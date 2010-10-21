

[Индекс номера 38 (21.03.2017)]



Парк культуры

Любимые строки

21 марта в мире отмечают День поэзии. В честь этого события сегодня в 18.30 в Публичной библиотеке пройдет презентация проекта «Мои любимые стихи».



Норильчане со сцены прочтут строки из антологии норильской поэзии «Гнездовье вьюг». Этот уникальный сборник увидел свет в 1994 году. Здесь представлена поэтическая панорама жизни города за полвека его непростой истории. Среди авторов — местные поэты, чье творчество стало частью духовной жизни города, и те, кто откликнулся стихами, побывав в Норильске в творческих поездках. Есть в сборнике и незабываемые строки тех, кто оказался на Севере не по своей воле, это — Лев Гумилев, Нора Пфеффер, Семен Бадаш и другие. В их числе Давид Кугультинов (1922–2006) — народный поэт Калмыкии, боевой офицер, который в 1946 году по несправедливому обвинению стал заключенным 7–го отделения Норильлага. Недавно отмечали 95–ю годовщину со дня рождения этого удивительного поэта, который, несмотря на все пережитое в наших краях, признался однажды, что в Норильске встретил лучших людей России.

Норильск, Норильск... Те дни, когда я был здоров и молод, Ты отнял у меня, унес, унес, Норильск, Норильск – Неповторимый город! Меня во сне сжигает твой мороз. И до сих пор огнем былых обид Меня сиянье Севера слепит. Тебя, где слиты молодость и стужа. Люблю — но как люблю?.. Я знал семью. Где не было любви жены и мужа, Но оба обожали дочь свою... Норильск, Норильск, Скажи мне, почему Навек ты дорог сердцу моему?! Давид Кугультинов Сборник «Гнездовье вьюг» составлял и редактировал выдающийся норильский поэт Юрий Бариев (1947–1998). Благодаря труду этого подвижника вместе с начальником управления культуры тех лет Ниной Сербиной под одной «норильской» обложкой навечно собрались легендарные авторы нашей страны — Роберт Рождественский, Самуил Маршак, Михаил Дудин, Лев Ошанин, и поэты–северяне, имена которых нам не забыть, — Лира Абдуллина, Сергей Швецов, Эдуард Нонин, Алевтина Щербакова, Марк Хасдан, Александр Слижевич... Продолжают творить в разных местах нашей Родины Сергей Лузан, Елена Ягумова, Галина Летягина, Людмила Знаева, Виктория Беляева. В Норильске трудятся Елена Гатилова, Татьяна Шайбулатова — она сейчас руководит Союзом писателей Таймыра, который вместе с Центром развития литературного творчества «Водолей» и подготовил презентацию проекта «Мои любимые стихи». В общем, приходите сегодня в Публичную библиотеку, чтобы послушать, а возможно, и прочесть свои любимые строки...

* * *    Интересно, что накануне мы узнали, что три известных литератора, судьба которых в прошлые годы была связана с Норильском, сделали новые публикации. У писательниц Юлии Старцевой и Галины Летягиной вышли произведения во втором томе московского сборника женской прозы «Я научила женщин говорить...», презентация которого на днях состоялась в Доме писателей. А стихи Олега Ващаева — он был среди авторов «Гнездовья вьюг» — опубликованы в литературно–художественном журнале «Изящная словесность», который мы передадим в Публичную библиотеку в праздничный для поэтов день.

Золотые ноты В Норильском колледже искусств продолжается фестиваль, посвященный золотому юбилею учебного заведения. В серии недавних праздничных концертов — и успешное выступление талантливого педагога и пианиста, дипломанта Всероссийского конкурса «Сибирские камерные ансамбли» 2007 года Дмитрия Васильева. Студентка НКИ Настасья Полей поделилась своими впечатлениями от его концерта «Золотые страницы русской фортепианной музыки»: – Сев за рояль, Дмитрий Васильев буквально заворожил публику особой прелестью и тонкостью исполнения «Сонаты–воспоминания» Николая Метнера, наполненной глубокой меланхоличностью и исповедальностью. В прелюдиях Сергея Рахманинова он мастерски «провел» слушателя по разным граням романтической души — то порывистой, страстной, то мрачной и рефлексирующей. Ярким финальным аккордом вечера стала Восьмая соната Сергея Прокофьева. Публика осталась в восторге от чуткой игры Дмитрия Васильева и щедро наградила пианиста долгими и бурными овациями. Зрители долго не отпускали его со сцены. В завершение вечера директор колледжа искусств Светлана Кулина выразила Дмитрию Васильеву благодарность за «...подготовку сложной и интересной программы, ставшей ярким событием в культурной жизни города Норильска». В свою очередь студенты, вдохновленные игрой своего педагога, сказали немало теплых слов в адрес Дмитрия Васильева и вручили ему памятный подарок. * * *   24 марта в 19.00 в Концертном зале Норильского колледжа искусств новое событие — «Джазовая феерия» — концерт эстрадно–симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры Николая Петрова. В программе прозвучат произведения П. Мориа, Р. Конниффа, Г. Нориса, Б. Липмана, С. Лоуренса. Готовят сюрпризы и на отделении социально–культурной деятельности НКИ. Здесь 3, 4 и 5 апреля в 19.00 в театральном зале в корпусе на улице Комсомольской, 10, состоится премьера курсовой постановки пьесы А. П. Чехова «Чайка», которую поставил режиссер Андрей Слизков, художник — Владимир Рощин. А в конце апреля в НКИ готовится свой театральный фестиваль, где будут представлены и другие работы студентов для сцены.

