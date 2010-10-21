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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 37 (17.03.2017)]

 Перспективы 
Преображение

Норильск сейчас участвует в целом ряде программ по благоустройству, благодаря чему уже этим летом облик города начнет преображаться.
Пожалуй, главный на сегодняшний день проект, реализация которого начнется уже в этом году, — это благоустройство набережной озера Долгое. Он разделен на три этапа: первая очередь предполагает обустройство территории между Домом торговли и центральным узлом связи, вторая — облагораживание Комсомольского парка, и, наконец, третья включает в себя работы в районе Октябрьской площади.
Проект предусматривает прокладку на всей протяженности набережной дорожек, композиционно увязанных с аллеями. Дорожки должны иметь гладкое покрытие, подходящее для пеших и для велосипедных прогулок. Из одной части парка в другую можно будет перейти или переехать по мостикам. Зимой дорожки могут превратиться в лыжные трассы. В парке предполагается оборудовать площадки для игровых видов спорта — баскетбола и волейбола, а также скейт-парк и роллердром. Возможно, в будущем здесь появится и лодочная станция. Планируется провести все необходимые коммуникации для установки на территории парка торговых и санитарных точек.
В ближайшее время завершится создание проектно– сметной документации по первой очереди проекта.
— Изыскания уже проведены, и сейчас мы уже представляем, где пролягут прогулочные и велосипедные дорожки, где будут проводиться массовые мероприятия. Зимой мы планируем заливать здесь каток, поставить новогоднюю елку и построить снежный городок. На Театральной площади останутся лишь отдельные элементы новогоднего оформления, основные праздничные события переместятся в район улицы Комсомольской и озера Долгое, — сообщил на пресс–конференции глава Норильска Олег Курилов.
Параллельно с «Норникелем» прорабатывается вопрос о возможности перепрофилирования зданий недостроенных жилых домов на Солнечном проезде под другие цели. Дома вплотную примыкают к территории, подлежащей благоустройству, и нарушают эстетику пространства.
Уже этим летом часть территории набережной будет заасфальтирована, и там можно будет кататься на роликах и велосипедах.
К концу года должна быть готова и проектно–сметная документация по двум последующим этапам данного проекта.
— Думаю, что завершить проект удастся в 2019 году, но более точно со сроками его реализации мы определимся после утверждения сметы. Работы будут вестись на средства муниципального бюджета и «Норникеля», но мы не оставляем надежды получить часть финансирования из края или из федерального бюджета, — сказал Олег Курилов.
Напомним, что президент России поставил перед федеральными и региональными органами власти, а также главами 319 моногородов конкретные цели для исполнения в срок до 2018 года. Одна из них — реализация мероприятий по программе «Пять шагов к благоустройству», которая касается оживленных городских пространств, молодежных центров, достопримечательностей, социальных учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых промышленных зон. Программа позволит определить направления и объекты, требующие первоочередного внимания.
— Заявленные в программе проекты, такие как дальнейшее благоустройство центральной улицы города, мы осуществили бы в любом случае. Тем не менее дополнительная финансовая поддержка нам не помешает, — пояснил Олег Курилов.
Действие программы «Городская среда», которая была инициирована партией «Единая Россия» и на реализацию которой направлены дополнительные средства из федерального бюджета, распространяется на 17 округов Красноярского края, в том числе — на Норильск.
— Деньги, которые планируют выделить Норильску, — более 50 миллионов рублей, — пойдут на асфальтировку дворов, установку освещения, закупку малых архитектурных форм, урн и скамеек. Так, жильцы порядка полусотни норильских дворов хотят, чтобы они были лучше освещены, и активность самих горожан играет здесь решающую роль, — отметил градоначальник.
Добавим, что этим летом за счет средств городского бюджета будет проводиться асфальтировка дворовых территорий, список которых был сформирован на основе опроса населения, который проводился 17 сентября, в Единый день выборов, и в котором участвовали порядка 18% норильчан. Заасфальтировать планируется около 100 тысяч квадратных метров дворов.

Марина АНДРИЮК
Фото Владимира МАКУШКИНА

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Перспективы 
Норильск сейчас участвует в целом ряде программ по благоустройству, благодаря чему уже этим летом облик города начнет преображаться.

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