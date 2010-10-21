

[Индекс номера 38 (21.03.2017)]



Генеральная репетиция

Родители норильских выпускников сдали ЕГЭ по математике. Кроме них во всероссийской акции приняли участие представители управления образования города и территориального отдела здравоохранения.

Этот необычный экзамен проходил в школе № 14 и был организован по всей строгости, как самый настоящий: паспортный контроль, металлоискатель, охрана, зал ожидания. Изначально в списке желающих прочувствовать на себе все тонкости процесса сдачи ЕГЭ было 23 человека, на экзамен пришли 16, в том числе и начальник управления образования администрации Норильска Андрей Колин. – Как и все родители, я участвую в подобном испытании впервые, специально для этого не готовился, волнения нет. Ранее всегда наблюдал со стороны, теперь интересно увидеть процесс изнутри. Думаю, все пройдет на должном уровне. Хочу отметить, что одно из наиболее частых нарушений на ЕГЭ — наличие гаджетов. Например, в субботу на пробном экзамене среди девятых классов у одного из учеников зазвонил телефон, ребенка удалили из кабинета. К слову, из того, что разрешено при себе иметь, — это паспорт, лекарства и питание, если в этом есть необходимость. Остальное (ручки, бумага, линейки и конверт с заданиями) выдается в аудитории членами комиссии. В пробный экзамен для родителей было включено 12 заданий, максимальная оценка — четверка. Родители отметили доброжелательную атмосферу во время сдачи экзамена, высоко оценили профессионализм педагогической команды и тех специалистов, кто был задействован в его организации, а также заявили, что задания вполне решаемы и ничего сложного в ЕГЭ нет. Параллельно в этот день более 1300 школьников сдавали пробный экзамен по математике в десяти пунктах проведения, включая Снежногорск. — Основная задача репетиционного экзамена — снять стрессовую напряженность и отработать процедуру, чтобы дети увидели, как все проходит, освоились в образовательном учреждении, где им предстоит сдавать основной экзамен. Нам очень важно посмотреть, как организаторы готовы к ЕГЭ. Мы для себя отмечаем те недочеты, которые необходимо устранить, или проблемы, требующие решения, — прокомментировала Ирина Матюхина, замначальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Во всех пунктах проведения экзамена, как и положено, дежурили охранники и медработники. Основной период сдачи ЕГЭ в 2017 году установлен с 29 мая по 1 июля. Досрочный период или первая волна экзаменов для выпускников прошлых лет начнется 23 марта и продлится до 14 апреля.

Фото Елены ХУДАНОВОЙ Этот необычный экзамен проходил в школе № 14 и был организован по всей строгости, как самый настоящий: паспортный контроль, металлоискатель, охрана, зал ожидания. Изначально в списке желающих прочувствовать на себе все тонкости процесса сдачи ЕГЭ было 23 человека, на экзамен пришли 16, в том числе и– Как и все родители, я участвую в подобном испытании впервые, специально для этого не готовился, волнения нет. Ранее всегда наблюдал со стороны, теперь интересно увидеть процесс изнутри. Думаю, все пройдет на должном уровне. Хочу отметить, что одно из наиболее частых нарушений на ЕГЭ — наличие гаджетов. Например, в субботу на пробном экзамене среди девятых классов у одного из учеников зазвонил телефон, ребенка удалили из кабинета.К слову, из того, что разрешено при себе иметь, — это паспорт, лекарства и питание, если в этом есть необходимость. Остальное (ручки, бумага, линейки и конверт с заданиями) выдается в аудитории членами комиссии. В пробный экзамен для родителей было включено 12 заданий, максимальная оценка — четверка.Родители отметили доброжелательную атмосферу во время сдачи экзамена, высоко оценили профессионализм педагогической команды и тех специалистов, кто был задействован в его организации, а также заявили, что задания вполне решаемы и ничего сложного в ЕГЭ нет.Параллельно в этот день более 1300 школьников сдавали пробный экзамен по математике в десяти пунктах проведения, включая Снежногорск.— Основная задача репетиционного экзамена — снять стрессовую напряженность и отработать процедуру, чтобы дети увидели, как все проходит, освоились в образовательном учреждении, где им предстоит сдавать основной экзамен. Нам очень важно посмотреть, как организаторы готовы к ЕГЭ. Мы для себя отмечаем те недочеты, которые необходимо устранить, или проблемы, требующие решения, — прокомментировалаВо всех пунктах проведения экзамена, как и положено, дежурили охранники и медработники. Основной период сдачи ЕГЭ в 2017 году установлен с 29 мая по 1 июля. Досрочный период или первая волна экзаменов для выпускников прошлых лет начнется 23 марта и продлится до 14 апреля.

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