

[Индекс номера 37 (17.03.2017)]



Актуально

Три шага к дому

Во второй раз за последние три года Красноярский краевой фонд жилищного строительства решил предложить норильчанам выгодно вложить деньги в недвижимость и одновременно решить квартирный вопрос.

Как утверждают специалисты, интерес к федеральной программе «Жилье для российской семьи» в северных районах Красноярского края и, в частности, в Норильске вырос настолько, что возникла объективная необходимость в разъяснении ее деталей на местах. Два года назад представители краевого жилищного фонда приняли во внимание тот факт, что многие северяне приобретают жилье именно в пределах своего региона. Реализация федеральной программы давала возможность сделать это на еще более выгодных условиях. Впервые предложив северянам краевую редакцию этой программы в 2015 году, специалисты заметили высокую ее востребованность и потому намерены и дальше работать в Норильске. Жилищная программа шагает по краю под девизом «Квартирный вопрос под контролем государства!». Ее потенциальные участники — сотрудники бюджетных организаций, молодые и многодетные семьи, люди, проживающие в аварийном жилье и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники градообразующих предприятий, военнослужащие, участники боевых действий, инвалиды и еще несколько категорий граждан, в том числе сотрудники организаций, где органы государственной власти являются соучредителями. Одними из потенциальных участников программы являются работники «Норникеля». Поэтому важным этапом работы представителей краевого жилищного фонда в городе стала встреча с сотрудниками подразделений по работе с персоналом и социальной политики Заполярного филиала компании. Единственное условие жилищной программы — территориальность. Квартиры по фиксированной цене предлагаются в пределах Красноярского края — в столице края, Железногорске, Минусинске и Емельяновском районе. Сдача домов намечена на конец года. Специалисты считают, что предложение выгодное: цена квадратного метра жилой площади по данной программе на 20 тысяч рублей ниже, чем среднестатистическая рыночная — 35 тысяч рублей против 55 тысяч в среднем по Красноярскому краю и краевому центру. При этом потенциальному покупателю предлагается четыре варианта расчета за свою будущую жилплощадь: от полной оплаты сразу и ипотеки на льготных условиях (от 10% годовых) до рассрочки и отсрочки платежа. Широкий спектр предложений от строителей позволяет выбрать не только населенный пункт и район, но и площадь, количество комнат и даже планировку выбранной квартиры. Жилье в одном из районов Красноярска предусматривает чистовую отделку с натяжными потолками и прочими элементами комфорта. Учитывая заинтересованность норильчан, сотрудники краевого жилищного фонда по сравнению с предыдущими годами расширили категории участников программы, сняли некоторые ограничения по месту жительства и трудоустройства, наладили тесное сотрудничество с подразделениями по работе с персоналом. Программа «Жилье для российской семьи» предполагает «три шага к собственной квартире»: это подача документов для включения в список участников, выбор квартиры; при необходимости — заявка на ипотеку, а затем оформление квартиры в собственность. После консультаций со специалистами краевого Фонда жилищного строительства некоторые норильчане пришли в Норильскую публичную библиотеку, где на этой неделе проводится прием граждан, уже с документами. Следующим этапом для них станет регистрация в органах государственной власти в выбранном населенном пункте, получение уведомления и дальнейшая работа с застройщиком и финансовой организацией. Однако вне зависимости от сроков работы представителей фонда в Норильске любой желающий может получить необходимую информацию и адреса пунктов приема документов на сайте www.krasgilfond.ru.

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото автора Как утверждают специалисты, интерес к федеральной программе «Жилье для российской семьи» в северных районах Красноярского края и, в частности, в Норильске вырос настолько, что возникла объективная необходимость в разъяснении ее деталей на местах.Два года назад представители краевого жилищного фонда приняли во внимание тот факт, что многие северяне приобретают жилье именно в пределах своего региона. Реализация федеральной программы давала возможность сделать это на еще более выгодных условиях. Впервые предложив северянам краевую редакцию этой программы в 2015 году, специалисты заметили высокую ее востребованность и потому намерены и дальше работать в Норильске.Жилищная программа шагает по краю под девизом «Квартирный вопрос под контролем государства!». Ее потенциальные участники — сотрудники бюджетных организаций, молодые и многодетные семьи, люди, проживающие в аварийном жилье и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники градообразующих предприятий, военнослужащие, участники боевых действий, инвалиды и еще несколько категорий граждан, в том числе сотрудники организаций, где органы государственной власти являются соучредителями.Одними из потенциальных участников программы являются работники «Норникеля». Поэтому важным этапом работы представителей краевого жилищного фонда в городе стала встреча с сотрудниками подразделений по работе с персоналом и социальной политики Заполярного филиала компании.Единственное условие жилищной программы — территориальность. Квартиры по фиксированной цене предлагаются в пределах Красноярского края — в столице края, Железногорске, Минусинске и Емельяновском районе. Сдача домов намечена на конец года. Специалисты считают, что предложение выгодное: цена квадратного метра жилой площади по данной программе на 20 тысяч рублей ниже, чем среднестатистическая рыночная — 35 тысяч рублей против 55 тысяч в среднем по Красноярскому краю и краевому центру. При этом потенциальному покупателю предлагается четыре варианта расчета за свою будущую жилплощадь: от полной оплаты сразу и ипотеки на льготных условиях (от 10% годовых) до рассрочки и отсрочки платежа.Широкий спектр предложений от строителей позволяет выбрать не только населенный пункт и район, но и площадь, количество комнат и даже планировку выбранной квартиры. Жилье в одном из районов Красноярска предусматривает чистовую отделку с натяжными потолками и прочими элементами комфорта.Учитывая заинтересованность норильчан, сотрудники краевого жилищного фонда по сравнению с предыдущими годами расширили категории участников программы, сняли некоторые ограничения по месту жительства и трудоустройства, наладили тесное сотрудничество с подразделениями по работе с персоналом. Программа «Жилье для российской семьи» предполагает «три шага к собственной квартире»: это подача документов для включения в список участников, выбор квартиры; при необходимости — заявка на ипотеку, а затем оформление квартиры в собственность.После консультаций со специалистами краевого Фонда жилищного строительства некоторые норильчане пришли в Норильскую публичную библиотеку, где на этой неделе проводится прием граждан, уже с документами. Следующим этапом для них станет регистрация в органах государственной власти в выбранном населенном пункте, получение уведомления и дальнейшая работа с застройщиком и финансовой организацией. Однако вне зависимости от сроков работы представителей фонда в Норильске любой желающий может получить необходимую информацию и адреса пунктов приема документов на сайте

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