

[Индекс номера 38 (21.03.2017)]



Событие

Городская симфония

«Город — это мы!» — под таким девизом в субботу во Дворце культуры прошел форум социальных технологий, собравший людей, готовых активно участвовать в развитии Норильска.

Структурированная дискуссия. Новый взгляд на городские проблемы Представители самых разных сообществ обменялись на форуме идеями и опытом, познакомились с успешными практиками, внедренными в разных городах России, и пообщались с экспертами. Напомним, форум является элементом благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» и проходит на территориях присутствия компании. В нашем городе он проводится в третий раз при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района.

Плоды просвещения 17 марта на двух площадках — во Дворце культуры и в музее Норильска — состоялся так называемый предфорум. На него могли прийти все, кто хочет изменить городскую среду к лучшему, поделиться своими задумками и попытаться воплотить их в жизнь. Во время предфорума горожане побеседовали с театральным педагогом Валерией Устиновой. Она рассказала о том, как правильно использовать голос, для того чтобы заинтересовать человека и донести до него свою точку зрения. Кирилл Гаврилин, куратор социокультурных программ и проектов на индустриальных территориях и в моногородах, прочел лекцию «Код города» — о том, как можно интересно обыграть привычную жителям городскую среду, оживляя и украшая ее. Авторскими методиками по работе с детьми поделился основатель и куратор проекта «Танцевальный клондайк» Сергей Пичуричкин. Его наработки вполне могут применяться и в волонтерской деятельности. Лекция Ивана Арцишевского, эксперта по деловому этикету и деловой коммуникации, стала хорошим подспорьем для специалистов, чья работа предполагает общение с большим количеством людей. Завершился предфорум интеллектуальной игрой. Наравне с местными участниками за победу боролись и гости форума. Пять команд состязались в знании благотворительных акций, которые проводятся в Норильске, знаковых для города мест и народных пословиц, и просто в сообразительности. Победителем стал коллектив «Фаблаб», набравший максимальное количество баллов.

