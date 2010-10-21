

[Индекс номера 38 (21.03.2017)]



Спорт–тайм

На равных

В двухматчевом противостоянии 19–го тура ФОНБЕТ– Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с подмосковным «Динамо» — 6:5 и 1:7 и таким образом одержал первую домашнюю победу в этом сезоне.

Капитан «Норникеля» Юрий Костыгин прорывается к воротам соперника Фортуна на стороне «Никеля» Начало встречи получилось сумасшедшим по своему накалу. Практически в первой же атаке северяне стараниями Юрия Костыгина вышли вперед. На третьей минуте задел капитана никельщиков подхватил партнер по команде Сергей Пономарев — 2:0. Не прошло и минуты, как динамовцы ответили результативным ударом: мяч на свой счет записал Вилде — 2:1. На шестой минуте хозяева площадки вновь увеличили преимущество, на этот раз забил Алексей Гордеев — 3:1. Вскоре Кирилл Погорелов сыграл рукой в своей штрафной, судья назначил шестиметровый удар в сторону ворот Алексея Попова, а Нандо не промахнулся — 3:2. До конца тайма у обеих команд было достаточно моментов отличиться, но мяч упорно не хотел пересекать линию ворот. На 34–й минуте Алексей Филиппов уверенно замкнул верховую передачу, и разрыв в счете увеличился — 4:2. Радость никельщиков длилась недолго: в ответной атаке Сирило удачно сыграл на добивание — 4:3. На 38–й минуте отличился Вилде, с острого угла запустив снаряд точно под перекладину, — 4:4. На 46–й минуте северяне вновь вышли вперед: в очередной раз голевым чутьем блеснул лучший бомбардир команды Николай Канивец — 5:4. Обеспокоенные возможным исходом игры, динамовцы пошли ва–банк, заменив вратаря пятым полевым, и чуть было за это не поплатилось: все тот же Канивец умудрился не попасть в пустые ворота. На последней минуте встречи показалось, что «Динамо» сумело–таки спасти игру: в вымученной атаке о себе напомнил Ренат Шакиров — 5:5. Однако в этот вечер фортуна была благосклонна к «Норильскому никелю», и за пару секунд до финальной сирены Константин Чащин принес своей команде долгожданную и, в общем–то, заслуженную победу — 6:5. Константин Чащин (№ 20) на последних секундах матча приносит победу своей команде – Мы долго к этому шли, поэтому посвящаем победу всем нашим уважаемым болельщикам, которые все время оставались с нами, — отметил на послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. — Сегодня с самого начала пришлось очень тяжело. Мы прекрасно понимали, что против «Динамо» нужно очень строго играть в обороне, быть дисциплинированным. Высокий темп игры, который задало «Динамо», не позволял передохнуть: стоило нам оторваться в счете, как соперник вновь сокращал разницу. Игра выстраивалась на желании и самоотдаче, поэтому, к счастью, наши труды были вознаграждены.

Юрий Костыгин, капитан «Норильского никеля»: – Долгожданная победа дома. Игра оказалась очень тяжелой. На «Динамо» у нас был особый настрой. Мы не хотели повторения ситуации, произошедшей в ответном матче Кубка России, когда нам оперативно «дали по шапке». Поэтому все понимали, что необходимо биться с первой секунды игры. Да, в чем–то нам везло, да, блестяще сыграл наш вратарь, но все же мы заслужили эту победу. Радость очень большая, но нельзя забывать, что впереди у нас еще одна игра с «Динамо», и произойти может все что угодно. До отчетного тура история личных встреч «Норникеля» и «Динамо» насчитывала 50 матчей, из которых норильчане выходили победителями только в шести. Восемь раз команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей была 227:141 в пользу подмосковных футболистов. Также в 19–м туре «Дина» сыграла с «Синарой» — 2:3 и 2:0, «Газпром–ЮГРА» обыграл «Тюмень» — 9:1 и 8:4, «КПРФ» была сильнее «Новой генерации» — 5:2 и 6:3, а «Ухта» уступила «Сибиряку» — 3:4 и 2:3.

Не хватило эмоций Ответный матч получился с точностью до наоборот. Уже в первом тайме в воротах норильчан побывало пять безответных мячей: отличились Вилде (трижды), Сирило и Сергей Сергеев. Еще два гола динамовцы забили после перерыва: постарались Шакиров на 43–й и Сергеев на 46–й минутах. Со стороны хозяев на последней минуте игры голом престижа отметился Юрий Костыгин — 1:7. После игры Александр Соколов отметил, что его команде не хватило эмоций, оставленных днем ранее на площадке: – Было очевидно, что «Динамо» ко второй игре подошло со всей ответственностью и играло на результат. Мы же допускали ошибки, за которые соперник нас наказал. Впрочем, и у нас были моменты, однако мы их, к сожалению, не смогли реализовать. Но самое главное, что в нашей команде нет равнодушных людей. Каждый футболист старался и боролся до конца. Да, у нас многое не получилось, но мы не опускали руки и играли до конца. По мнению Юрия Костыгина, специфика спаренных встреч такова, что очень тяжело выиграть оба матча, тем более с действующим чемпионом: – Как я и предполагал, ответная игра получилась намного сложнее. Вчера мы действительно потратили очень много эмоций, особенно это было заметно в начале первого тайма. Мы тяжело вошли в игру, и как итог — пять пропущенных мячей в стартовом отрезке. Хочу извиниться перед игроками «Динамо» за свое поведение на площадке и перед болельщиками — за проигрыш в матче. Мы будем стараться в следующих играх. Темур Алекберов и Александр Соколов Темур Алекберов, главный тренер «Динамо»: – Мы старались правильно отреагировать на вчерашний результат. Все игроки опытные, самолюбивые, поэтому к сегодняшнему матчу подошли более ответственно и в целом сыграли намного лучше. Грамотно действовали и в нападении, и в обороне. Хочу сказать спасибо всем нашим ребятам. Очень важно анализировать прежние промахи, и я очень рад, как команда отреагировала. С мячом – лучший бомбардир норильчан (30 голов) Николай Канивец По итогам 19–го тура «Норильский никель» с 25–ю очками остается на девятой строчке турнирной таблицы. Следующую встречу норильчане проведут против лидера чемпионата — команды «Газпром–ЮГРА». Игра состоится 24 марта во Дворце спорта «Арктика».

Михаил ТУАЕВ. Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

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