег на короткие дистанции, пресс, отжимание — в каждом секторе велась непрерывная работа.
– Было тяжело, но, тем не менее, за три часа 15 судей приняли всех желающих — в общем, сработали дружно и оперативно, — довольны организаторы. — Некоторые пришли чуть ли не в последний момент, ведь заявки на сдачу нормативов ГТО принимались вплоть до 10 февраля.
Выпускницу школы № 14 Яну Стенину, участвовавшую в фестивале впервые, вполне устраивают собственные результаты:
– Сдала все успешно, мне было не сложно, так как я физически подготовлена, — ведь не зря с пятого класса играю в волейбол. Считаю такие встряски хорошим стимулом, а для многих это отличная возможность узнать, на что способен, ну и свои слабые места, чтобы потом поработать над ними.
Для еще одного дебютанта — Виктора Козьминых, старшеклассника из 11–й гимназии, фестиваль стал серьезным испытанием на прочность.
– Больше всего мне понравились прыжки в длину, с этим я успешно справился, однако впереди — пятикилометровый забег на лыжах, а это уже посложнее будет. В любом случае намерен улучшать свои результаты, – делится Виктор.
Кроме школьников на весенний фестиваль пришли и взрослые, в их числе Андрей Копнин.
– Я не очень доволен своими результатами, есть еще к чему стремиться. Больше всего понравились бег, поднятие гири, а вот стрельба из электронного оружия больше похожа на детские шалости, – считает он.
К слову, один из судей по стрельбе назвал уровень подготовки школьников в этой дисциплине низким и посоветовал им больше тренироваться, а не сидеть за компьютером.
Полина Синенко, начальник спортивно–массового отдела дворца спорта «Арктика», сама недавно сдавшая нормы ГТО на золото, напротив, высоко оценила общую подготовку ребят:
– Они справились достойно — на золото и серебро. Молодцы! Хочу поблагодарить учителей школ, потому что отчасти это результаты их многолетнего труда и воспитательной работы.
Второй день фестиваля проходил в плавательном бассейне, где за два с половиной часа в заплывах приняли участие около трехсот человек. Результаты неплохие, лишь шесть человек сошли с дистанции, не выдержав нагрузки. В предстоящую субботу в Норильске пройдут забеги на длинные дистанции (два и три километра), а в воскресенье участникам предстоит
бег на лыжах. Пока об итогах говорить рано — на подсчет результатов уйдет не меньше недели.
Инструктаж перед стрельбой из электронного оружия
– Этот год последний, когда фестиваль ГТО проходит отдельно для школьников. Со следующего года мы будем работать по индивидуальным заявкам от всех желающих, — отметила Полина Синенко.
Тем, кто хочет проверить свои силы и сдать комплекс норм ГТО, тренеры рекомендуют пройти спортивную подготовку в течение не менее двух месяцев. Начинать лучше постепенно. Для этих целей в городе предостаточно спортзалов и бассейнов. Зарегистрироваться и получить индивидуальный номер участника необходимо на сайте гто.ру. Комплекс ГТО включает прыжки, бег, лыжные гонки, подтягивание, плавание, стрельбу. К его сдаче допускаются граждане в возрасте от 6 лет до 70 и старше — всего 11 возрастных групп. В зависимости от результатов участникам вручаются золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия.

Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО
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Актуально 
Около четырехсот подростков в эти выходные стали участниками весеннего фестиваля ГТО.

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