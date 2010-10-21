[Индекс номера 4 (13.01.2017)]



Назад к Шекспиру

В Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского уже в пятый раз пройдет лаборатория современной драматургии «Полярка».

Гости, режиссеры и критики начнут съезжаться в Норильск 20 января. Официально лаборатория начнет свою работу 23 января в 18.30, хотя первый эскиз театралы смогут увидеть уже в воскресенье, 22 января. На основной сцене будет показан спектакль «Оборотень» таллиннского театра R.A.A.A.M, впервые приехавшего в Норильск. Эскиз поставлен по произведению классика эстонской литературы Аугуста Кицберга, созданному более века назад, но актуальному и в наши дни. Для работы над спектаклем руководитель театра Мярт Меос пригласил известного якутского режиссера Сергея Потапова, ученика Марка Захарова, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска». Потапов — внук якутского шамана, к тому же в творческих кругах его называют «якутским Тарантино», так что зрелище, судя по всему, нашего зрителя ожидает метафорически насыщенное и завораживающее. Образовательную программу V Лаборатории современной драматургии откроет лекция куратора проекта Олега Лоевского о «Тотальном театре» — театралов ждут 23 января в 19.00 в зрительском фойе. Авторы революционной идеи «тотального театра» провозгласили лозунг «Назад к Шекспиру!», увидев идеал именно в шекспировском ощущении жизни и понимании языка сцены. 24 января в 15.00 на малой сцене Заполярного театра драмы покажут «Блюз 116–го маршрута» Василия Аксенова в постановке Николая Русского. А в 19.00 Георгий Цнобиладзе представит свою версию «Камеры обскура» по Владимиру Набокову. Завершится «Полярка» 25 января режиссерским эскизом Андрея Гончарова по рассказу Сергея Довлатова «Дорога в новую квартиру». Начало в 15.00. В этот же день в 12.00 желающие смогут послушать лекцию Татьяны Тихоновец «Три волны эмиграции ХХ века». По завершении каждого спектакля зрители смогут проголосовать за постановку, и в результате станет ясно, войдет ли данная работа в репертуар нашего театра. В ходе проведения лаборатории в театре будет работать выставка–продажа книг писателей русского зарубежья. На ней представят произведения Бунина, Шмелева, Саши Черного, Набокова, Виктора Некрасова, Солженицына, Аксенова, Довлатова, Войновича, Юза Алешковского, Бродского и других авторов.

Фото Елены ХУДАНОВОЙ Гости, режиссеры и критики начнут съезжаться в Норильск 20 января. Официально лаборатория начнет свою работу 23 января в 18.30, хотя первый эскиз театралы смогут увидеть уже в воскресенье, 22 января. На основной сцене будет показан спектакль «Оборотень» таллиннского театра R.A.A.A.M, впервые приехавшего в Норильск. Эскиз поставлен по произведению классика эстонской литературы Аугуста Кицберга, созданному более века назад, но актуальному и в наши дни.Для работы над спектаклем руководитель театра Мярт Меос пригласил известного якутского режиссера Сергея Потапова, ученика Марка Захарова, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска». Потапов — внук якутского шамана, к тому же в творческих кругах его называют «якутским Тарантино», так что зрелище, судя по всему, нашего зрителя ожидает метафорически насыщенное и завораживающее.Образовательную программу V Лаборатории современной драматургии откроет лекция куратора проекта Олега Лоевского о «Тотальном театре» — театралов ждут 23 января в 19.00 в зрительском фойе. Авторы революционной идеи «тотального театра» провозгласили лозунг «Назад к Шекспиру!», увидев идеал именно в шекспировском ощущении жизни и понимании языка сцены.24 января в 15.00 на малой сцене Заполярного театра драмы покажут «Блюз 116–го маршрута» Василия Аксенова в постановке Николая Русского. А в 19.00 Георгий Цнобиладзе представит свою версию «Камеры обскура» по Владимиру Набокову.Завершится «Полярка» 25 января режиссерским эскизом Андрея Гончарова по рассказу Сергея Довлатова «Дорога в новую квартиру». Начало в 15.00. В этот же день в 12.00 желающие смогут послушать лекцию Татьяны Тихоновец «Три волны эмиграции ХХ века».По завершении каждого спектакля зрители смогут проголосовать за постановку, и в результате станет ясно, войдет ли данная работа в репертуар нашего театра.В ходе проведения лаборатории в театре будет работать выставка–продажа книг писателей русского зарубежья. На ней представят произведения Бунина, Шмелева, Саши Черного, Набокова, Виктора Некрасова, Солженицына, Аксенова, Довлатова, Войновича, Юза Алешковского, Бродского и других авторов.







