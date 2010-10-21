

[Индекс номера 34 (14.03.2017)]



Парк культуры

На три жизни…

Завтра, 15 марта, наш земляк–красноярец, заслуженный художник России, член–корреспондент Российской академии художеств Валерий Кудринский отметит свое 70–летие. С полным правом норильчане могут называть мастера, одного из лучших акварелистов в стране, своим человеком. Он в прошлые годы творчески много работал в тундре, выставлялся в Норильской художественной галерее, где сейчас открыта его юбилейная выставка «Философия акварели».

«Ветераны» «Норильск навсегда со мной» Валерий Кудринский Помнится, как летом 1983 года он, член правления Красноярской организации Союза художников РСФСР, был среди организаторов и руководителей всесоюзного пленэра «Таймыр–83». Тогда группа творцов из разных союзных республик разделилась на две части: одна под предводительством знаменитого долганского мастера Бориса Молчанова работала с натуры в Хатангском районе, а вторая отправилась на Хантайское озеро. Этой командой, в которой были москвичи и уральцы, руководил Валерий Кудринский. По итогам пленэра устроили замечательную выставку акварели в нашей галерее. Об этом событии мы недавно вспоминали с преподавателем Норильского колледжа искусств Еленой Сотниковой. Она, как и Валерий Кудринский, выпускница Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова, в тот год только начинала свою норильскую деятельность, помогала в организации экспедиции художников в ее родные хатангские края. А в последующие годы, когда Валерия Кудринского приглашали с персональными выставками в Норильск, она как преподаватель отделения декоративно–прикладного искусства НКИ помогала и в организации мастер–классов для студентов. На выставке Валерия Кудринского в Норильской художественной галерее Мне довелось на них присутствовать, и, конечно, не забыть удивительного человеческого обаяния художника, который с редким юмором умеет и расположить к себе молодежь, и одарить необходимыми профессиональными советами. Очень жаль, что он по состоянию здоровья уже не сможет приехать в Норильск. Но завтра, в день его юбилея, в галерее пройдет творческая акция «Палитра акварели». Студентам Норильского колледжа искусств предложили выполнить акварельные работы, копируя произведения мастера Валерия Кудринского. Мы сообщили ему по телефону о предстоящем событии на фоне его юбилейной выставки в Норильске. Мастер, который находится в инвалидной коляске, но не перестает творить и отпускать свои извечные шуточки, просил передать северянам горячий привет и благодарность за то, что они его не забывают. — Я почти всю Россию объехал, но из всех путешествий — самые интересные и незабываемые по Таймыру, — вспоминает он. — С 1983–го каждое лето в тундре бывал, пока снег не упадет, жил на точках — на Котуе, Аваме, много где... Возил туда и друзей. Таймыр по–прежнему для меня — материал неисчерпаемый. Недавно откопал в мастерской еще несколько работ, которые бы можно было включить в выставку — там массовый переход оленей на реке Хета. Передайте от меня норильчанам самые добрые слова. Норильск остался навсегда со мной. Но к вам я теперь смогу прилететь разве что на дельтаплане... Ну а ребятам, которые учатся «на художников», желаю успехов. Но считаю, что в художники сейчас лучше не ходить... В нашем мире, когда кругом одни пятаки в глазах, слишком много думают о деньгах и меньше всего о культуре...

Душою сибиряк Персональная выставка Валерия Кудринского «По тропинкам моей земли...» откроется в краевой столице 15 марта, в день его юбилея. Помещение выбрали в выставочном зале художественного музея имени В. И. Сурикова, где есть удобный пандус, чтобы мастер смог свободно проехать на своей коляске. Будет представлено около 80 работ, из них немало посвящено нашему Таймыру. Мы созвонились с директором Таймырского дома народного творчества Любовью Поповой, которая сейчас находится по делам в Красноярске, чтобы она от имени норильских и дудинских ценителей творчества художника поздравила его с юбилеем. Мы рассказали Любови Юрьевне, что среди почти 70 работ, которые сейчас представлены в норильской галерее, немало акварелей, посвященных нашей тундре, ее людям — сам Бог велел показать их в столице Таймыра. Очень надеемся, что этот проект осуществится в ТДНТ в год юбилейный и для Дудинки, которая отмечает свое 350–летие. Вспомнили мы недавно о мастере Кудринском и вместе с бывшим директором НХГ Тамарой Шеверевой, которая сейчас живет в Санкт–Петербурге, но по телефону поддерживает связь с красноярским мэтром. И было о чем вспомнить: и о визите международной делегации художников, которую возглавлял Валерий Кудринский, организовавший в лихие 1990–е общество художников «МИТРА» и умудрявшийся, не имея залов, устраивать выставки в стране и за рубежом; и о его персональной выставке в 2007–м, когда он посетил Норильск в последний раз. Мастер помог норильчанам наладить связь и с красноярским музеем имени В. И. Сурикова, который передавал в Норильск выдающиеся работы для популярных когда–то выставок одной картины. Тамара Шеверева отметила, что Валерий Кудринский — не только замечательный талант, в работах которого отражается его душа настоящего сибиряка, но и очень добрый человек, готовый всегда прийти на помощь ближнему, хотя в последние годы и сам нуждается в помощи других...

