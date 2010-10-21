

[Индекс номера 38 (21.03.2017)]



От сердца к сердцу

Чудо доброты

15 марта в мире отмечали День добрых дел. Без сомнения, добрыми поступками, которым нет числа. Мы в редакции вспомнили о благодеянии, которое объединило на несколько лет норильчан со многими добросердечными людьми в нашей стране и за рубежом.

Виолетта Лескина, 2017 год Это общее Добро подарило жизнь попавшей в беду дудинской девушке Виолетте Поляковой, ставшей родной для тех, кто помог ей своими искренними молитвами и лептами победить болезнь. И без счета добрых ангелов ее судьбы могут сегодня считать себя крестными и ее маленького сына Коленьки, который родился четыре месяца назад. Сейчас Виолетте 23 года, она по–прежнему, после нескольких лет очень сложного и дорогостоящего лечения в Израиле, живет в столице Таймыра. Вышла замуж за Сергея Лескина, труженика Дудинского порта, где работает и ее старший брат Александр. Они всеми силами с любовью поддерживали свою Веточку во время тяжелейшей болезни. Чудо, что после всех испытаний Виолетта стала мамой, сын родился в краевом перинатальном центре. Виолетта и Сергей Когда дудинские друзья рассказали об этих чудесных событиях в жизни Виолетты, мне многое вспомнилось... И о том, как семь лет назад появились первые сообщения, что у нашей 16–летней землячки, юной спортсменки и художницы, обнаружили острый миелоидный лейкоз (рак крови)с поражением центральной нервной системы. Болезнь быстро прогрессировала, но ее удалось «задавить» до состояния ремиссии. А через год случился рецидив. Донора для пересадки костного мозга в России не нашли, семья была вынуждена обратиться за помощью в клинику Sheba Hospital в Израиле. Средств у Поляковых, где и глава семьи получил инвалидность из–за производственной травмы, не было. Вспомните, как мы тогда все объединились — норильчане, дудинские жители, в магазинах появились ящички для сбора пожертвований, от души старались городские СМИ, активно работали группы в соцсетях, родители и волонтеры открыли электронные счета — северяне близко к сердцу приняли историю Виолетты. На днях Ольга Александровна Полякова, мама Виолетты, которая трудится экономистом в Дудинском управлении образования, поделилась с «Заполяркой»: – Если бы не добрые люди, ответившие на наши призывы о помощи, «Норникель», благотворительные фонды «Добро24.ру», «Сопричастность», «Территория добра», мы бы никогда не собрали эти огромные деньги, почти 30 миллионов рублей за три года... Несколько лет норильчане помогали оплачивать семье Виолетты Поляковой каждый день ее пребывания в израильской клинике. Помню, как сестры милосердия в праздник 60–летия Норильска проводили на бульваре Влюбленных благотворительную ярмарку «От сердца к сердцу», часть средств они передали на лечение Виолетты Поляковой. А накануне в редакцию пришла норильский волонтер Александра Лырмина, потрясенная ее историей, и рассказала, что сама расклеивает по городу объявления с призывом помочь девушке, но их кто–то сверху залепляет частными объявлениями о продажах. Да, одни самоотверженно творили Добро, другим было все равно. Но Добро победило! Деньги, часто буквально по копеечке, люди собрали. 24–летняя девушка из США стала донором, операция по пересадке костного мозга прошла успешно, еще год Виолетта лечилась в Израиле, а в конце 2014 года вернулась в Дудинку, устроилась администратором в спортивный комплекс «Таймыр». Позади немало страданий, борьбы за жизнь, нередко отчаяния, когда удивительная мама Виолетты, явившая подвиг материнского мужества, писала в соцсетях, что уже несколько раз прощалась с дочерью... Часто случалось, что деньги заканчивались, нечем было платить за лечение. Но были любовь и вера. В самые тяжелые моменты не оставлял Господь и добрые люди. Хочу сказать огромное спасибо всем добрым сердцам, принимавшим любое участие в сохранении меня. Именно вы подарили мне то, что я имею сейчас, прежде всего это «утро», с наступлением которого я начинаю новую страницу в подаренной мне жизни. Благодарю вас за возможность радоваться мелочам и найти себя в этом огромном мире. Огромное спасибо всем моим родным. Мужу, который вдохновлял меня на внутреннюю борьбу с этим ужасом. И самое главное, за нашего сынулю! Мама — ты мой герой навеки! Твои сила и любовь сдвинут даже континент! Я вас всех люблю! Будьте счастливы и здоровы! Ваша Виолетта Лескина (Полякова), Дудинка В клинике Виолетта говорила маме, что когда она поправится, то обязательно будет заниматься помощью детям. И сейчас на страничке Виолетты Поляковой вКонтакте постоянно публикуется информация о тех, кому необходима помощь. А на днях мы получили от Ольги Поляковой фотографию дочери и сообщение о том, что Виолетте прокапали очередную дозу иммуноглобулинов, это делают каждые три месяца. Все прошло успешно, и теперь, по словам мамы, на три месяца Вета снова «заряжена, как батарейка». Скоро она с мужем и сыном отправится в отпуск. Ольга Александровна говорит, что им очень бы хотелось забыть о тех страшных днях, когда уже не оставалось никаких надежд. Но человеческую доброту они никогда не забудут. И она молится о всех добрых людях и о той неведомой американской девушке, которая стала донором для ее дочери. По закону они смогут узнать ее имя только через несколько лет. Ровно четыре года после пересадки у Виолетты стойкая ремиссия. Сегодня, когда Вета идет по Дудинке, даже незнакомые люди сердечно с ней здороваются. *** Семушка Рудаков с мамой И еще в столице Таймыра живет пятилетний Семушка Рудаков, который недавно вернулся после успешного лечения в израильской клинике в Шибе. Мальчик поправляется после жестокой болезни, и его мама Мария, наша коллега с Таймырского телевидения, передает материнский поклон норильчанам за поддержку: – Я безмерно благодарна всем людям, которые помогли собрать деньги на лечение Семы. Тогда все происходило быстро, некогда было думать, анализировать. А сейчас, когда не понаслышке знаю, сколько детей не доживает до окончания сбора нужной суммы, слезы благодарности наворачиваются на глаза. Наши земляки — они своих не бросают. Это очень значимо. Живя на этой территории, можно быть уверенным: если случится беда и тебе придется просить о помощи, земляки тебя не оставят.

