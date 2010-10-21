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Новая форма регистрации недвижимости принята с начала этого года в России. Принцип называется экстерриториальным и предусматривает возможность регистрации недвижимости, приобретенной в другом регионе России, по месту настоящего проживания. Применительно к норильчанам это значит, что квартиру, купленную на материке, можно зарегистрировать в управлении Росреестра в Норильске.
С начала вступления в силу нового закона, то есть с 1 января 2017 года, технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу была успешно опробована в пяти субъектах Российской Федерации. Например, с нового года жители Красноярского края подали 15 пакетов документов и успешно оформили недвижимость в Москве, Кемерово, Иркутске и Хакасии. А жители Псковской, Омской, Волгоградской областей, Хакасии и Удмуртии, наоборот, оформили сделки с недвижимостью в Канске, Лесосибирске, в Емельяновском и Туруханском районах края.
Для регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу в каждом субъекте Федерации созданы специальные офисы. На территории Красноярского края их семь, один из которых располагается в Норильске в территориальном отделении управления Росреестра на Талнахской, 20.
За два месяца с начала года в управление Росреестра по Красноярскому краю поступило около 9 тысяч заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет и 62 тысячи заявлений о государственной регистрации прав. Рассмотрено также более 1,5 тысячи заявлений об одновременной регистрации прав и постановке на кадастровый учет, выдано по требованиям более полумиллиона сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
В Норильске с начала года в отдел Росреестра поступило 14 заявлений, по которым принято положительное решение. В основном заявления норильчан касались регистрации прав на недвижимость по вступлению в наследство, долевому строительству и т. д. Регионы, где оформлялись права, — средняя полоса России, Черноземье, Московская область, столица, Санкт–Петербург.
По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Красноярскому краю Екатерины Варфоломеевой, теперь каждый имеет возможность зарегистрировать свою недвижимость, расположенную где угодно на территории России, что, безусловно, сокращает финансовые и временные затраты, делает услугу доступной как для рядовых россиян, так и для бизнеса.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Фото Анны ПОГОДИНОЙ

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