Фото новости:

Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 37 (17.03.2017)]

 Норникель 
Производственный процесс

В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль.
В ходе традиционного брифинга Владислав Стешенко, начальник производственного управления ЗФ «Норникеля», сообщил, что горняки в феврале суммарно с добычей руды справились, но не выполнили показатели по никелю и меди в руде, что объясняется их пониженным содержанием. Норильская и Талнахская обогатительные фабрики как суммарно, так и в отдельности план по переработке сырья выполнили, а с плановой выдачей металлов в концентратах из–за недопоставки металлов в руде от горняков не справились. Медный завод показатель по черновой меди, как и по выпуску металлов платиновой группы, выполнил на сто процентов, недотянув лишь по электролитной меди вследствие недопоставки меди в концентрате в январе и феврале. Надеждинский металлургический завод выполнил показатели по переработке сырья в гидрометаллургии, однако в связи с недопоставкой никеля в концентрате с ТОФ не выполнил план по никелю в файнштейне выплавленном и готовом.
— К цементному заводу, железной дороге, ЦАТК, строителям и ремонтникам замечаний и нареканий нет, прошлый месяц они отработали в соответствии с потребностями производственных подразделений, — добавил Владислав Стешенко.
В феврале на руднике «Октябрьский» начался большой капитальный ремонт подземного дробильного комплекса по подъему СС–1 (Север), который продлится до июня. На шахте «Скалистая» прошел ремонт комплекса перепуска центрального рудоспуска ВСС–1, был заменен направляющий канат на ВС–9. На «Таймырском» заменили коробчатые проводники южной подъемной машины. На «Маяке» провели четырехсуточный планово–предупредительный ремонт мельницы поверхностного закладочного комплекса (ПЗК). На ТОФ ремонтировали бункер № 2 и провели четырехчасовой ремонт решетки на разгрузке новой мельницы МПСИ. На НОФ отремонтировали оборудование медистой цепочки и поменяли ленту на конвейере № 201. На медном заводе провели планово–предупредительный ремонт анодной печи № 2. На цементном заводе начали ремонт шахтной печи № 7, который закончится в нынешнем месяце.
В марте в планах Заполярного филиала — ремонт оборудования СС–1 (Север) на «Октябрьском», который уже начался, а также замена направляющего каната скиповой подъемной машины на шахте «Скалистая».
В заключение брифинга Владислав Стешенко отметил, что с начала года в Заполярном филиале несчастных случаев зарегистрировано не было.

Михаил ТУАЕВ

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Перспективы 
Норильск сейчас участвует в целом ряде программ по благоустройству, благодаря чему уже этим летом облик города начнет преображаться.

Актуально 
Во второй раз за последние три года Красноярский краевой фонд жилищного строительства решил предложить норильчанам выгодно вложить деньги в недвижимость и одновременно решить квартирный вопрос.

В старом городе 
Так совпало, что сегодня в рубрику–календарь «Заполярной правды» вошли сразу три события, датированных XVIII и XIX веками. Так что сегодня мы поговорим о стародавних событиях, произошедших на Таймыре и о предыстории Норильска.

Норникель 
В Норильске определили победителей профориентационного конкурса «Я б в рабочие пошел!».

Норникель 
В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль.

Сотрудничество 
Норильчане получат уникальную возможность поучаствовать в семинарах на тему развития своего города.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 58 малышей: 29 девочек и 29 мальчиков. В их числе — Владимир Кувшинов.

Газета для детей, а также их родителей 
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы подведем итоги конкурса «Подарочек для мамочки», посвященный 8 Марта. Более 150 фотографий ваших замечательных рисунков и поделок размещены на сайте газеты «Заполярная правда». Вы все — большие молодцы, голосовали день и ночь, подключив друзей и родственников, причем даже из других стран. Ваша активность радует, а значит, мы продолжим и обязательно придумаем что–нибудь интересное к Пасхе и Дню Победы и объявим об очередном онлайн–конкурсе в следующем номере «Забавной полянки». Ваша Заполярочка

Новости:
 17 марта 2017 
14:56 Схватился за нож из ревности. В Норильске следователи устанавливают обстоятельства покушения на убийство молодой женщины.
14:02 73 нетрезвых водителя и 5 уголовных дел – результат рейдов «Нетрезвый водитель», проведенных в Норильске с начала года.
14:00 МФК «Норильский никель» одержал долгожданную домашнюю победу в нынешнем сезоне.
13:25 В Норильске за серию преступлений задержали жителя Ростовской области.
12:27 Полицейские и спасатели расширили зону поиска норильских охотников, пропавших более года назад.
10:52 В Норильске задержали мужчину, напавшего на женщину с ножом возле спортивно-развлекательного комплекса в центре города.
10:31 С 10.30 в Норильске в связи с ухудшением погодных условий закрывается дорога из города для легкового автотранспорта.
 16 марта 2017 
17:50 «Кенгуру» на Таймыре. Почти полторы тысячи таймырских школьников приняли участие в Международном математическом конкурсе.
17:37 Глава Норильска Олег Курилов принял участие в заседании третьей сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Он рассказал о социально-экономической ситуации в городе, а также задачах, стоящих перед органами местного самоуправления и путях их решения.
17:29 «Весенняя мозаика» в Норильске. 22-й многожанровый региональный фестиваль детского и юношеского творчества открылся во Дворце творчества детей и молодежи.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх