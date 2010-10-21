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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 34 (14.03.2017)]

 Спорт–тайм 
Опять двойка

МФК «Норильский никель» вновь проиграл в родных стенах. На этот раз, в рамках двухамтчевого противостояния 18–го тура, северяне уступили екатеринбургской «Синаре» — 5:7 и 4:5.
До отчетного тура история встреч «Норникеля» и «Синары» насчитывала 56 матчей, в которых норильчане 15 раз выходили победителями и еще 13 игр сводили вничью. При этом в Норильске уральцы последний раз побеждали в декабре 2009 года.
Кроме того, в 18–м туре «Новая генерация» оказалась слабее «Газпрома–ЮГРЫ» — 2:3 и 4:9, «Динамо» легко разобралось с «КПРФ» — 6:2 и 6:1, «Сибиряк» не без труда одолел «Дину» — 8:6 и 5:4, а «Ухта» смогла добыть очко в игре с «Прогрессом» — 1:4 и 0:0.

Проблемы с обоймой
Счет открыли гости стараниями игрока хозяев Яна Кузенка, на четвертой минуте оформившего автогол. Спустя две минуты цифры на табло сравнялись: отличился лучший бомбардир норильчан Николай Канивец. Еще спустя две минуты «Синара» вновь вырвалась вперед, на этот раз благодаря меткости Дениса Аширова и Сергея Сорокина, оставивших не у дел Василия Белова, — 1:3. Но и этот счет долго не продержался: на девятой минуте после комбинации, начатой Канивцом, Константин Чащин удачно сыграл на добивание. На 12–й минуте Валерий Демин восстановил разницу в два мяча, а под занавес тайма счет вовсе стал разгромным: вновь забили Демин и Сорокин — 2:6.
В заключительной 25–минутке «Норникель» заметно прибавил. Тем не менее «Синаре» довольно долго удавалось сдерживать натиск, пока на 35–й минуте чутьем не блеснул Сергей Сытин, — 3:6. На 40–й минуте, когда хозяева заменили вратаря пятым полевым, Андрей Бастриков, направив снаряд в пустые ворота, довел счет до 3:7. На 43–й минуте северяне смогли сократить отставание: сетку ворот поочередно поразили Канивец и Юрий Костыгин — 5:7. Понимая, что игру еще можно спасти, подопечные Александра Соколова обрушили шквал атак на ворота гостей, однако ни сил, ни времени, чтобы избежать поражения, им так и не хватило.
– В Суперлиге матчи нужно начинать при полной обойме игроков, — отметил на послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. — К сожалению, у нас несколько игроков не пришли на игру в перовом тайме, а одной четверкой, как известно, очень тяжело бороться. Четыре гола в первой половине встречи мы «привезли» сами себе. После перерыва первоочередной задачей у нас было вернуться в игру, но сразу стало ясно, что соперник намерен играть по счету. И все же мы старались навязать борьбу и, выпустив пятого полевого игрока, надеялись хотя бы на ничью, но, увы...
В свою очередь игрок никельщиков Александр Дунец справедливо заметил, что вся команда, в том числе и он сам, допускала грубые ошибки:
– В первом тайме мы не имели права пропускать несколько голов, мы тем самым загнали себя в очень трудное положение. Пытались отыграться, но без толку — у «Синары» одна из лучших оборон в лиге.

Испытания игрой
В заключительный игровой день первыми вновь отличились гости: на седьмой минуте свое имя в протокол матча вписал Максим Герасимов. Спустя три минуты Никита Фахрутдинов удвоил преимущество «Синары». На 15–й минуте Аширов довел счет до крупного. На 18–й минуте Сергею Пономареву удалось сократить отставание — 1:3. На 21–й минуте за шестой фол судья назначил десятиметровый в сторону ворот гостей, который точным ударом в нижний угол реализовал Канивец, — 2:3.
Канивец вновь отличился на третьей минуте второго тайма, на этот раз с шестиметровой отметки, назначенной за игру рукой со стороны соперника, — 3:3. Норильчане продолжили атаковать, и на 32–й минуте им удалось выйти вперед: Пономарев, воспользовавшись ошибкой оппонента, перехватил мяч и оформил дубль — 4:3. Вскоре уже уральцы поймали соперника на ошибке: на 37–й минуте Николай Шистеров воспользовался неразберихой во вратарской Алексея Попова — 4:4. На 40–й минуте «Норникель» снова оказался в роли догоняющего: на добивание удачно сыграл Герасимов — 4:5. Несмотря на то что у команд еще оставалось достаточно времени на результативные атаки, до конца встречи зрители больше не увидели забитых мячей, хотя шансы были у обеих сторон.
По итогам второго матча Александр Соколов отметил, что отыгрывать счет 0:3 довольно тяжело, и чтобы его сравнять, а затем на время выйти вперед, «Норникелю» пришлось приложить колоссальные усилия:
– Мы могли увеличить разрыв, но в какой–то момент реализация стала нас подводить. Соперник же грамотно использовал свои моменты, которые и принесли ему победу. Вообще, во многом это дело удачи. Конечно, мы рассчитывали взять очки в матчах против «Синары», но мы будем бороться за плей–офф до конца. Впереди еще достаточно игр, поэтому нам сейчас прежде всего нужно сесть и с холодной головой как следует все продумать... Команда строится тогда, когда проходит через многие испытания.
Алексей Попов, вратарь «Норильского никеля»:
— Невозможно выигрывать матчи, дав сопернику фору в три мяча. Прикладываешь колоссальные усилия, а в итоге получаешь удар палкой. В феврале у нас было несколько хороших матчей, в которых мы начали находить свою игру. В тех встречах мы допускали очень мало ошибок, забивали много хороших голов. Что сейчас произошло? Мы сделаем определенные выводы и постараемся исправить ситуацию. От лица всей команды и себя лично прошу прощения у болельщиков за результат. Тем не менее хочу сказать, что мы хоть и допустили много ошибок, но в плане самоотдачи и игры показывали свой максимум. Просто нам необходимо избавляться от тех вещей, которые мешают добиться положительных результатов. Что касается соперника, то с «Синарой» всегда очень интересно играть. Когда выступаешь против таких высококвалифицированных футболистов, которые играют за счет своего индивидуального мастерства, видна работа и спортивной школы, и всего тренерского состава.
«Норильский никель» продолжает провальную серию, забыв вкус победы на домашней площадке, с апреля прошлого года. По итогам 18–го тура в копилке команды 22 очка и девятое место в турнирной таблице. В следующем туре, 16 и 17 марта, норильчане также во Дворце спорта «Арктика» встретятся с прошлогодним чемпионом — подмосковным «Динамо».

Михаил ТУАЕВ . Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

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МФК «Норильский никель» вновь проиграл в родных стенах. На этот раз, в рамках двухамтчевого противостояния 18–го тура, северяне уступили екатеринбургской «Синаре» — 5:7 и 4:5.

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