Новая форма регистрации недвижимости принята с начала этого года в России. Принцип называется экстерриториальным и предусматривает возможность регистрации недвижимости, приобретенной в другом регионе России, по месту настоящего проживания. Применительно к норильчанам это значит, что квартиру, купленную на материке, можно зарегистрировать в управлении Росреестра в Норильске.
С начала вступления в силу нового закона, то есть с 1 января 2017 года, технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу была успешно опробована в пяти субъектах Российской Федерации. Например, с нового года жители Красноярского края подали 15 пакетов документов и успешно оформили недвижимость в Москве, Кемерово, Иркутске и Хакасии. А жители Псковской, Омской, Волгоградской областей, Хакасии и Удмуртии, наоборот, оформили сделки с недвижимостью в Канске, Лесосибирске, в Емельяновском и Туруханском районах края.
Для регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу в каждом субъекте Федерации созданы специальные офисы. На территории Красноярского края их семь, один из которых располагается в Норильске в территориальном отделении управления Росреестра на Талнахской, 20.
За два месяца с начала года в управление Росреестра по Красноярскому краю поступило около 9 тысяч заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет и 62 тысячи заявлений о государственной регистрации прав. Рассмотрено также более 1,5 тысячи заявлений об одновременной регистрации прав и постановке на кадастровый учет, выдано по требованиям более полумиллиона сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
В Норильске с начала года в отдел Росреестра поступило 14 заявлений, по которым принято положительное решение. В основном заявления норильчан касались регистрации прав на недвижимость по вступлению в наследство, долевому строительству и т. д. Регионы, где оформлялись права, — средняя полоса России, Черноземье, Московская область, столица, Санкт–Петербург.
По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Красноярскому краю Екатерины Варфоломеевой
, теперь каждый имеет возможность зарегистрировать свою недвижимость, расположенную где угодно на территории России, что, безусловно, сокращает финансовые и временные затраты, делает услугу доступной как для рядовых россиян, так и для бизнеса.Денис КОЖЕВНИКОВФото Анны ПОГОДИНОЙ