Поэзия акварели Валерий Кудринский немало своих работ, не скупясь, подарил норильской галерее. Здесь хранятся и фото его встреч с известным норильским художником Георгием Княжевским, и каталог, изданный в Красноярске четверть века назад, в который вошли и акварели, представленные сегодня в Норильске. С норильским художником Георгием Княжевским, НХГ, 1999 год Среди них удивительный портрет мудрой пожилой тундровички «Летят годы...», таймырские пейзажи, в которых и суровость наших мест, и их нетронутая красота... В норильской коллекции есть и портрет знаменитого начальника дудинского порта Александра Козюры, и выдающегося норильчанина Владимира Полищука, и эскиз к портрету актера Заполярной драмы Василия Решетникова... И, конечно, Виктора Петровича Астафьева — любимого писателя и друга художника, у которого он часто гостил в Овсянке. Там он встречался и с известным российским литератором Валентином Курбатовым, тот оставил замечательные заметки, посвященные Валерию Кудринскому. ...Сначала я увидел у Виктора Петровича альбом художника «Свет осенних берез». И такой повеяло доверчивой свежестью и здоровьем! Все мужественно и свободно, легко и открыто. Так пишут родное для себя, чтобы продлить удивление и благодарность чуду бедной и ненаглядной земли. А потом приехал и сам художник. И оказался именно таков, как его работы, — прост и сосредоточен, глубок и спокоен. С самого своего рождения в 1947 году и до поступления в художественное училище он прожил в деревне Третьяково Кемеровской области, на боевой по весне малой речке Серте. Такое детство незабвенно, потому что природа входит в порядок жизни и собирает душу вернее самых тонких воспитателей. Тут и река, и небеса, и общий труд в полях, и жаркое счастье сенокосов, и деревенская кузница — все незаметно поселяется в сердце, так что уж ты и сам становишься частью полей и небес. В красноярском училище ему было скучно заниматься эскизами. Влекла акварель, где победа и поражение ходят в опасном соседстве: один неосторожный взмах кисти — и работа погибла. Но зато и смелость мысли, и твердость руки сулят чудо остановленного мгновения, чудо жизни, застигнутой в самой полноте. Посмотрите любой из его листов — спокойная их достоверность, убедительность, не позволяющая и на минуту подозревать о «сочиненности» сюжета, словно все писано прямо на натуре... И вслед за художником Природа тоже как будто поворачивается к нему своим лучшим, чтобы потом зритель, выходя с выставки или из мастерской, не верил отчаянию улицы и понимал, что он дома, в России, где ему всякий забор — свой и всякое поле — кормилец; надо только так же, как художник, любить все это и содержать, как свое. Интересно, что Валерий Кудринский, который считает акварель сродни поэзии, нередко подписывает свои работы строками из любимых мастеров слова — Рубцова и Жигулина, Тургенева и Фета, да и многие названия его картин весьма поэтичны: «Рождение тумана», «Песни первого снега», «У одиночества свое лицо»... Серии его работ, посвященные Таймыру, счастливо хранят историю и душу наших мест — в красоте лиц тружеников Крайнего Севера и в особом покое его вечных просторов. Мудрец Кудринский в телефонном разговоре сказал мне, что замыслов у него еще столько, что на три жизни хватит... Пусть так и будет!

Ирина ДАНИЛЕНКО Фото автора

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