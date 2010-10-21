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Благотворительный хоккейный матч


[Индекс номера 37 (17.03.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы подведем итоги конкурса «Подарочек для мамочки», посвященный 8 Марта. Более 150 фотографий ваших замечательных рисунков и поделок размещены на сайте газеты «Заполярная правда». Вы все — большие молодцы, голосовали день и ночь, подключив друзей и родственников, причем даже из других стран. Ваша активность радует, а значит, мы продолжим и обязательно придумаем что–нибудь интересное к Пасхе и Дню Победы и объявим об очередном онлайн–конкурсе в следующем номере «Забавной полянки». Ваша Заполярочка
Ангелина Новак
Фантазия безгранична
Итоги конкурса «Подарочек для мамочки» таковы: из 155 участников, разделенных на две возрастные категории, в шести номинациях 11 человек стали победителями, 22 — удостоились почетных мест.
Участие в нашем творческом проекте приняли дети из Норильска, Кайеркана, Талнаха, Оганера и Снежногорска. Самыми активными в этот раз оказались школьники из первой гимназии и воспитанники детских садов № 2 «Умка», № 66 «Радость» и № 4 «Колокольчик».
Портреты любимых мам, рисунки с весенними букетами, поделки из бумаги, ткани, фоамирана и других материалов получились самыми разнообразными, яркими и красочными. Некоторые из конкурсантов весьма креативно поздравили мам. Кирилл Дробчик из бусин и фетра изготовил медальон, Сергей Четвириков сделал грелку для заварника в виде кота, а Алиса Ворошилова сотворила сладкий кулинарный шедевр. Пришлось жюри придумать отдельную номинацию для фантазеров. Сложно было выбирать, ведь каждая работа уникальна. По традиции лидеры в номинации «Интернет–звезда» определились путем онлайн–голосования. Участники, занявшие призовые места, будут награждены электронными дипломами 1, 2, 3–й степеней, остальные получат дипломы за участие. Для получения дипломов необходимо прислать заявку с указанием в ней имени, фамилии и адреса электронной почты либо WatsApp по адресу, указанному в «Забавной полянке».
Распределение мест в конкурсе «Подарочек для мамочки»
Варвара Прохорова
Яна Уфимцева
Сергей Четвириков
Александр Пронин
Майя Петухова

Некогда скучать!
А теперь расскажем о культурно–спортивных событиях в жизни юных норильчан

Грандиозный концерт для пап и мам прошел в детском саду № 2 «Умка» с участием ребятишек из всех групп.
Юные артисты подарили гостям трогательные песенки, зажигательные танцы и лирические стихи. Атмосферу праздника также создавали красочно оформленный зал и яркие костюмы детей.

В детском саду № 2 «Умка» провели игру «Битва полов», посвященную празднику 8 Марта.
Ребята из старших групп «Пингвинята» и «Пчелки» вовлекли в игру своих мам и пап, подзадоривая их веселыми песнями. Команды готовили и угадывали песни, мастерили костюмы из подручных средств, мамочки учились забивать гвозди, а папы — плести косички. С заданиями справились на отлично, так что победила дружба.

В детском саду № 8 «Тундровичок» начались практические занятия по лыжной подготовке.
Каждой весной при хорошей погоде детсадовцы отрабатывают навыки, полученные в спортивном зале за зиму. Тренировки проходят в игровой форме. Конечно же, перед началом стартов инструктор по физподготовке Алексей Чайкин проводит инструктаж. В один из таких лыжных дней, приуроченных к Всероссийской лыжне — 2017, полюбоваться на ребят пришли родители и педагоги из других садиков. После показательных выступлений за чашкой чая гости признались, что были в восторге от увиденного.

«Весь мир во мне. И в мире я как дома» — литературный вечер с таким названием организовали в кайерканской библиотеке № 8.
Ежегодно 13 марта по всей стране проходит акция, посвященная дню рождения народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. Он имеет отношение и к нашему городу. За стихи и выступления в защиту калмыцкого народа в 1945 году его сослали в Норильск, где он прожил 10 лет. Строки из его произведения «Норильск, Норильск, неповторимый город!» известны многим. В читальном зале звучали сказки о калмыках и стихи из сборника «Гнездовье вьюг» о горьких и трудных годах писателя, проведенных на таймырской земле.

Клубный час, посвященный профессиям мам воспитанников, прошел в детском саду № 49 «Белочка».
Ребята получили возможность не только познакомиться поближе с различными профессиями, но и под опытным руководством мамочек–наставниц примерить на себя роль медицинской сестры, тележурналиста, швеи и тренера по художественной гимнастике. Такое перевоплощение им очень понравилось, поэтому решили подобные встречи сделать традиционными и расширить круг участников.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке»
побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

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Газета для детей, а также их родителей 
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы подведем итоги конкурса «Подарочек для мамочки», посвященный 8 Марта. Более 150 фотографий ваших замечательных рисунков и поделок размещены на сайте газеты «Заполярная правда». Вы все — большие молодцы, голосовали день и ночь, подключив друзей и родственников, причем даже из других стран. Ваша активность радует, а значит, мы продолжим и обязательно придумаем что–нибудь интересное к Пасхе и Дню Победы и объявим об очередном онлайн–конкурсе в следующем номере «Забавной полянки». Ваша Заполярочка

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