Просто о глобальном Мозговой штурм в интеллектуальной игре «Город - это мы» Второй день форума проходил в формате структурированной дискуссии. Поводом для нее стало присоединение «Норникеля» к глобальному договору ООН — крупнейшей международной инициативе, направленной на вовлечение бизнеса в деятельность по устойчивому развитию территорий. — Компании, подписавшие договор, берут на себя публичные обязательства по развитию территории, в частности — ее социальной составляющей. Они должны отчитываться о своей работе в таких сферах, как соблюдение прав человека, трудовые отношения, охрана окружающей среды, противодействие коррупции. Участие в глобальном договоре дает градообразующему предприятию дополнительный ресурс для решения различных проблем, — пояснила Марина Вашукова, исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть глобального договора». На четырех площадках форума были организованы круглые столы. Много говорилось о вопросах развития территорий присутствия «Норникеля», ведь от этого зависит комфорт горожан, промышленная политика компании и качество трудовых отношений в ней. Как считают эксперты, большой шаг вперед будет сделан с появлением в Норильске широкополосного интернета, с модернизацией аэропорта и взлетно–посадочной полосы, а также усилением других социально значимых объектов инфраструктуры. Глава Норильска Олег Курилов отметил, что форум позволяет по–новому взглянуть на городские проблемы, понять, чего не хватает людям, и найти новые интересные способы решения этих проблем. — Сегодняшнее обсуждение — это пример обратной связи между представителями администрации города, «Норникеля» и бизнес–сообщества, возможность оценить ситуацию с точки зрения других заинтересованных сторон, а значит, приблизиться к тому, чтобы создать комфортные условия проживания для всех, — резюмировал Олег Курилов. — От новых решений зависит деятельность и самого градообразующего предприятия, и менее крупных организаций. Форум объединяет все ресурсы, имеющиеся у Норильска, что способно повысить эффективность работы в обозначенных здесь направлениях. Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля», подчеркнула, что обновленный формат форума позволил не только еще раз затронуть тему благотворительности и реализации социальных программ, но и поговорить о людях, которые во всем этом участвуют: об их профессиональной компетенции, потребностях, проблеме выгорания и трудностях, которые им приходится преодолевать. По–соседски Мария Батусова: «Креативные городские события творятся своими руками» О том, что происходило на площадке «Соседи 2.0», стоит рассказать отдельно. «Лучшие практики добрососедства в России» на ней презентовал спикер Сергей Кузнецов, руководитель федерального проекта «Добрые соседи», о «Креативных городских событиях» рассказала Мария Батусова, организатор множества неординарных творческих и этнических фестивалей. Оказалось: для того чтобы начать менять город к лучшему, достаточно пригласить соседа на чашку чая и вместе подумать над тем, что вы можете сделать для себя и других. — Дверь моего дома — это дверь моего подъезда, а не квартиры, — говорит Сергей Кузнецов. — А значит, нужно самим сделать первый шаг к продуктивному общению. Не требовать, учить или наставлять, а просто говорить и выслушивать мнение собеседника. Люди привыкли решать проблемы наскоком, напором, а на деле первая ступенька к решению проблемы — это улыбка, адресованная ближнему. Многие яркие и оригинальные идеи Марии Батусовой появились на свет как раз благодаря мозговым штурмам. — Движущая сила всех наших проектов — увлеченные люди: йоги, танцоры, экологи, — объясняет Мария Батусова. — Среди идей, высказанных сегодня, мне особенно понравилась мысль о проведении фестиваля Севера, который объединил бы все местные этносы. Настоящая находка для Норильска — фестиваль снега. У вас зима девять месяцев в году, и здесь есть над чем подумать и чем заняться. Пользуйтесь тем, что предлагает вам сама жизнь. Форум социальных технологий, количество участников: • 17 марта – 550 чел. • 18 марта – 700 чел. • волонтеров – 90 чел. Участники ток–шоу «Город — это мы?» вступили в жаркий спор о том, могут ли жители самостоятельно повлиять на преобразование городской среды или для этого необходимы партнеры — профессиональные дизайнеры и проектировщики. Разные точки зрения на этот счет представили Василий Дубейковский, разработчик брендов Урюпинска, Ангарска и других малых городов, а также заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук Московской художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин. Первый продемонстрировал, как с привлечением минимальных средств можно бороться с серостью и убогостью индустриально–провинциального города. Второй утверждал, что в этом деле без специалистов высокого класса не обойтись. Норильчане же говорили о том, чего им так не хватает в оформлении городского пространства: одни мечтали о зелени и солнышке, другие вспомнили мозаичные полотна на фасадах домов, третьи предложили активнее использовать в художественных целях изображения арктических животных и птиц. Пушкин задумался, готов ли он к такому соседству