Исцеляющая музыка Алексей Набиулин 25 марта в Норильске состоится единственный концерт известного пианиста Алексея Набиулина. Алексей родился и начинал учиться музыке в нашем городе. Сейчас он, победитель XII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, преподаватель Московской государственной консерватории, гастролирует по всему миру. В Норильске бывает не часто, но с особым удовольствием. В этот приезд он исполнит новую программу из произведений Скрябина, Дебюсси, Рахманинова, с которой отправится на гастроли в Румынию. Алексей учился до десяти лет в Норильской детской музыкальной школе (сейчас НДШИ), где его всегда с радостью ждут. Он любит выступать перед юными музыкантами. Мы нашли любопытную информацию на сайте «Подмосковье сегодня» о том, что недавно Алексей побывал в Мытищинской детской музыкальной школе. И одна из слушательниц заявила об исцелении после его концерта: «У меня несколько дней болела голова, и никакие лекарства не помогали. А тут за полтора часа случилось какое–то чудо — боль как рукой сняло». Пожилая женщина пришла на концерт с внучкой, которая занимается в музыкальной школе по классу фортепиано. После концерта она долго благодарила артиста, пообещав теперь тщательно следить за его творчеством и бывать на каждом концерте. «Я уже неоднократно слышал, как у людей после концертов перестает что–то болеть, проясняются мысли, перестраивается сознание. Такой феномен давно известен, когда некоторые расстройства лечатся прослушиванием классической музыки. Ко мне нередко после концертов подходят зрители и благодарят за это», — поделился Алексей Набиулин. Подготовила Ирина СЕРЕЖИНА Норильчане со сцены прочтут строки из антологии норильской поэзии «Гнездовье вьюг». Этот уникальный сборник увидел свет в 1994 году. Здесь представлена поэтическая панорама жизни города за полвека его непростой истории. Среди авторов — местные поэты, чье творчество стало частью духовной жизни города, и те, кто откликнулся стихами, побывав в Норильске в творческих поездках. Есть в сборнике и незабываемые строки тех, кто оказался на Севере не по своей воле, это — Лев Гумилев, Нора Пфеффер, Семен Бадаш и другие. В их числе Давид Кугультинов (1922–2006) — народный поэт Калмыкии, боевой офицер, который в 1946 году по несправедливому обвинению стал заключенным 7–го отделения Норильлага. Недавно отмечали 95–ю годовщину со дня рождения этого удивительного поэта, который, несмотря на все пережитое в наших краях, признался однажды, что в Норильске встретил лучших людей России.Сборник «Гнездовье вьюг» составлял и редактировал выдающийся норильский поэт Юрий Бариев (1947–1998). Благодаря труду этого подвижника вместе с начальником управления культуры тех лет Ниной Сербиной под одной «норильской» обложкой навечно собрались легендарные авторы нашей страны — Роберт Рождественский, Самуил Маршак, Михаил Дудин, Лев Ошанин, и поэты–северяне, имена которых нам не забыть, — Лира Абдуллина, Сергей Швецов, Эдуард Нонин, Алевтина Щербакова, Марк Хасдан, Александр Слижевич... Продолжают творить в разных местах нашей Родины Сергей Лузан, Елена Ягумова, Галина Летягина, Людмила Знаева, Виктория Беляева. В Норильске трудятся Елена Гатилова, Татьяна Шайбулатова — она сейчас руководит Союзом писателей Таймыра, который вместе с Центром развития литературного творчества «Водолей» и подготовил презентацию проекта «Мои любимые стихи».В общем, приходите сегодня в Публичную библиотеку, чтобы послушать, а возможно, и прочесть свои любимые строки...

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















