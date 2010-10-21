

[Индекс номера 34 (14.03.2017)]



Торговый ряд

Рискованный бизнес

Цветочный рынок можно назвать рынком нескольких дней. В нем особенно важна оперативность продаж, иначе крупные партии товара окажутся невостребованными. В Норильске этот вопрос стоит особенно остро, учитывая наши погодные условия.

Недавно прошли самые горячие дни для цветочников города – по случаю 8 Марта торговля шла бойко. Хотя сами продавцы этот праздник не любят, поскольку работать в эти дни приходится намного больше. Правда, и выручка в иных магазинах выходит по принципу «один день год кормит». Что, впрочем, лишь добавляет нервозности в канун праздника: будет ли достаточно товара? Ведь если закупить новую партию, может статься, она окажется невостребованной, что повлечет за собой серьезные убытки.

Шипы и розы Традиционно самыми популярными цветами в нашем городе являются розы, хризантемы и лилии – они пользуются стабильным спросом у горожан и, кроме того, лучше других своих «собратьев» переносят транспортировку. Привозятся и другие цветы, но в более малых объемах. Часть товара – импортного производства: из Колумбии, Эквадора, Дании, Израиля, Нидерландов, Кении; часть – российского: из Подмосковья и Краснодарского края. К сожалению, не все цветы можно выращивать в климатических условиях наших регионов, чаще всего российскими производителями поставляются на рынок розы, хризантемы, лилии, тюльпаны, гвоздики. Доля отечественных производителей на рынке цветов, по оценке экспертов, пока мала, однако есть тенденция к ее увеличению: с 10% десять лет назад до 18% — сегодня. Выбор в пользу тех или иных растений, по словам Светланы Цымбаловой, администратора торговой сети «Флора», делается в зависимости от их жизнестойкости: — Это основное, на что мы обращаем внимание, учитывая наш регион. Все закупаемые нами цветы одинаково жизнестойки. Да, в итоге раскупается весь ассортимент, но цветочный магазин должен предложить качественный цветок, потому и наш приоритетный выбор в пользу самых «живучих». К издержкам транспортировки мы относим и частичную потерю аромата некоторыми видами роз. При получении они пахнут все без исключения. Но иногда аромат быстро улетучивается. Это, к сожалению, неизбежность. Если вы обращали внимание, самые пахучие розы, выращенные в естественных условиях на материке, – самые быстро вянущие? Но там это не страшно: рынок полон новых, недорогих. А в Норильске кому понравится дорогой букет, который облетит на следующий же день? Впрочем, по словам администратора сети, привезти можно любые цветы, по желанию клиента, но надо учитывать их сезонность, а, соответственно, цену. Скажем, крокусы или тюльпаны — цветы весенние, хотя достать их можно и зимой: их выращивают голландцы, датчане. Но поскольку цветок выращен искусственно, страдает его качество. Та самая жизнестойкость. По этой причине в свое время сеть прекратила работать с предзаказами: после нескольких отказов клиентов такую практику быстро свернули. Объем российского рынка срезанных цветов составляет 130–170 млрд руб. в год, что в пересчете на каждого жителя страны составляет порядка тысячи рублей в год.

Букет проблем В кризис и последующий период, говорят специалисты, обороты цветочных магазинов снизились. Все же цветы можно рассматривать как подарок, украшение интерьера. И если на подарках не особо экономили, то украшение – статья необязательная, а в трудные времена урезают именно такие расходы. Кроме того, при сдержанном росте зарплат рост инфляции особенно заметен. Подросли цены и в сфере цветочного бизнеса: ведь в конечном счете они складывается из стоимости транспортировки товара, аренды помещений, цен на услуги брокеров, занимающихся закупкой партий в Москве, стоимости коммунальных услуг, валютных показателей и многого другого. Это наглядно демонстрирует зависимость локального бизнеса от экономики всей страны. Светлана Цымбалова: – Говоря о том, экономят ли люди на цветах, нужно еще учитывать и повод, по которому они приобретаются. Иной раз наши довольно обеспеченные клиенты приходят за одной розой, а порой покупатели, обычно выбирающие более бюджетные по цене букеты, покупают сотню и больше роз. Но в целом динамика продаж из года в год примерно одинаковая. Федеральные аналитики оценивают объем российского рынка срезанных цветов в 2015 году в 163 млрд рублей. За прошлый год он просел на 19%, в основном из–за сокращения импорта. Традиционно рост цен на цветы наблюдается перед праздниками. 7 и 8 марта в некоторых точках тюльпаны можно было найти по 300–400 рублей за штуку. Впрочем, крупные магазины стараются держать уровень цен на популярные весенние цветы в районе 70–100 рублей. Подобное сдерживание иногда обходится дорого, ведь ради этого вместо хорошо знакомых и проверенных партнеров частичный выбор делается в пользу более мелких игроков – фермеров и садоводческих хозяйств, которые могут предоставить цветы по более низкой цене. Обратной стороной таких сделок является риск получить некачественный (иными словами – не жизнеспособный) товар. Но идти на этот риск приходится, что с учетом ненадежности доставки в строго определенный день и вовсе переводит цветочный бизнес в Норильске в число сверхрискованных.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Недавно прошли самые горячие дни для цветочников города – по случаю 8 Марта торговля шла бойко. Хотя сами продавцы этот праздник не любят, поскольку работать в эти дни приходится намного больше. Правда, и выручка в иных магазинах выходит по принципу «один день год кормит». Что, впрочем, лишь добавляет нервозности в канун праздника: будет ли достаточно товара? Ведь если закупить новую партию, может статься, она окажется невостребованной, что повлечет за собой серьезные убытки.

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