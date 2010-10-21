

[Индекс номера 37 (17.03.2017)]



В старом городе

Это было давным-давно

Так совпало, что сегодня в рубрику–календарь «Заполярной правды» вошли сразу три события, датированных XVIII и XIX веками. Так что сегодня мы поговорим о стародавних событиях, произошедших на Таймыре и о предыстории Норильска.



19 марта 1742 года Карта Таймыра, составленная Лаптевым Харитон Лаптев В этот день полярный исследователь, первопроходец и создатель карты Таймыра Харитон Лаптев написал в своем дневнике: «Приехали на устье реки Норыльской, по которой ехали вверх десять верст в Норыльское зимовье ночевать». Лаптев был руководителем отряда в составе Великой Северной экспедиции. Получив задание описать берег Ледовитого океана к западу от Лены, он сначала шел из Якутска на шлюпке «Якуцк», а затем продолжил путешествие по суше на оленях и собаках во внутренних областях Таймыра. В упомянутых выше записках Лаптев рассказывает о «реке Пясинге», где «живут русские промышленники, которые промышляют, как и протчие, песцов». Упомянутое «Норыльское зимовье» находилось не на месте нынешнего города, а на берегах водной транспортной артерии — Норилки. Есть версия, что позже на месте зимовья вырос станок Часовня. Как бы то ни было — это одно из самых первых известных документальных упоминаний о Норильске. И наш город может вести свою летопись с XVIII века.

25-27 марта 1978 года Алексей Косыгин и директор комбината Владимир Долгих в норильском автобусе. 1978 год В эти дни Красноярский край посетил второй человек в стране, председатель Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС Алексей Косыгин. Он побывал в Назарово, Ачинске, Дивногорске, на Саяно–Шушенской ГЭС. В том числе Косыгин вторично приехал в Норильск. Считается, что первый его визит за десять лет до этого — в 1968 году — дал мощный толчок к развитию комбината: переходу на газовое топливо, строительству новых рудников и «Надежды», переводу жилищного домостроения на возведение многоэтажных зданий. Роль Косыгина в судьбе Норильска оценивалась так высоко, что часть Талнахской улицы чуть было не стала «проспектом Косыгина».

А еще в марте Телефонистки междугородней связи. 1989 год 17 марта 1961 года введена в действие городская автоматическая телефонная станция на четыре тысячи номеров — в подвальном помещении нового здания на Гвардейской площади, 2. 19 марта 1944 года в Норильске был образован ветеринарный отдел. 20 марта 1962 года открылся междугородный переговорный пункт. 21 марта 1940 года начал работу «Норильскбыт». 22 марта 1938 года создан архив комбината. В архиве ЗФ «Норникеля»

Знай наших 17 марта 1891 года родился Александр Александрович Сотников, последний из дудинской купеческой фамилии, чьи представители считаются родоначальниками металлургического дела на Норильском месторождении. Его дед, Куприян Сотников, еще в 1864 году нашел здесь медную рудную жилу и поставил заявочный столб. Сотниковы же поставили в Норильске первую медеплавильную печь: для этого они по договоренности со священником разобрали на кирпичи дудинскую церковь, а взамен построили деревянный храм. Но церковный кирпич не был огнеупорным, и потому печь проработала всего два года. Тем не менее Сотников–внук продолжил дела отца и деда. В 1915 году Александр, студент–первокурсник горного факультета Томского технологического института, приехал в Норильскую долину и вновь застолбил открытое дедом месторождение. Собранные образцы пород Сотников передал на изучение своему институтскому товарищу Николаю Урванцеву. А в 1919 году в Норильск прибыла первая официальная экспедиция, организованная Сотниковым и Урванцевым. Но уже в 1920 году Сотников как белогвардеец был расстрелян в Красноярске, впоследствии его реабилитировали. В Томске успел увидеть свет его доклад «К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды» — один из первых материалов на эту тему.

22 марта 1885 года родился еще один исследователь Таймыра — гидрограф Борис Андреевич Вилькицкий. В 1913 году командир ледокольного парохода «Таймыр» и руководитель гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана Вилькицкий открыл Северную Землю. В 1914–1915 годах он совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск. В его честь назван пролив между самой северной точкой Таймыра — мысом Челюскина — и Северной Землей.

Светлана ГУНИНА

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