Ирина ДАНИЛЕНКО Фото из архивов семей Поляковых, Лескиных и Рудаковых Это общее Добро подарило жизнь попавшей в беду дудинской девушке Виолетте Поляковой, ставшей родной для тех, кто помог ей своими искренними молитвами и лептами победить болезнь. И без счета добрых ангелов ее судьбы могут сегодня считать себя крестными и ее маленького сына Коленьки, который родился четыре месяца назад.Сейчас Виолетте 23 года, она по–прежнему, после нескольких лет очень сложного и дорогостоящего лечения в Израиле, живет в столице Таймыра. Вышла замуж за Сергея Лескина, труженика Дудинского порта, где работает и ее старший брат Александр. Они всеми силами с любовью поддерживали свою Веточку во время тяжелейшей болезни. Чудо, что после всех испытаний Виолетта стала мамой, сын родился в краевом перинатальном центре.Когда дудинские друзья рассказали об этих чудесных событиях в жизни Виолетты, мне многое вспомнилось... И о том, как семь лет назад появились первые сообщения, что у нашей 16–летней землячки, юной спортсменки и художницы, обнаружили острый миелоидный лейкоз (рак крови)с поражением центральной нервной системы. Болезнь быстро прогрессировала, но ее удалось «задавить» до состояния ремиссии. А через год случился рецидив. Донора для пересадки костного мозга в России не нашли, семья была вынуждена обратиться за помощью в клинику Sheba Hospital в Израиле. Средств у Поляковых, где и глава семьи получил инвалидность из–за производственной травмы, не было. Вспомните, как мы тогда все объединились — норильчане, дудинские жители, в магазинах появились ящички для сбора пожертвований, от души старались городские СМИ, активно работали группы в соцсетях, родители и волонтеры открыли электронные счета — северяне близко к сердцу приняли историю Виолетты.На днях, которая трудится экономистом в Дудинском управлении образования, поделилась с «Заполяркой»:– Если бы не добрые люди, ответившие на наши призывы о помощи, «Норникель», благотворительные фонды «Добро24.ру», «Сопричастность», «Территория добра», мы бы никогда не собрали эти огромные деньги, почти 30 миллионов рублей за три года...Несколько лет норильчане помогали оплачивать семье Виолетты Поляковой каждый день ее пребывания в израильской клинике. Помню, как сестры милосердия в праздник 60–летия Норильска проводили на бульваре Влюбленных благотворительную ярмарку «От сердца к сердцу», часть средств они передали на лечение Виолетты Поляковой. А накануне в редакцию пришла норильский волонтер Александра Лырмина, потрясенная ее историей, и рассказала, что сама расклеивает по городу объявления с призывом помочь девушке, но их кто–то сверху залепляет частными объявлениями о продажах. Да, одни самоотверженно творили Добро, другим было все равно. Но Добро победило! Деньги, часто буквально по копеечке, люди собрали. 24–летняя девушка из США стала донором, операция по пересадке костного мозга прошла успешно, еще год Виолетта лечилась в Израиле, а в конце 2014 года вернулась в Дудинку, устроилась администратором в спортивный комплекс «Таймыр». Позади немало страданий, борьбы за жизнь, нередко отчаяния, когда удивительная мама Виолетты, явившая подвиг материнского мужества, писала в соцсетях, что уже несколько раз прощалась с дочерью... Часто случалось, что деньги заканчивались, нечем было платить за лечение. Но были любовь и вера. В самые тяжелые моменты не оставлял Господь и добрые люди.В клинике Виолетта говорила маме, что когда она поправится, то обязательно будет заниматься помощью детям. И сейчас на страничке Виолетты Поляковой вКонтакте постоянно публикуется информация о тех, кому необходима помощь.А на днях мы получили от Ольги Поляковой фотографию дочери и сообщение о том, что Виолетте прокапали очередную дозу иммуноглобулинов, это делают каждые три месяца. Все прошло успешно, и теперь, по словам мамы, на три месяца Вета снова «заряжена, как батарейка». Скоро она с мужем и сыном отправится в отпуск. Ольга Александровна говорит, что им очень бы хотелось забыть о тех страшных днях, когда уже не оставалось никаких надежд. Но человеческую доброту они никогда не забудут. И она молится о всех добрых людях и о той неведомой американской девушке, которая стала донором для ее дочери. По закону они смогут узнать ее имя только через несколько лет. Ровно четыре года после пересадки у Виолетты стойкая ремиссия. Сегодня, когда Вета идет по Дудинке, даже незнакомые люди сердечно с ней здороваются.

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