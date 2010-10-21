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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 37 (17.03.2017)]

 Человек родился 
Владимир Кувшинов

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 58 малышей: 29 девочек и 29 мальчиков. В их числе — Владимир Кувшинов.
Родился 8 марта в 9.00
- Рост 53 см - Вес 3 400 г
Первенец в этой семье появился в тот самый день, когда поздравляют женщин, дарят им цветы и подарки. Вовочка стал бесценным подарком не только маме Анне, но и своим замечательным бабушкам и дедушкам, и, главное — своему отцу, 25–летнему Максиму.
Кроме Максима в холле роддома Аню встречали ее сестренка Жанна, а также свекр со свекровью, Владимир и Елена Кувшиновы. Родители Анны были на материке — по семейным обстоятельствам им нужно было срочно уехать.
Максим и Аня — норильчане, выросли в нашем городе. Аня работает крановщицей на медном заводе. Максим получил техническое образование в профессиональном лицее № 17, последний год трудится пожарным в пожарной части Заполярного филиала. Кстати, отец Ани — тоже пожарный, заведует отрядом в «Алыкеле».
А познакомились ребята полтора года назад, когда оба работали на никелевом заводе: он — слесарем, она — на кране.
— Аня посматривала на меня сверху, — шутит Максим, — а я присматривался к ней, когда она спускалась на землю. Мне все в ней нравилось: внешность, легкий нрав, скромность, доброта и отзывчивость, то, как она разговаривает, реагирует на те или иные вещи.
Мы стали встречаться. Были цветы, ухаживания, в ресторан «Норильск», помню, ходили...
По–настоящему чувства проверили, когда будущие супруги по отдельности съездили в отпуск: Анна — в Сочи, Максим — в Санкт–Петербург.
— Мы поняли, что скучаем и не можем друг без друга. Что хотели бы быть вместе. И не только в отпуске, а вообще всегда, — рассказывает Максим.
Вскоре после этого ребята приняли решение создать семью. А через некоторое время узнали, что Аня ждет ребеночка. Свадьбу решили сыграть после его рождения. По словам Максима и Ани, официальное бракосочетание запланировано в их семье ближе к лету, и пройдет оно как положено — с кольцами, фатой, фотосессией и гостями. А маленький Володенька будет наблюдать за своими счастливыми папой и мамой из коляски.

Марина КАЛИНИНА
Фото Владимира МАКУШКИНА

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На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 58 малышей: 29 девочек и 29 мальчиков. В их числе — Владимир Кувшинов.

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