Мнение эксперта — Идеи, пусть робкие, но есть, — так что уже можно создавать фокус–группу и начинать работать, — поделился в интервью «Заполярке» Кирилл Гаврилин. Накануне форума гуру городского дизайна и «культурных кодов территорий» провел мастер–класс с норильскими и таймырскими дизайнерами. — Приглашайте в Норильск профессионалов или, например, студентов дизайнерских вузов, они с удовольствием приедут к вам на практику. Безусловно, вам нужна поддержка индустриального партнера и властей города, при том что ряд задач можно решить и без особенных затрат: сварить, так сказать, суп из топора. Но рассчитывать только на это нельзя: нужны самые разнообразные ресурсы и формы активности. И в этом отношении Норильск, как мне кажется, идет по верному пути. — А что вы как профессионал можете сказать о нашей архитектуре, о том, какого цвета Норильск? Что бы вы поменяли в облике города? — Я бы восстановил прежнюю благородную окраску фасадов — с охрой и спокойными бордовыми оттенками — как минимум из уважения к архитектору, который проектировал город, ведь это часть его авторского замысла. Что касается яркого цвета, он тоже нужен, но он лучше смотрится при типовой застройке спальных районов. ...История Норильска окружена стереотипами. У человека, который здесь никогда не бывал, есть минимальный набор знаний о городе: металлургическое производство и Норильлаг. При более тесном знакомстве открываются целые культурные пласты. Я был приятно удивлен историческим центром города — это поистине блестяще воплощенный проект. Это большая, очень качественная, я бы даже сказал, безупречная архитектура — не во всяком индустриальном городе за Уральским хребтом можно встретить такое великолепие. С другой стороны, у вас есть безумно интересный бэкграунд, связанный с первобытной эпохой, ведь на Таймыре обитало немало вымерших ныне видов животных, и Норильск, как никакой другой город России, может гордиться своим «ледниковым периодом». Зачем самим ложиться на прокрустово ложе между ГУЛАГом и индустриальным центром? У вас есть очень красивая история и свои герои, в числе которых просто обязан быть тот же найденный недавно на Таймыре мамонтенок Женя. И этот, и другие мотивы обязательно должны использоваться для того, чтобы создавать привлекательные для туристов образы и объекты. Культура коренных народов — очень изысканный, богатый материал, который можно форматировать в международном масштабе. Но это тоже как–то растворилось, и на поверхность вышли растиражированные и далеко не всегда симпатичные сувениры: какие–то тапки из меха, пошлые поделки из очень дорогих материалов — мамонтового бивня, например... Я видел вещи из палладия, этого роскошного драгоценного материала, в совершенно недостойном исполнении, а так с ним обращаться нельзя! Палладий, арктическая фауна — это частицы норильского бренда, которые пока используются неправильно. Есть ведь великие ювелиры — российского, мирового уровня, среди которых можно было бы объявить конкурс, которых можно было бы привлечь к изготовлению продукции высочайшего качества. Еще одно достояние Норильска, превращающее город в основу для создания всероссийского или даже международного бренда — это плато Путорана с его редкими видами животных и птиц, уникальными растениями, фантастическим ландшафтом. Но все это важно правильно подать и в хорошем смысле продать. Этим и должны заниматься профессионалы. От идеи до проекта – пара шагов

Это вы можете Сообща придумали новый городской праздник На семинаре Марии Землянухиной, бизнес–тренера из Екатеринбурга, журналист «ЗП» на себе проверила, насколько эффективным может быть совместное взаимодействие при разработке проектов. Участников разбили на группы по десять человек, каждый попытался определить ключевые моменты в организации того или иного мероприятия: его форма мероприятия (акция, флешмоб и так далее), целевая аудитория (школьники, мамы с детками, пожилые люди), ресурсы и прочее. Далее пришлось на ходу придумывать совершенно новый проект с новым «содержимым», порой очень неожиданным. Некоторые идеи из, казалось бы, абсурдных, превращались в нечто вполне жизнеспособное. — Как видите, знакомство и сближение людей происходит на фоне совместной деятельности, — говорит Мария Землянухина. — Результат получается интересный. Например, сегодня «родился» День металлурга для тех, кто в этот день работает! Суть акции: собрать этих людей, условно говоря, в обеденный час и устроить для них праздник, подарить часть той радости и той энергии, которая бурлит для отдыхающих на городских площадках. Я с таким никогда не сталкивалась: по–моему, это здорово и довольно–таки легко в реализации. Это креативность не ради креативности, а для того, чтобы решить реальную задачу. Это то, что я люблю: когда внезапно угадываешь, «попадаешь» в потребность.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ и Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Владимира МАКУШКИНА и Дениса КОЖЕВНИКОВА Представители самых разных сообществ обменялись на форуме идеями и опытом, познакомились с успешными практиками, внедренными в разных городах России, и пообщались с экспертами.

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