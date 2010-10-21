

[Индекс номера 37 (17.03.2017)]



Сотрудничество

Город своими руками

Норильчане получат уникальную возможность поучаствовать в семинарах на тему развития своего города.

17 и 18 марта в Норильске пройдет форум социальных технологий «Город — это мы!». Третий год подряд его организует компания «Норникель» совместно с администрациями Норильска и Таймыра. От активной жизненной позиции жителей напрямую зависит судьба города, его настоящее и будущее — таков лейтмотив форума. «На форуме соберутся представители самых разных сообществ Норильского промышленного района и Дудинки, те, кому небезразлична судьба родного города, кто готов участвовать в его развитии. Основная задача — показать новые идеи и технологии, познакомиться с людьми из других регионов, которые уже что–то делают для своих городов и могут быть полезны своим опытом», — подчеркнули на брифинге для норильских СМИ начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Светлана Рубашкина и заместитель главы администрации Норильска по социальным вопросам Наталья Коростелева. Напомним, форум «Город — это мы!» — часть благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», цель которой — создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития регионов. Практика показывает, что норильчане всех возрастов с интересом участвуют в форуме социальных технологий. В этот раз он будет проходить во Дворце культуры комбината и музее Норильска, где будут действовать несколько секций, диалоговых и интерактивных зон. В числе устроителей форума всегда есть не только представители «Норникеля», Большого Норильска, но и Таймыра. По словам Светланы Рубашкиной, так же как и норильчане, таймырцы участвуют и в разработке программы, и в вовлечении жителей в обсуждение ключевых тем и площадок.

17 марта В 17.00 откроется предфорум. Любой человек, интересующийся социальной и культурной жизнью города, может, предварительно зарегистрировавшись, прийти во Дворец культуры, где одновременно на разных площадках состоятся встречи с интересными гостями. О возможностях делового этикета в Паркетном зале на третьем этаже ДК расскажет руководитель Центра эффективных коммуникаций, петербуржец Иван Арцишевский, уже однажды приезжавший в наш город и очень запомнившийся норильчанам. Как правильно выстраивать отношения с подростками, сделать общение с ними успешным и радостным для двух сторон участников предфорума, научит театральный педагог Валерия Устинова. Ее лекция «Голос как инструмент убеждения и самонастройки» пройдет в Большом зале ДК. Профессор Московской государственной художественно–промышленной академии им. Строганова, кандидат искусствоведческих наук Кирилл Гаврилин проведет в Зеленом фойе мастер–класс по развитию городской среды, это занятие наверняка заинтересует норильских дизайнеров, архитекторов и художников. Для руководителей и участников городских танцевальных проектов мастер–класс даст Сергей Пичуричкин, основатель «Танцевального клондайка». Эта встреча состоится в хореографическом зале ДК. В 19.00 в музее Норильска пройдет интеллектуальная игра между командами городских сообществ. По словам Натальи Коростелевой, форум поможет сообществам Норильска объединить усилия в развитии территории: – Форум станет пространством для обмена опытом и идеями, для знакомства с успешными практиками развития городов, для общения с экспертами. В 20.30 завершит программу дня «Кино со смыслом». Зрители смогут увидеть канадскую кинокомедию «Большая афера» — художественный фильм о том, как находчивые жители одного заполярного города справились со своими городскими проблемами.

18 марта Торжественное открытие форума пройдет в Большом зале ДК в 12.00. В 12.45 начнется ток–шоу «Город — это мы?». Участники обсудят, от кого зависит изменение городской среды и как жители могут повлиять на процессы преобразования города, на чьи вкусы и желания при этом ориентироваться. На площадке «Соседи 2.0» в 13.00 активисты форума познакомятся с конкретными общественно полезными делами сообществ из других регионов и разработают идеи социально значимых событий для Норильска. Свой опыт представят Сергей Кузнецов, руководитель проекта «Добрые соседи», координатор Международного дня соседей. Он расскажет о практиках добрососедства в России, о том, что можно делать в рамках квартала, дома и даже подъезда. В числе спикеров также Василий Дубейковский, он выступит с неожиданной темой «Бабушки. Главный скрытый ресурс города», и Мария Батусова с темой «Креативные городские события». Творческое пространство «Сообща» будет открыто для посетителей форума с 13.00 до 15.00, там сообщества могут обменяться идеями и ресурсами, найти партнеров. За эту площадку отвечают опытные специалисты по организации взаимодействия сообществ Мария Землянухина и Егор Кудаков. В 15.15 участники форума разобьются на группы и примерят на себя разные роли — лидеров–организаторов, генераторов идей, проектировщиков новых дел, коммуникаторов и «продвигателей» социальных инициатив. Для каждой из этих групп эксперты–практики проведут специальные тренинги по развитию необходимых для той или иной роли навыков и компетенций. Заключительная часть форума начнется в 17.00 в Большом зале ДК. Здесь пройдет ток–шоу «Город своими руками», награждение самых активных представителей городских сообществ и музыкально–танцевальный флешмоб «Симфония города».

Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото из архива редакции 17 и 18 марта в Норильске пройдет форум социальных технологий «Город — это мы!». Третий год подряд его организует компания «Норникель» совместно с администрациями Норильска и Таймыра.От активной жизненной позиции жителей напрямую зависит судьба города, его настоящее и будущее — таков лейтмотив форума. «На форуме соберутся представители самых разных сообществ Норильского промышленного района и Дудинки, те, кому небезразлична судьба родного города, кто готов участвовать в его развитии. Основная задача — показать новые идеи и технологии, познакомиться с людьми из других регионов, которые уже что–то делают для своих городов и могут быть полезны своим опытом», — подчеркнули на брифинге для норильских СМИНапомним, форум «Город — это мы!» — часть благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», цель которой — создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития регионов.Практика показывает, что норильчане всех возрастов с интересом участвуют в форуме социальных технологий. В этот раз он будет проходить во Дворце культуры комбината и музее Норильска, где будут действовать несколько секций, диалоговых и интерактивных зон.В числе устроителей форума всегда есть не только представители «Норникеля», Большого Норильска, но и Таймыра. По словам Светланы Рубашкиной, так же как и норильчане, таймырцы участвуют и в разработке программы, и в вовлечении жителей в обсуждение ключевых тем и площадок.

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