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[Индекс номера 4 (13.01.2017)]

Назад к Шекспиру

В Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского уже в пятый раз пройдет лаборатория современной драматургии «Полярка».
Гости, режиссеры и критики начнут съезжаться в Норильск 20 января. Официально лаборатория начнет свою работу 23 января в 18.30, хотя первый эскиз театралы смогут увидеть уже в воскресенье, 22 января. На основной сцене будет показан спектакль «Оборотень» таллиннского театра R.A.A.A.M, впервые приехавшего в Норильск. Эскиз поставлен по произведению классика эстонской литературы Аугуста Кицберга, созданному более века назад, но актуальному и в наши дни.
Для работы над спектаклем руководитель театра Мярт Меос пригласил известного якутского режиссера Сергея Потапова, ученика Марка Захарова, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска». Потапов — внук якутского шамана, к тому же в творческих кругах его называют «якутским Тарантино», так что зрелище, судя по всему, нашего зрителя ожидает метафорически насыщенное и завораживающее.
Образовательную программу V Лаборатории современной драматургии откроет лекция куратора проекта Олега Лоевского о «Тотальном театре» — театралов ждут 23 января в 19.00 в зрительском фойе. Авторы революционной идеи «тотального театра» провозгласили лозунг «Назад к Шекспиру!», увидев идеал именно в шекспировском ощущении жизни и понимании языка сцены.
24 января в 15.00 на малой сцене Заполярного театра драмы покажут «Блюз 116–го маршрута» Василия Аксенова в постановке Николая Русского. А в 19.00 Георгий Цнобиладзе представит свою версию «Камеры обскура» по Владимиру Набокову.
Завершится «Полярка» 25 января режиссерским эскизом Андрея Гончарова по рассказу Сергея Довлатова «Дорога в новую квартиру». Начало в 15.00. В этот же день в 12.00 желающие смогут послушать лекцию Татьяны Тихоновец «Три волны эмиграции ХХ века».
По завершении каждого спектакля зрители смогут проголосовать за постановку, и в результате станет ясно, войдет ли данная работа в репертуар нашего театра.
В ходе проведения лаборатории в театре будет работать выставка–продажа книг писателей русского зарубежья. На ней представят произведения Бунина, Шмелева, Саши Черного, Набокова, Виктора Некрасова, Солженицына, Аксенова, Довлатова, Войновича, Юза Алешковского, Бродского и других авторов.

Фото Елены ХУДАНОВОЙ




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Статьи текущего номера:
 В Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского уже в пятый раз пройдет лаборатория современной драматургии «Полярка».
таймыр – наш общий дом Как сообщала вчера «Заполярка», в Объединенной дирекции заповедников Таймыра состоялась пресс-конференция, приуроченная к 100-летию заповедной системы России и Году экологии, которым объявлен 2017 год. Сегодня мы расскажем об итогах работы и планах наших заповедников.
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газета для детей, а также их родителей. Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с началом нового года и всеми прошедшими праздниками. Все вы, конечно, весело и дружно встретили 2017–й, посетив всяческие утренники, ёлки, концерты, сказки. Не перестаю восхищаться вашими талантами, которые вы проявили при подготовке новогодних выставок и представлений. И спешу напомнить вам о конкурсе карнавальных костюмов, который мы объявили в конце декабря. Голосуйте за лучшие работы на сайте «Заполярки». Ваша Заполярочка
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