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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 34 (14.03.2017)]

 От сердца к сердцу 
Подарили надежду

На средства, собранные неравнодушными горожанами, норильчанка Настя Молокова поехала на курс восстановительного лечения в Красноярский реабилитационный центр.
– Настя Молокова — благополучатель фонда с 2016 года, — рассказывает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — Мама Насти к нам обратилась с просьбой оказать помощь в организации реабилитации для ее дочери, и тогда мы узнали историю этой молодой женщины. У нее на четвертом месяце беременности произошло замирание плода, что привело к интоксикации организма и коме. В состоянии комы Настя находилась около месяца, и, когда она пришла в себя, выяснилось, что очень сильно пострадала нервная система, нарушены жизненно необходимые функции. Девушка не видела, не слышала, не говорила, не могла шевелиться и даже самостоятельно глотать. На тот момент никто не мог определить, сколько продлится это состояние, и есть ли у Насти шансы на восстановление. Настина мама Нина Ивановна решила бороться за дочь любыми доступными способами: обращалась в управление социальной политики, территориальный отдел здравоохранения, консультировалась с различными докторами, и, наконец, девушку направили в Красноярский реабилитационный центр. Уже после первого курса появилась надежда, что Настя восстановится и будет жить полноценной жизнью.
За шесть с лишним лет систематических курсов реабилитации у Насти восстановилась речь, практически полностью вернулись зрение и слух. Девушка самостоятельно начала ходить с палочкой и недавно даже приходила в гости в фонд. Хороший прогноз дает и врач, который курирует ее реабилитацию. Доктор говорит, что у Насти невероятные жизнелюбие, сила духа и большой физический потенциал, которые позволят ей вернуться к привычной жизни. Для этого потребуются еще два– три реабилитационных курса. Главное, чтобы
восстановительное лечение проходило системно.
Сейчас Настя мечтает о том, чтобы вновь заниматься любимой музыкой — играть на фортепиано Моцарта, и очень надеется, что когда–нибудь станет мамой.
На новый курс реабилитации и оплату дороги требовалось 250 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Территория добра» объявил о сборе средств. Силами неравнодушных горожан на реабилитацию Насти было собрано 84 тысячи рублей, 100 тысяч рублей выделил благотворительный фонд, недостающую сумму добавило управление соцполитики.
– В настоящий момент сбор средств для Насти Молоковой прекращен, — говорит Наталья Солодовник. — Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв о помощи. Брошенный вами бумеранг добра достиг цели и подарил надежду на выздоровление еще одному хорошему человеку.
Сейчас Настя готовится к предстоящему перелету на материк и передает привет всем, кто в нее верит, кто помогал и поддерживал ее.

Наталья ЧЕРКАШИНА
Фото Владимира МАКУШКИНА

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