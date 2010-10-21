

[Индекс номера 34 (14.03.2017)]



Больной вопрос

Рецепт здоровья

С 1 марта без рецепта от врача невозможно купить антибиотики, противозачаточные таблетки, препараты, улучшающие кровообращение, лекарства от давления, антидепрессанты и прочие — в общем, все те, которые относятся к рецептурным.

Виталий Демин: – Только врач подберет наиболее эффективное лечение И неважно, что вы эти таблетки сто лет принимаете и всегда, несмотря на надпись на упаковке «отпускается по рецепту», покупали просто так. Теперь, если в инструкции к препарату указано, что нужен рецепт, — будь добр, предоставь его фармацевту. Иначе аптеку за нарушение правил, утвержденных Минздравом, оштрафуют и лишат лицензии. Поэтому, прежде чем отправиться за лекарством, следует обратиться к врачу.

Только для женщин Редкая женщина, задумавшись о предохранении от нежелательной беременности с помощью таблеток, пойдет с этим вопросом к гинекологу. Чаще всего в таких случаях дамы обращаются за советом к подруге, фармацевту или ищут информацию в интернете и сами себе «назначают» препарат, полагая, что, если он подходит другим, то и им сгодится. Такой подход, по словам заместителя главного врача по организационно–методической работе КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом» Ирины Никитинской, может навредить здоровью. — С вопросом выбора противозачаточных таблеток нельзя разбираться самостоятельно, тем более покупать их в аптеке по рекомендации подруг или провизора, — подчеркивает Ирина Валерьевна. — Чтобы подобрать лекарства, подходящие именно вам, необходимо посетить гинеколога. Специалист соберет анамнез, обратит внимание на наследственную предрасположенность, имеющиеся или перенесенные в прошлом заболевания, так как могут быть выявлены противопоказания к применению гормональных контрацептивных препаратов. Проведет осмотр, в том числе молочных желез, возьмет мазки на анализ, а кроме того, измерит вес и артериальное давление. При назначении таблеток, наиболее подходящих для данной пациентки, также учитывается ее конституционно–биологический тип. В случае необходимости доктор дополнительно может порекомендовать женщине сдать анализы на печеночные ферменты, сахар и свертываемость крови, анализы гормонального фона, пройти УЗИ — молочных желез и органов малого таза. Попасть к гинекологу несложно. Записаться на прием можно в любое время по телефону или через веб–регистратуру.

От инфекций и давления Не проблема получить рецепт и тем, кто, страдая хроническим заболеванием, например, гипертонией, ишемической болезнью сердца, не занимается самолечением, а регулярно посещает врача. Если в карте пациента есть запись о назначениях, а она действительна в течение трех месяцев, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства в кабинет доврачебного приема. Записываться заранее не нужно. Фельдшер, ознакомившись с рекомендациями лечащего врача, сразу же выпишет рецепт. Кстати, рецептурный бланк формы № 107, утвержденный Минздравом России, действителен от 60 дней до года. В аптеке достаточно предъявить рецепт — отдавать его не нужно. Если хронических заболеваний не имеется, но самочувствие ухудшилось — появились температура, кашель, боль в горле, ушах, спине и так далее, стоит обратиться в кабинет неотложной медицинской помощи, который так же, как и кабинет доврачебного приема, работает в каждой норильской поликлинике. Прием осуществляется без записи по живой очереди. Осмотрев больного, оценив его состояние, доктор тут же назначит лечение и при необходимости выпишет рецепт. — Если вы заботитесь о своем здоровье и желаете получать эффективное лечение, подобранное специально для вас с учетом анамнеза и течения конкретного заболевания, — резюмирует все вышеизложенное участковый терапевт Норильской городской поликлиники № 1 Виталий Демин, — то следует обратиться к врачу. Не зря же на упаковках всех лекарственных средств, витаминов и так далее написано: «Перед применением проконсультируйтесь с врачом». Прислушайтесь к этому совету, если не хотите себе навредить!

Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА И неважно, что вы эти таблетки сто лет принимаете и всегда, несмотря на надпись на упаковке «отпускается по рецепту», покупали просто так. Теперь, если в инструкции к препарату указано, что нужен рецепт, — будь добр, предоставь его фармацевту. Иначе аптеку за нарушение правил, утвержденных Минздравом, оштрафуют и лишат лицензии. Поэтому, прежде чем отправиться за лекарством, следует обратиться к врачу.

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