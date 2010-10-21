

[Индекс номера 37 (17.03.2017)]



Норникель

Поработали на славу

В Норильске определили победителей профориентационного конкурса «Я б в рабочие пошел!».

Победители - команда политехнического колледжа Конкурс организован Заполярным филиалом «Норникеля» в рамках реализации корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор». Он проводится компанией ежегодно совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска и учреждениями профессионального образования в целях популяризации рабочих профессий, знакомства подростков с наиболее востребованными в Норильске специальностями, приобретения учащимися практических навыков в технической сфере. Конкурс, стартовавший в ноябре прошлого года, объединил 50 учащихся 8–11–х классов 28 школ Норильска и Дудинки и 25 студентов из политехнического колледжа Норильского государственного индустриального института, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, Таймырского колледжа. Сначала конкурсанты преодолели внутришкольный и муниципальный отборочные туры. Практический этап включал тренинги, экскурсии на предприятия ЗФ «Норникеля», в корпоративный университет «Норильский никель»; дни профессий в учреждениях профессионального образования, профориентационную игру «Что? Где? Когда?», а также практические занятия на станции юных техников по моделированию прототипов инновационных приборов и механизмов, призванных облегчить работу представителей востребованных в компании профессий. В финале на сцене Дворца культуры каждая команда после приветствия показала домашнее задание и ответила на вопросы викторины, посвященной деятельности «Норникеля». Фото Евгения ПАВЛЕНКО В жюри конкурса вошли представители ЗФ «Норникеля», корпоративного университета, УОиДО администрации Норильска, городского Центра занятости населения. Итоги конкурса прокомментировала ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», куратор клуба «Профнавигатор» Наталья Гладкая: — К финалу все команды подошли с определенным багажом баллов, набранных на практическом этапе. Лидировала команда ПТК НГИИ. Несмотря на то, что команда НТПТиС первенствовала в творческом этапе, по сумме баллов первое место заняла команда политехнического колледжа. Третье место заняла команда Таймырского колледжа. Конкурс «Я б в рабочие пошел!» проводится с 2009 года и пользуется большой популярностью среди учащихся. Ежегодно его организаторы предлагают разные задания на всех этапах. Следующий конкурс ждет своих участников в ноябре 2017 года.

В основе –идея Продолжается прием заявок на участие в объявленном «Норникелем» конкурсе «Символы наших ценностей». К участию в творческом состязании приглашают работников всех без исключения предприятий «Норникеля». Организатором стартовавшего 1 марта конкурса выступил департамент социальной политики компании. Сотрудникам «Норникеля» предлагается самостоятельно определить, как будут выглядеть эмблемы корпоративных ценностей (надежность, ответственность, профессионализм, сотрудничество, эффективность, развитие). Придумать и воплотить символы можно в любом формате: рисунок или графический дизайн. Участникам предлагается от руки или с помощью компьютера нарисовать эмблему одной или нескольких ценностей, отсканировать или сфотографировать символы с названиями ценностей, к которым они относятся, после чего прислать их по адресу values@nornik.ru, указав в письме контактные данные. Каждый желающий может прислать на конкурс любое количество работ, которые должны отвечать основным критериям: быть понятными, привлекательными, универсальными, а также не повторять известные символы других компаний. Победителей состязания ожидают памятные подарки, а всех участников — дипломы. Прием работ продлится до конца марта. В апреле экспертное жюри, в состав которого войдут представители основных площадок «Норникеля», определит финалистов. Лучшие эскизы оформят профессиональные дизайнеры. Заключительным этапом конкурса станет открытое онлайн–голосование, по итогам которого определят окончательных победителей, чьи работы войдут в основу символики ценностей «Норникеля» и будут широко использоваться во всех корпоративных материалах.

По сообщениям ИА «Таймырский телеграф» Конкурс организован Заполярным филиалом «Норникеля» в рамках реализации корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор». Он проводится компанией ежегодно совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска и учреждениями профессионального образования в целях популяризации рабочих профессий, знакомства подростков с наиболее востребованными в Норильске специальностями, приобретения учащимися практических навыков в технической сфере.Конкурс, стартовавший в ноябре прошлого года, объединил 50 учащихся 8–11–х классов 28 школ Норильска и Дудинки и 25 студентов из политехнического колледжа Норильского государственного индустриального института, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, Таймырского колледжа. Сначала конкурсанты преодолели внутришкольный и муниципальный отборочные туры. Практический этап включал тренинги, экскурсии на предприятия ЗФ «Норникеля», в корпоративный университет «Норильский никель»; дни профессий в учреждениях профессионального образования, профориентационную игру «Что? Где? Когда?», а также практические занятия на станции юных техников по моделированию прототипов инновационных приборов и механизмов, призванных облегчить работу представителей востребованных в компании профессий. В финале на сцене Дворца культуры каждая команда после приветствия показала домашнее задание и ответила на вопросы викторины, посвященной деятельности «Норникеля».В жюри конкурса вошли представители ЗФ «Норникеля», корпоративного университета, УОиДО администрации Норильска, городского Центра занятости населения.Итоги конкурса прокомментировала— К финалу все команды подошли с определенным багажом баллов, набранных на практическом этапе. Лидировала команда ПТК НГИИ. Несмотря на то, что команда НТПТиС первенствовала в творческом этапе, по сумме баллов первое место заняла команда политехнического колледжа.Третье место заняла команда Таймырского колледжа.Конкурс «Я б в рабочие пошел!» проводится с 2009 года и пользуется большой популярностью среди учащихся. Ежегодно его организаторы предлагают разные задания на всех этапах. Следующий конкурс ждет своих участников в ноябре 2017 года.

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