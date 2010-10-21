

[Индекс номера 37 (17.03.2017)]



Норникель

Производственный процесс

В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за февраль.

В ходе традиционного брифинга Владислав Стешенко, начальник производственного управления ЗФ «Норникеля», сообщил, что горняки в феврале суммарно с добычей руды справились, но не выполнили показатели по никелю и меди в руде, что объясняется их пониженным содержанием. Норильская и Талнахская обогатительные фабрики как суммарно, так и в отдельности план по переработке сырья выполнили, а с плановой выдачей металлов в концентратах из–за недопоставки металлов в руде от горняков не справились. Медный завод показатель по черновой меди, как и по выпуску металлов платиновой группы, выполнил на сто процентов, недотянув лишь по электролитной меди вследствие недопоставки меди в концентрате в январе и феврале. Надеждинский металлургический завод выполнил показатели по переработке сырья в гидрометаллургии, однако в связи с недопоставкой никеля в концентрате с ТОФ не выполнил план по никелю в файнштейне выплавленном и готовом. — К цементному заводу, железной дороге, ЦАТК, строителям и ремонтникам замечаний и нареканий нет, прошлый месяц они отработали в соответствии с потребностями производственных подразделений, — добавил Владислав Стешенко. В феврале на руднике «Октябрьский» начался большой капитальный ремонт подземного дробильного комплекса по подъему СС–1 (Север), который продлится до июня. На шахте «Скалистая» прошел ремонт комплекса перепуска центрального рудоспуска ВСС–1, был заменен направляющий канат на ВС–9. На «Таймырском» заменили коробчатые проводники южной подъемной машины. На «Маяке» провели четырехсуточный планово–предупредительный ремонт мельницы поверхностного закладочного комплекса (ПЗК). На ТОФ ремонтировали бункер № 2 и провели четырехчасовой ремонт решетки на разгрузке новой мельницы МПСИ. На НОФ отремонтировали оборудование медистой цепочки и поменяли ленту на конвейере № 201. На медном заводе провели планово–предупредительный ремонт анодной печи № 2. На цементном заводе начали ремонт шахтной печи № 7, который закончится в нынешнем месяце. В марте в планах Заполярного филиала — ремонт оборудования СС–1 (Север) на «Октябрьском», который уже начался, а также замена направляющего каната скиповой подъемной машины на шахте «Скалистая». В заключение брифинга Владислав Стешенко отметил, что с начала года в Заполярном филиале несчастных случаев зарегистрировано не было.

Михаил ТУАЕВ В ходе традиционного брифинга Владислав Стешенко, начальник производственного управления ЗФ «Норникеля», сообщил, что горняки в феврале суммарно с добычей руды справились, но не выполнили показатели по никелю и меди в руде, что объясняется их пониженным содержанием. Норильская и Талнахская обогатительные фабрики как суммарно, так и в отдельности план по переработке сырья выполнили, а с плановой выдачей металлов в концентратах из–за недопоставки металлов в руде от горняков не справились. Медный завод показатель по черновой меди, как и по выпуску металлов платиновой группы, выполнил на сто процентов, недотянув лишь по электролитной меди вследствие недопоставки меди в концентрате в январе и феврале. Надеждинский металлургический завод выполнил показатели по переработке сырья в гидрометаллургии, однако в связи с недопоставкой никеля в концентрате с ТОФ не выполнил план по никелю в файнштейне выплавленном и готовом.— К цементному заводу, железной дороге, ЦАТК, строителям и ремонтникам замечаний и нареканий нет, прошлый месяц они отработали в соответствии с потребностями производственных подразделений, — добавил Владислав Стешенко.В феврале на руднике «Октябрьский» начался большой капитальный ремонт подземного дробильного комплекса по подъему СС–1 (Север), который продлится до июня. На шахте «Скалистая» прошел ремонт комплекса перепуска центрального рудоспуска ВСС–1, был заменен направляющий канат на ВС–9. На «Таймырском» заменили коробчатые проводники южной подъемной машины. На «Маяке» провели четырехсуточный планово–предупредительный ремонт мельницы поверхностного закладочного комплекса (ПЗК). На ТОФ ремонтировали бункер № 2 и провели четырехчасовой ремонт решетки на разгрузке новой мельницы МПСИ. На НОФ отремонтировали оборудование медистой цепочки и поменяли ленту на конвейере № 201. На медном заводе провели планово–предупредительный ремонт анодной печи № 2. На цементном заводе начали ремонт шахтной печи № 7, который закончится в нынешнем месяце.В марте в планах Заполярного филиала — ремонт оборудования СС–1 (Север) на «Октябрьском», который уже начался, а также замена направляющего каната скиповой подъемной машины на шахте «Скалистая».В заключение брифинга Владислав Стешенко отметил, что с начала года в Заполярном филиале несчастных случаев зарегистрировано не было.

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